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ПрограмБанк
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 22 860 743 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.12.2015
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Начался этап стресс-тестирования взаимоотношений ИТ-компаний и поставщиков решений для банков
CNews: «ПрограмБанк» уже 26 лет создает ИТ-решения для российских банков. Какие новые задачи встают л
|01.10.2015
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«РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка
«РДТех» и Програмбанк заключили партнерское соглашение, в рамках которого компании представят финансовы
|29.10.2014
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Вендоры АБС ориентируются на поддержку
ении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалось в кризис 2008–2009 гг. При этом даже в благ
|18.09.2014
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«ПрограмБанк» принял участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2014»
рганизованная компаниями CNews Conferences и CNews Analytics . Партнером форума выступила компания «ПрограмБанк». Самой «горячей» темой форума стала оптимизация расходов посредством ИТ при сохр
|27.09.2013
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Виталий Занин - Банки осознали необходимость наличия профессиональных BI-платформ
авления в развитии автоматизации и информатизации финансовой отрасли за последние год-полтора и каковы проекции на ближайшее будущее? Каким образом развивается и модифицируется продуктовое портфолио «ПрограмБанк» с учетом кратко-, средне- и долгосрочного развития? Каким образом это развитие доносится до заказчика? Виталий Занин: Один из интересных трендов, на котором хотелось бы заострить в
|16.03.2012
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«ПрограмБанк» оснастил ИБС «Гефест» модулем для защиты персональных данных клиентов
Компания «ПрограмБанк», российский разработчик программных технологий для банков, разработала в составе
|29.12.2009
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КБ «Кетовский» выбрал ИБС от «ПрограмБанка»
Компания «ПрограмБанк» и КБ «Кетовский» заключили договор о внедрении интегрированной банковской систем
|23.10.2008
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«ПрограмБанк» анонсировал новое решение по бюджетированию
Компания «ПрограмБанк», российский разработчик ИТ-решений, объявила о выпуске нового решения по бюджетированию в рамках аналитического программного комплекса «Нострадамус», которое предназначено для круп
|01.06.2007
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«ПрограмБанк» победил в тендере КБ «Русский Банк Развития»
Компания «ПрограмБанк» победила в открытом конкурсе, организованном КБ «Русский Банк Развития» (РБР), по выбору подрядной организации на поставку, внедрение и дальнейшее сопровождение ПО для автоматизаци
|31.01.2003
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"Банк'с Софт Системс" и "ПрограмБанк" заключили cоглашение о партнерстве
В январе 2003 года компании-производители банковского программного обеспечения "Банк'с Софт Системс" и "ПрограмБанк" заключили cоглашение о партнерстве, в рамках которого будет осуществляться поддержка в актуальном состоянии механизмов интеграции комплексной системы "ДБО BS-Client" и интегрирован
|05.09.2002
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Компания "ПрограмБанк" завершила автоматизацию филиала "Эталонбанка"
Компания "ПрограмБанк" сообщила о завершении внедрения интегрированной банковской системы (ИБС) "Центавр Дельта" в новом филиале "Эталонбанка". Филиал, открывшийся в Сергиевом Посаде, стал 15-м структурн
|30.08.2002
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"Информ Икс" и "ПрограмБанк" выпустили новое ПО для банков
ющий вести материальный и кадровый учет в банках. ПО, базирующееся на СУБД "Cache", получило название "Гера", созвучное наименованию интегрированной банковской системы "Гефест" производства компании "ПрограмБанк", так как предназначено для работы в тандеме с данной системой. Система "Гера" является дополнительной разработкой к основному продукту компании "Информ Икс", автоматизирующему фина
|17.06.2002
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"ПрограмБанк" осуществила автоматизацию банка "Структура"
Компания "ПрограмБанк" осуществила комплексную автоматизацию московского коммерческого банка "Структура" на основе интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест". Согласно договору, компания "Прогр
|06.06.2002
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"ПрограмБанк" выпустил модуль "Операционная касса"
Компания-разработчик банковского программного обеспечения "ПрограмБанк" выпустила на рынок новую автоматизированную систему (АС) "Операционная касса". Данная система входит в состав комплекса "Центавр Дельта". Как сообщает компания "ПрограмБанк"
|11.03.2002
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"ПрограмБанк" и "КОМПАС" подписали соглашение о сотрудничестве
Компания-разработчик банковского программного обеспечения "ПрограмБанк" и компания-разработчик корпоративного информационного обеспечения "КОМПАС" заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Первым проектом в рамках соглашения стала совместная
|07.03.2002
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"ПрограмБанк" подвел итоги своей работы в 2001 году
Компания-разработчик программного обеспечения для банков "ПрограмБанк" совместно с дочерней компанией "Диасофт+ПрограмБанк" провели пресс-конференцию по итогам работы в 2001 году. Перед собравшимися выступили: генеральный директор компании "
|06.02.2002
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"ПрограмБанк" сообщил о доработках в ИБС "Гефест"
Компания "ПрограмБанк" сообщила о завершении первой серии доработок в интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест", произведенных с учетом требований Закона РФ от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ и документов
|08.01.2002
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"ПрограмБанк" проведет интеграцию ИБС "Гефест" в "Индекс-Банк"
Компания "ПрограмБанк" и Московский коммерческий банк "Индекс-Банк" заключили договор на комплексную автоматизацию деятельности банка на основе интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест". До этого
|31.08.2001
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HP, "Диасофт+Програмбанк" и I-Teco представили результаты тестирования решения "Новая Афина" на платформе НР9000 Superdome
Компании Hewlett-Packard, "Диасофт+ПрограмБанк" и i-Teco объявили о результатах тестирования автоматизированного банковского решения "Новая Афина" на платформе НР9000 SuperDome. Программный комплекс "Новая Афина" стал первым в Р
|03.08.2001
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Новый филиал "Красбанка" начал работу на ИБС "Гефест"
Недавно Санкт-Петербургский филиал московского банка КБ "Красбанк" приступил к промышленной эксплуатации интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест" производства компании "ПрограмБанк".Внедрению системы предшествовала проведенная компанией "ПрограмБанк" совместно со специалистами банка работа по изучению порядка управления филиалом, его удаленными рабочими
|28.02.2000
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По итогам 1999 года валовый доход компании "ПрограмБанк" достиг $4.1 млн, что составляет 13-17% доли на российском рынке автоматизированных банковских систем
февраля 2000 г. состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено об итогах работы компании "ПрограмБанк" в 1999 году и планах работы на 2000 год. Валовой доход компании от продажи и соп
|08.07.1999
|АКБ "Желдорбанк" проводит информационную интеграцию на базе ИСУБДэ"Новая Афина", разработанной компанией "Диасофт+ПрограмБанк".
|02.07.1999
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Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" компании "ПрограмБанк" с системой "Банк-Клиент" фирмы "Комита" (СПб)
Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" производства компании "ПрограмБанк" с системой обмена электронными документами "Банк-Клиент" Комита курьер фирмы "Комита" (СПб). В результате интеграции двух банковских систем создан специальный модуль сопряжения, с
|07.06.1999
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"ПрограмБанк" автоматизирует работу сети филиалов Морбанка
Компания "ПрограмБанк" и АКБэ"МорБанк" заключили генеральное соглашение об автоматизации работы всей сети филиалов банка. Оно предусматривает автоматизацию 15 филиалов МорБанка в Новороссийске, Санкт-Пет
|02.06.1999
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"ПрограмБанк" представила новую подсистему "Кредиты" ИБС "Гефест"
Компанияэ"ПрограмБанк" представила в прошлый четверг новую подсистему "Кредиты" интегрированной банковской системы "Гефест". Она предназначена для автоматизации процесса кредитного обслуживания клиентов
|22.04.1999
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"ПрограмБанк" организовала очередной слет региональных дилеров
Компания "ПрограмБанк" сообщила о проведении очередного слета региональных дилеров в период работы выставки "Банковские и корпоративные системы'99". Его программа включала участие дилеров в выставке, где
|26.02.1999
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"ПрограмБанк" сообщила некоторые итоги прошедшего года
Компания "ПрограмБанк" подвела итоги своей деятельности в прошедшем году. Доход от продажи и сопровождения банковского программного обеспечения в 1998 году составил $3,8 млн по сравнению с $5,1 млн в 199
|26.02.1999
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"ПрограмБанк" сообщила некоторые итоги прошедшего года
Компания "ПрограмБанк" подвела итоги своей деятельности в прошедшем году. Доход от продажи и сопровождения банковского программного обеспечения в 1998 году составил $3,8 млн по сравнению с $5,1 млн в 199
|18.02.1999
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"ПрограмБанк" выпустила персональную версию АПК "Нострадамус"
Компания "ПрограмБанк" представила на прошлой неделе новый программный продукт - персональную версию аналитического программного комплекса (АПК) "Нострадамус". Она предназначена для финансового и управле
|12.02.1999
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"ПрограмБанк" и Столичный гуманитарный институт запустили совместный проект
Компания "ПрограмБанк" сообщила сегодня о подписании со Столичным гуманитарным институтом (СГИ) договор
|05.02.1999
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"ПрограмБанк" и ABBYY заключили договор о стратегическом партнерстве
С 1 февраля вступил в действие договор, подписанный компаниями "ПрограмБанк" и ABBYY, определяющий условия распространения и использования системы автоматического распознавания платежных поручений "FineReaderэБанк" производства фирмы ABBYY в программных про
|02.02.1999
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"ПрограмБанк" провела учебно-методический семинар для бухгалтеров и специалистов отделов автоматизации банков
В конце января фирма "ПрограмБанк" провела однодневный учебно-методический семинар для бухгалтеров и специалистов отделов автоматизации банков на тему "Расчет и проведение наращенных процентов в интегрированной банк
|24.12.1998
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"ПрограмБанк" и "Информзащита" создадут интегрированную защищенную банковскую систему
Компания "ПрограмБанк" и НИП "Информзащита" объявили о заключении двустороннего соглашения с целью создания на основе своих продуктов интегрированной защищенной банковской системы. Кроме того, "Програ
|16.11.1998
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Компания "ПрограмБанк" объявила о скидке
Компания "ПрограмБанк" объявила о начале действия скидки на все программные модули ИБСэ"Центавр", предназначенной для автоматизации деятельности небольших и средних по величине коммерческих банков. Скидк
|10.11.1998
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Выпущена бета-версия АС "Нострадамус" фирмы "ПрограмБанк"
Фирма "ПрограмБанк" объявила о начале бета-тестирования аналитической системы "Нострадамус" в ряде коммерческих банков Москвы. Представленная к бета-тестированию версия системы является первой, так на
ПрограмБанк и организации, системы, технологии, персоны:
|Занин Виталий 23 22
|Фомичев Андрей 74 9
|Стятюгин Роман 44 7
|Чернобыльская Анна 8 7
|Кузьмин Олег 17 7
|Леушев Андрей 75 7
|Шеин Валерий 18 6
|Хохлов Евгений 9 6
|Прохоров Фёдор 83 6
|Адмиральский Сергей 39 6
|Гречко Сергей 26 5
|Беселидзе Ираклий 13 5
|Селютин Александр 60 5
|Гегамов Николай 18 5
|Сафронов Юрий 68 5
|Прокошев Андрей 32 5
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 5
|Широких Алексей 72 5
|Ковалев Виктор 40 4
|Иншаков Дмитрий 51 4
|Коваленко Антон 32 4
|Бриль Денис 13 4
|Габриель Владимир 13 4
|Татару Виталий 14 4
|Водолазский Андрей 13 4
|Мурашкинцев Игорь 6 4
|Смолговский Роман 6 4
|Поихало Владимир 21 4
|Урьяс Вадим 98 4
|Сыкулев Андрей 85 4
|Богачев Игорь 183 4
|Реймер Денис 54 4
|Шевченко Владимир 153 4
|Антонов Александр 77 4
|Зотов Алексей 69 4
|Попов Алексей 339 4
|Федоринов Сергей 25 4
|Прохоров Сергей 25 4
|Киреев Иван 40 4
|Дмитриев Николай 17 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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