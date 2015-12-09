Начался этап стресс-тестирования взаимоотношений ИТ-компаний и поставщиков решений для банков CNews: «ПрограмБанк» уже 26 лет создает ИТ-решения для российских банков. Какие новые задачи встают л

«РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка «РДТех» и Програмбанк заключили партнерское соглашение, в рамках которого компании представят финансовы

Вендоры АБС ориентируются на поддержку ении российский рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалось в кризис 2008–2009 гг. При этом даже в благ

«ПрограмБанк» принял участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2014» рганизованная компаниями CNews Conferences и CNews Analytics . Партнером форума выступила компания «ПрограмБанк». Самой «горячей» темой форума стала оптимизация расходов посредством ИТ при сохр

Виталий Занин - Банки осознали необходимость наличия профессиональных BI-платформ авления в развитии автоматизации и информатизации финансовой отрасли за последние год-полтора и каковы проекции на ближайшее будущее? Каким образом развивается и модифицируется продуктовое портфолио «ПрограмБанк» с учетом кратко-, средне- и долгосрочного развития? Каким образом это развитие доносится до заказчика? Виталий Занин: Один из интересных трендов, на котором хотелось бы заострить в

«ПрограмБанк» оснастил ИБС «Гефест» модулем для защиты персональных данных клиентов Компания «ПрограмБанк», российский разработчик программных технологий для банков, разработала в составе

КБ «Кетовский» выбрал ИБС от «ПрограмБанка» Компания «ПрограмБанк» и КБ «Кетовский» заключили договор о внедрении интегрированной банковской систем

«ПрограмБанк» анонсировал новое решение по бюджетированию Компания «ПрограмБанк», российский разработчик ИТ-решений, объявила о выпуске нового решения по бюджетированию в рамках аналитического программного комплекса «Нострадамус», которое предназначено для круп

«ПрограмБанк» победил в тендере КБ «Русский Банк Развития» Компания «ПрограмБанк» победила в открытом конкурсе, организованном КБ «Русский Банк Развития» (РБР), по выбору подрядной организации на поставку, внедрение и дальнейшее сопровождение ПО для автоматизаци

"Банк'с Софт Системс" и "ПрограмБанк" заключили cоглашение о партнерстве В январе 2003 года компании-производители банковского программного обеспечения "Банк'с Софт Системс" и "ПрограмБанк" заключили cоглашение о партнерстве, в рамках которого будет осуществляться поддержка в актуальном состоянии механизмов интеграции комплексной системы "ДБО BS-Client" и интегрирован

Компания "ПрограмБанк" завершила автоматизацию филиала "Эталонбанка" Компания "ПрограмБанк" сообщила о завершении внедрения интегрированной банковской системы (ИБС) "Центавр Дельта" в новом филиале "Эталонбанка". Филиал, открывшийся в Сергиевом Посаде, стал 15-м структурн

"Информ Икс" и "ПрограмБанк" выпустили новое ПО для банков ющий вести материальный и кадровый учет в банках. ПО, базирующееся на СУБД "Cache", получило название "Гера", созвучное наименованию интегрированной банковской системы "Гефест" производства компании "ПрограмБанк", так как предназначено для работы в тандеме с данной системой. Система "Гера" является дополнительной разработкой к основному продукту компании "Информ Икс", автоматизирующему фина

"ПрограмБанк" осуществила автоматизацию банка "Структура" Компания "ПрограмБанк" осуществила комплексную автоматизацию московского коммерческого банка "Структура" на основе интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест". Согласно договору, компания "Прогр

"ПрограмБанк" выпустил модуль "Операционная касса" Компания-разработчик банковского программного обеспечения "ПрограмБанк" выпустила на рынок новую автоматизированную систему (АС) "Операционная касса". Данная система входит в состав комплекса "Центавр Дельта". Как сообщает компания "ПрограмБанк"

"ПрограмБанк" и "КОМПАС" подписали соглашение о сотрудничестве Компания-разработчик банковского программного обеспечения "ПрограмБанк" и компания-разработчик корпоративного информационного обеспечения "КОМПАС" заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Первым проектом в рамках соглашения стала совместная

"ПрограмБанк" подвел итоги своей работы в 2001 году Компания-разработчик программного обеспечения для банков "ПрограмБанк" совместно с дочерней компанией "Диасофт+ПрограмБанк" провели пресс-конференцию по итогам работы в 2001 году. Перед собравшимися выступили: генеральный директор компании "

"ПрограмБанк" сообщил о доработках в ИБС "Гефест" Компания "ПрограмБанк" сообщила о завершении первой серии доработок в интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест", произведенных с учетом требований Закона РФ от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ и документов

"ПрограмБанк" проведет интеграцию ИБС "Гефест" в "Индекс-Банк" Компания "ПрограмБанк" и Московский коммерческий банк "Индекс-Банк" заключили договор на комплексную автоматизацию деятельности банка на основе интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест". До этого

HP, "Диасофт+Програмбанк" и I-Teco представили результаты тестирования решения "Новая Афина" на платформе НР9000 Superdome Компании Hewlett-Packard, "Диасофт+ПрограмБанк" и i-Teco объявили о результатах тестирования автоматизированного банковского решения "Новая Афина" на платформе НР9000 SuperDome. Программный комплекс "Новая Афина" стал первым в Р

Новый филиал "Красбанка" начал работу на ИБС "Гефест" Недавно Санкт-Петербургский филиал московского банка КБ "Красбанк" приступил к промышленной эксплуатации интегрированной банковской системы (ИБС) "Гефест" производства компании "ПрограмБанк".Внедрению системы предшествовала проведенная компанией "ПрограмБанк" совместно со специалистами банка работа по изучению порядка управления филиалом, его удаленными рабочими

По итогам 1999 года валовый доход компании "ПрограмБанк" достиг $4.1 млн, что составляет 13-17% доли на российском рынке автоматизированных банковских систем февраля 2000 г. состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено об итогах работы компании "ПрограмБанк" в 1999 году и планах работы на 2000 год. Валовой доход компании от продажи и соп

Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" компании "ПрограмБанк" с системой "Банк-Клиент" фирмы "Комита" (СПб) Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" производства компании "ПрограмБанк" с системой обмена электронными документами "Банк-Клиент" Комита курьер фирмы "Комита" (СПб). В результате интеграции двух банковских систем создан специальный модуль сопряжения, с

"ПрограмБанк" автоматизирует работу сети филиалов Морбанка Компания "ПрограмБанк" и АКБэ"МорБанк" заключили генеральное соглашение об автоматизации работы всей сети филиалов банка. Оно предусматривает автоматизацию 15 филиалов МорБанка в Новороссийске, Санкт-Пет

"ПрограмБанк" представила новую подсистему "Кредиты" ИБС "Гефест" Компанияэ"ПрограмБанк" представила в прошлый четверг новую подсистему "Кредиты" интегрированной банковской системы "Гефест". Она предназначена для автоматизации процесса кредитного обслуживания клиентов

"ПрограмБанк" организовала очередной слет региональных дилеров Компания "ПрограмБанк" сообщила о проведении очередного слета региональных дилеров в период работы выставки "Банковские и корпоративные системы'99". Его программа включала участие дилеров в выставке, где

"ПрограмБанк" сообщила некоторые итоги прошедшего года Компания "ПрограмБанк" подвела итоги своей деятельности в прошедшем году. Доход от продажи и сопровождения банковского программного обеспечения в 1998 году составил $3,8 млн по сравнению с $5,1 млн в 199

"ПрограмБанк" сообщила некоторые итоги прошедшего года Компания "ПрограмБанк" подвела итоги своей деятельности в прошедшем году. Доход от продажи и сопровождения банковского программного обеспечения в 1998 году составил $3,8 млн по сравнению с $5,1 млн в 199

"ПрограмБанк" выпустила персональную версию АПК "Нострадамус" Компания "ПрограмБанк" представила на прошлой неделе новый программный продукт - персональную версию аналитического программного комплекса (АПК) "Нострадамус". Она предназначена для финансового и управле

"ПрограмБанк" и Столичный гуманитарный институт запустили совместный проект Компания "ПрограмБанк" сообщила сегодня о подписании со Столичным гуманитарным институтом (СГИ) договор

"ПрограмБанк" и ABBYY заключили договор о стратегическом партнерстве С 1 февраля вступил в действие договор, подписанный компаниями "ПрограмБанк" и ABBYY, определяющий условия распространения и использования системы автоматического распознавания платежных поручений "FineReaderэБанк" производства фирмы ABBYY в программных про

"ПрограмБанк" провела учебно-методический семинар для бухгалтеров и специалистов отделов автоматизации банков В конце января фирма "ПрограмБанк" провела однодневный учебно-методический семинар для бухгалтеров и специалистов отделов автоматизации банков на тему "Расчет и проведение наращенных процентов в интегрированной банк

"ПрограмБанк" и "Информзащита" создадут интегрированную защищенную банковскую систему Компания "ПрограмБанк" и НИП "Информзащита" объявили о заключении двустороннего соглашения с целью создания на основе своих продуктов интегрированной защищенной банковской системы. Кроме того, "Програ

Компания "ПрограмБанк" объявила о скидке Компания "ПрограмБанк" объявила о начале действия скидки на все программные модули ИБСэ"Центавр", предназначенной для автоматизации деятельности небольших и средних по величине коммерческих банков. Скидк