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ПрограмБанк

ПрограмБанк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 22 860 743 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 22 860 743 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 3 355 803 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 19 504 940 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.12.2015 Начался этап стресс-тестирования взаимоотношений ИТ-компаний и поставщиков решений для банков

CNews: «ПрограмБанк» уже 26 лет создает ИТ-решения для российских банков. Какие новые задачи встают л
01.10.2015 «РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка

«РДТех» и Програмбанк заключили партнерское соглашение, в рамках которого компании представят финансовы
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку

ении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалось в кризис 2008–2009 гг. При этом даже в благ
18.09.2014 «ПрограмБанк» принял участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2014»

рганизованная компаниями CNews Conferences и CNews Analytics . Партнером форума выступила компания «ПрограмБанк». Самой «горячей» темой форума стала оптимизация расходов посредством ИТ при сохр
27.09.2013 Виталий Занин - Банки осознали необходимость наличия профессиональных BI-платформ

авления в развитии автоматизации и информатизации финансовой отрасли за последние год-полтора и каковы проекции на ближайшее будущее? Каким образом развивается и модифицируется продуктовое портфолио «ПрограмБанк» с учетом кратко-, средне- и долгосрочного развития? Каким образом это развитие доносится до заказчика? Виталий Занин: Один из интересных трендов, на котором хотелось бы заострить в
16.03.2012 «ПрограмБанк» оснастил ИБС «Гефест» модулем для защиты персональных данных клиентов

Компания «ПрограмБанк», российский разработчик программных технологий для банков, разработала в составе
29.12.2009 КБ «Кетовский» выбрал ИБС от «ПрограмБанка»

Компания «ПрограмБанк» и КБ «Кетовский» заключили договор о внедрении интегрированной банковской систем
23.10.2008 «ПрограмБанк» анонсировал новое решение по бюджетированию

Компания «ПрограмБанк», российский разработчик ИТ-решений, объявила о выпуске нового решения по бюджетированию в рамках аналитического программного комплекса «Нострадамус», которое предназначено для круп
01.06.2007 «ПрограмБанк» победил в тендере КБ «Русский Банк Развития»

Компания «ПрограмБанк» победила в открытом конкурсе, организованном КБ «Русский Банк Развития» (РБР), по выбору подрядной организации на поставку, внедрение и дальнейшее сопровождение ПО для автоматизаци
31.01.2003 "Банк'с Софт Системс" и "ПрограмБанк" заключили cоглашение о партнерстве

В январе 2003 года компании-производители банковского программного обеспечения "Банк'с Софт Системс" и "ПрограмБанк" заключили cоглашение о партнерстве, в рамках которого будет осуществляться поддержка в актуальном состоянии механизмов интеграции комплексной системы "ДБО BS-Client" и интегрирован
05.09.2002 Компания "ПрограмБанк" завершила автоматизацию филиала "Эталонбанка"

Компания "ПрограмБанк" сообщила о завершении внедрения интегрированной банковской системы (ИБС) "Центавр Дельта" в новом филиале "Эталонбанка". Филиал, открывшийся в Сергиевом Посаде, стал 15-м структурн
30.08.2002 "Информ Икс" и "ПрограмБанк" выпустили новое ПО для банков

ющий вести материальный и кадровый учет в банках. ПО, базирующееся на СУБД "Cache", получило название "Гера", созвучное наименованию интегрированной банковской системы "Гефест" производства компании "ПрограмБанк", так как предназначено для работы в тандеме с данной системой. Система "Гера" является дополнительной разработкой к основному продукту компании "Информ Икс", автоматизирующему фина
17.06.2002 "ПрограмБанк" осуществила автоматизацию банка "Структура"

Компания "ПрограмБанк" осуществила комплексную автоматизацию московского коммерческого банка "Структура" на основе интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест". Согласно договору, компания "Прогр
06.06.2002 "ПрограмБанк" выпустил модуль "Операционная касса"

Компания-разработчик банковского программного обеспечения "ПрограмБанк" выпустила на рынок новую автоматизированную систему (АС) "Операционная касса". Данная система входит в состав комплекса "Центавр Дельта". Как сообщает компания "ПрограмБанк"
11.03.2002 "ПрограмБанк" и "КОМПАС" подписали соглашение о сотрудничестве

Компания-разработчик банковского программного обеспечения "ПрограмБанк" и компания-разработчик корпоративного информационного обеспечения "КОМПАС" заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Первым проектом в рамках соглашения стала совместная

07.03.2002 "ПрограмБанк" подвел итоги своей работы в 2001 году

Компания-разработчик программного обеспечения для банков "ПрограмБанк" совместно с дочерней компанией "Диасофт+ПрограмБанк" провели пресс-конференцию по итогам работы в 2001 году. Перед собравшимися выступили: генеральный директор компании "
06.02.2002 "ПрограмБанк" сообщил о доработках в ИБС "Гефест"

Компания "ПрограмБанк" сообщила о завершении первой серии доработок в интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест", произведенных с учетом требований Закона РФ от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ и документов
08.01.2002 "ПрограмБанк" проведет интеграцию ИБС "Гефест" в "Индекс-Банк"

Компания "ПрограмБанк" и Московский коммерческий банк "Индекс-Банк" заключили договор на комплексную автоматизацию деятельности банка на основе интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест". До этого
31.08.2001 HP, "Диасофт+Програмбанк" и I-Teco представили результаты тестирования решения "Новая Афина" на платформе НР9000 Superdome

Компании Hewlett-Packard, "Диасофт+ПрограмБанк" и i-Teco объявили о результатах тестирования автоматизированного банковского решения "Новая Афина" на платформе НР9000 SuperDome. Программный комплекс "Новая Афина" стал первым в Р
03.08.2001 Новый филиал "Красбанка" начал работу на ИБС "Гефест"

Недавно Санкт-Петербургский филиал московского банка КБ "Красбанк" приступил к промышленной эксплуатации интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест" производства компании "ПрограмБанк".Внедрению системы предшествовала проведенная компанией "ПрограмБанк" совместно со специалистами банка работа по изучению порядка управления филиалом, его удаленными рабочими
28.02.2000 По итогам 1999 года валовый доход компании "ПрограмБанк" достиг $4.1 млн, что составляет 13-17% доли на российском рынке автоматизированных банковских систем

февраля 2000 г. состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено об итогах работы компании "ПрограмБанк" в 1999 году и планах работы на 2000 год. Валовой доход компании от продажи и соп
08.07.1999 АКБ "Желдорбанк" проводит информационную интеграцию на базе ИСУБДэ"Новая Афина", разработанной компанией "Диасофт+ПрограмБанк".
02.07.1999 Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" компании "ПрограмБанк" с системой "Банк-Клиент" фирмы "Комита" (СПб)

Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" производства компании "ПрограмБанк" с системой обмена электронными документами "Банк-Клиент" Комита курьер фирмы "Комита" (СПб). В результате интеграции двух банковских систем создан специальный модуль сопряжения, с

07.06.1999 "ПрограмБанк" автоматизирует работу сети филиалов Морбанка

Компания "ПрограмБанк" и АКБэ"МорБанк" заключили генеральное соглашение об автоматизации работы всей сети филиалов банка. Оно предусматривает автоматизацию 15 филиалов МорБанка в Новороссийске, Санкт-Пет
02.06.1999 "ПрограмБанк" представила новую подсистему "Кредиты" ИБС "Гефест"

Компанияэ"ПрограмБанк" представила в прошлый четверг новую подсистему "Кредиты" интегрированной банковской системы "Гефест". Она предназначена для автоматизации процесса кредитного обслуживания клиентов

22.04.1999 "ПрограмБанк" организовала очередной слет региональных дилеров

Компания "ПрограмБанк" сообщила о проведении очередного слета региональных дилеров в период работы выставки "Банковские и корпоративные системы'99". Его программа включала участие дилеров в выставке, где
26.02.1999 "ПрограмБанк" сообщила некоторые итоги прошедшего года

Компания "ПрограмБанк" подвела итоги своей деятельности в прошедшем году. Доход от продажи и сопровождения банковского программного обеспечения в 1998 году составил $3,8 млн по сравнению с $5,1 млн в 199
26.02.1999 "ПрограмБанк" сообщила некоторые итоги прошедшего года

Компания "ПрограмБанк" подвела итоги своей деятельности в прошедшем году. Доход от продажи и сопровождения банковского программного обеспечения в 1998 году составил $3,8 млн по сравнению с $5,1 млн в 199
18.02.1999 "ПрограмБанк" выпустила персональную версию АПК "Нострадамус"

Компания "ПрограмБанк" представила на прошлой неделе новый программный продукт - персональную версию аналитического программного комплекса (АПК) "Нострадамус". Она предназначена для финансового и управле
12.02.1999 "ПрограмБанк" и Столичный гуманитарный институт запустили совместный проект

Компания "ПрограмБанк" сообщила сегодня о подписании со Столичным гуманитарным институтом (СГИ) договор
05.02.1999 "ПрограмБанк" и ABBYY заключили договор о стратегическом партнерстве

С 1 февраля вступил в действие договор, подписанный компаниями "ПрограмБанк" и ABBYY, определяющий условия распространения и использования системы автоматического распознавания платежных поручений "FineReaderэБанк" производства фирмы ABBYY в программных про
02.02.1999 "ПрограмБанк" провела учебно-методический семинар для бухгалтеров и специалистов отделов автоматизации банков

В конце января фирма "ПрограмБанк" провела однодневный учебно-методический семинар для бухгалтеров и специалистов отделов автоматизации банков на тему "Расчет и проведение наращенных процентов в интегрированной банк
24.12.1998 "ПрограмБанк" и "Информзащита" создадут интегрированную защищенную банковскую систему

Компания "ПрограмБанк" и НИП "Информзащита" объявили о заключении двустороннего соглашения с целью создания на основе своих продуктов интегрированной защищенной банковской системы. Кроме того, "Програ
16.11.1998 Компания "ПрограмБанк" объявила о скидке

Компания "ПрограмБанк" объявила о начале действия скидки на все программные модули ИБСэ"Центавр", предназначенной для автоматизации деятельности небольших и средних по величине коммерческих банков. Скидк
10.11.1998 Выпущена бета-версия АС "Нострадамус" фирмы "ПрограмБанк"

Фирма "ПрограмБанк" объявила о начале бета-тестирования аналитической системы "Нострадамус" в ряде коммерческих банков Москвы. Представленная к бета-тестированию версия системы является первой, так на

Публикаций - 98, упоминаний - 122

ПрограмБанк и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 31
Diasoft - Диасофт 1144 27
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 27
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 16
Инверсия - Инверсия НПФ 156 16
Oracle Corporation 7074 15
Бифит - Bifit 91 10
Инист - Inist 37 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 7
Комита - Комита иннотех 27 7
Microsoft Corporation 25775 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Directum - Директум 1268 7
InterSystems - ИнтерСистемз 137 7
БИС - Банковские информационные системы 104 7
SAP SE 5601 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Neoflex - Неофлекс 257 6
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 6
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 5
Aplex Technology 14 5
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 5
Крок - Croc 1964 5
ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 5
OneSpan VASCO Data Security 24 4
Квадриум - Quadrium 18 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
СмартКард-Сервис 14 4
Ростелеком 10948 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
Konica Minolta 423 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
Альфа-Банк 1979 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 7
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 7
Оникс Капитал 17 6
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
Rendez-Vous - Рандеву 25 5
Наука НПО 25 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Абсолют Банк 249 4
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 4
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 4
Росэнергобанк 34 3
Дельта Банк 17 3
Почта России ПАО 2370 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Федеральное казначейство России 1949 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 35
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 12
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 7
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 32
InterSystems Cache 144 11
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
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Diasoft Flextera 57 5
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Linux OS 11533 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Apple iPhone 6 4861 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 2
Такском Файлер 10 2
ПрограмБанк Страхование 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ПрограмБанк КредитМикро 3 2
ADS - Advantage Database Server 4 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Diasoft FA# АБС 68 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Microsoft Dynamics 1197 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
Neoflex Reporting 25 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 2
InterSystems Ensemble 59 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
Занин Виталий 23 22
Фомичев Андрей 74 9
Стятюгин Роман 44 7
Чернобыльская Анна 8 7
Кузьмин Олег 17 7
Леушев Андрей 75 7
Шеин Валерий 18 6
Хохлов Евгений 9 6
Прохоров Фёдор 83 6
Адмиральский Сергей 39 6
Гречко Сергей 26 5
Беселидзе Ираклий 13 5
Селютин Александр 60 5
Гегамов Николай 18 5
Сафронов Юрий 68 5
Прокошев Андрей 32 5
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 5
Широких Алексей 72 5
Ковалев Виктор 40 4
Иншаков Дмитрий 51 4
Коваленко Антон 32 4
Бриль Денис 13 4
Габриель Владимир 13 4
Татару Виталий 14 4
Водолазский Андрей 13 4
Мурашкинцев Игорь 6 4
Смолговский Роман 6 4
Поихало Владимир 21 4
Урьяс Вадим 98 4
Сыкулев Андрей 85 4
Богачев Игорь 183 4
Реймер Денис 54 4
Шевченко Владимир 153 4
Антонов Александр 77 4
Зотов Алексей 69 4
Попов Алексей 339 4
Федоринов Сергей 25 4
Прохоров Сергей 25 4
Киреев Иван 40 4
Дмитриев Николай 17 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Европа 24964 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Россия - ПФО - Пензенская область 637 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Казахстан - Республика 6048 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Украина 7928 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - УФО - Курганская область 645 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 2
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Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 49 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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