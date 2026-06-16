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СОБЫТИЯ
iFin и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 30
|НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 6
|Бурдинский Андрей 6 2
|Лисянский Майк 5 1
|Киперварг Галина 32 1
|Местер Николай 8 1
|Бондарев Вадим 7 1
|Мустафаев Рустам 1 1
|Зике Владимир 1 1
|Поспелов Алексей 1 1
|Гвоздев Игорь 1 1
|Патешман Виталий 42 1
|Жуков Сергей 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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