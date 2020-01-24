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ПрограмБанк
ПрограмБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 146 6
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 2
|Единая Россия - Политическая партия 203 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
|CSA - Cloud Security Alliance 10 1
|Занин Виталий 18 11
|Фомичев Андрей 53 6
|Широких Алексей 70 4
|Казарцев Алексей 27 3
|Хохлов Евгений 5 3
|Кузьмин Олег 10 3
|Висящев Андрей 56 3
|Степанов Антон 57 3
|Ерёмин Александр 9 3
|Сытин Дмитрий 50 2
|Кирьянова Александра 47 2
|Дробышевский Михаил 51 2
|Трухан Александр 8 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Телятников Алексей 20 2
|Федечкин Эдуард 32 2
|Лавров Виталий 22 2
|Павлов Евгений 17 2
|Михалев Александр 21 2
|Прохоров Фёдор 79 2
|Айвазов Армен 450 2
|Маркелов Константин 23 2
|Леушев Андрей 63 2
|Путятинский Сергей 54 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Пегасов Сергей 53 2
|Глазков Александр 59 2
|Кирюшин Сергей 64 2
|Серова Елена 299 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Урусов Виктор 46 1
|Адеев Николай 5 1
|Оберемок Андрей 17 1
|Штернлиб Теймур 23 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Широкий Денис 19 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Михайлова Мария 5 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Михайлов Алексей 46 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
|Forbes - Форбс 536 1
|Fortune 154 1
|Gartner 3048 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 3
|IDC - International Data Corporation 4388 1
|Juniper Research 405 1
|Fortune Global 100 46 1
|In-Stat 76 1
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