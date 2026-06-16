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iFin Электронные финансовые услуги и технологии Международный форум

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 1
12.02.2016 BSS представила новейшие разработки для банковского сектора 1
28.03.2014 В Москве состоится конференция «Мобильные финансы 2014» 1
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
16.12.2013 В Москве пройдет форум iFin-2014 «Электронные финансовые услуги и технологии» 2
04.03.2013 24 апреля в Москве состоится конференция «Мобильные финансы 2013» 1
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 2
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 3
28.11.2012 Опубликована программа форума iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 2
16.01.2012 В Москве состоится форум по электронным финансовым услугам iFin-2012 3
19.12.2011 В Москве состоится форум по электронным финансовым услугам iFin-2012 3
12.04.2011 21 апреля в Москве состоится конференция «Мобильные финансы 2011: технологии, бизнес, регулирование» 1
18.01.2011 С 8 по 9 февраля в Москве пройдёт XI Международный форум iFin-2011 2
30.11.2010 8 февраля в Москве откроется форум iFin-2011 «Электронные финансовые услуги и технологии в России» 2
14.12.2009 9 февраля откроется форум iFin-2010 по электронным финансовым услугам в России 2
02.03.2009 R-Style Softlab представила новый InterBank RS на iFin-2009 1
24.02.2009 iFin-2009 «Электронные финансовые услуги в России»: итоги форума 2
12.02.2009 17-18 февраля пройдет международный Форум iFin 2009 2
03.02.2009 С 17 по 18 февраля пройдет Международный Форум iFin 2009 2
30.01.2009 17 февраля откроется IX международный Форум iFin 2009 2
21.02.2008 Завершил работу форум iFin-2008 2
07.02.2008 19 февраля пройдет форум iFin-2008 2
04.02.2008 19 февраля откроется форум iFin-2008 1
28.01.2008 19 февраля откроется форум iFin-2008 2
13.02.2007 20 февраля стартует iFin-2007 1
12.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 2
05.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 2
29.01.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 2
08.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 2
07.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 1
07.02.2006 15 февраля пройдет форум iFin-2006 2
06.02.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 2
30.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 2
23.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
17.02.2005 Российским банкам предложили новую "игрушку" 1
02.02.2005 Форум "Дистанционные финансовые услуги в России" пройдет в середине февраля 1
26.02.2004 iFin-2004: банки стали чуть ближе к клиентам 1
11.02.2004 iFin-2004: тенденции развития рынка дистанционных финансовых услуг в России 2
19.01.2004 25-26 февраля в Москва состоится IV Международный Форум iFin-2004 2

Публикаций - 41, упоминаний - 69

iFin и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 733 27
Бифит - Bifit 91 26
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 24
Diasoft - Диасофт 1113 22
Комита - Комита иннотех 27 17
Intel Corporation 12752 17
Инист - Inist 37 14
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 13
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 12
EY - Ernst & Young Global 386 12
ФОРС - Центр разработки 699 11
Инверсия - Инверсия НПФ 155 11
Aplex Technology 14 10
OneSpan VASCO Data Security 24 8
ПрограмБанк 98 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 7
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 93 7
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 7
СмартКард-Сервис 14 6
Квадриум - Quadrium 18 5
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии 14 5
SFOUR 13 5
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 4
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 14 4
БИС - Банковские информационные системы 104 4
Telecom Design 24 3
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 3
ЮниСАБ 8 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
iDA Mobile 8 3
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 3
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 3
ЦМД-Софт 45 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 2
InfoWatch - HandySolutions - ХэндиСолюшенс 11 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 18
Оникс Капитал 17 14
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 9
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 6
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 5
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 4
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 2
NetInfo 8 2
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
Резонанс НПП 403 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 142 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Абсолют Банк 246 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13565 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Федеральное казначейство России 1935 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 30
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6141 28
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4569 19
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29503 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13001 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 271 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 289 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 208 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13680 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2214 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1105 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 547 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14661 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1239 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5054 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 1
Оповещение и уведомление - Notification 5769 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5173 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1623 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1038 1
Оцифровка - Digitization 5116 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 13
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
BSC Msc 4 4
Webmoney Transfer 165 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
BSC GEMINI 13 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Linux OS 11380 1
Microsoft Windows 16756 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 154 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 470 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 168 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 139 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 142 1
Microsoft PowerView 14 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
BSS CORREQTS Retail 17 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 59 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 1
Бифит - iBank 59 1
Бурдинский Андрей 6 2
Лисянский Майк 5 1
Киперварг Галина 32 1
Местер Николай 8 1
Бондарев Вадим 7 1
Мустафаев Рустам 1 1
Зике Владимир 1 1
Поспелов Алексей 1 1
Гвоздев Игорь 1 1
Патешман Виталий 42 1
Жуков Сергей 39 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3302 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 95 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 21
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 12
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26925 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6977 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 410 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3794 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 443 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 164 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 978 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 9
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 3
Аналитический банковский журнал 14 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1127 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 89 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8515 4
Интерфакс - Финмаркет 26 3
Gartner - Гартнер 3647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196168.
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