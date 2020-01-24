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ПрограмБанк



24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 1
09.12.2015 Начался этап стресс-тестирования взаимоотношений ИТ-компаний и поставщиков решений для банков 2
01.10.2015 «РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка 1
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 1
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 2
18.09.2014 «ПрограмБанк» принял участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2014» 2
26.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 2
23.08.2013 Зарубежные вендоры не разобрались в российской отчетности 1
13.06.2013 Сколько стоят региональные ЕГИСЗ 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 2
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
16.03.2012 «ПрограмБанк» оснастил ИБС «Гефест» модулем для защиты персональных данных клиентов 4
10.02.2012 Заказчики оценивают эффективность BI 2
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 3
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 5
07.09.2011 Конференция CNews: «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
29.12.2009 КБ «Кетовский» выбрал ИБС от «ПрограмБанка» 1
03.02.2009 С 17 по 18 февраля пройдет Международный Форум iFin 2009 1
30.01.2009 17 февраля откроется IX международный Форум iFin 2009 1
05.12.2008 «Мурманский Социальный Коммерческий Банк» внедряет ИБС «Центавр Омега» 1
23.10.2008 «ПрограмБанк» анонсировал новое решение по бюджетированию 2
08.07.2008 Анонсирован модуль «Вклады» 8.0 АБС «Гефест» 1
21.02.2008 Завершил работу форум iFin-2008 1
07.02.2008 19 февраля пройдет форум iFin-2008 1
01.06.2007 «ПрограмБанк» победил в тендере КБ «Русский Банк Развития» 1
01.03.2007 Процессное управление ИТ: как не "утопить" проект? 5
20.10.2006 "Гефест" внедрен в "НИКО-банке" 1
08.02.2006 "КредитБанк" продолжает внедрение ИБС 1
25.02.2005 Банк "Резерв" произведет комплексную автоматизацию 2
01.10.2004 Московский "Дойче Банк" внедрит хранилище данных на базе АПК "Нострадамус" 2
26.02.2004 iFin-2004: банки стали чуть ближе к клиентам 1
27.06.2003 ИТ в банках: нет «коробочным продуктам»? 1
31.01.2003 "Банк'с Софт Системс" и "ПрограмБанк" заключили cоглашение о партнерстве 3
29.11.2002 Разработчики банковского ПО объединяют усилия 1

Публикаций - 75, упоминаний - 129

ПрограмБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 485 20
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 427 16
Инверсия 104 10
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 531 9
Oracle Corporation 5638 9
Бифит - Bifit 75 6
InterSystems - ИнтерСистемз 125 5
SAP SE 4176 5
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 359 5
Directum - Директум 766 5
Крок 1506 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 4
БИС - Банковские информационные системы 65 4
РДТЕХ 192 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 397 3
Quorum - Кворум 90 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Такском - Taxcom 126 3
IBM 8247 3
Abbyy 1026 3
Intel Corporation 10381 3
Intervale - Интервейл 45 3
Microsoft Corporation 20288 3
Webmoney 472 3
Neoflex - Неофлекс 150 3
Rational Software 72 2
Терн ГК - Tern Group 51 2
SAP CIS - САП СНГ 804 2
ОТР 164 2
ФОРС - Центр разработки 277 2
Криста НПО 64 2
4771 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 2
HP Inc. 4843 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 2
OpenText 171 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 43 2
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 31 2
Oracle Sun Microsystems 2063 2
VMware 1917 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 9
Citibank - Ситибанк 247 5
ПСБ - Промсвязьбанк 627 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 4
ВТБ24 599 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 47 3
OTP Group - ОТП Банк 129 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 86 3
Альфа-Банк 1279 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 3
УЭК - Универсальная электронная карта 513 2
ВТБ Банк Москвы 428 2
Адамас - Ювелирный завод 61 2
Бинбанк 185 2
Абсолют Банк 104 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Почта России ПАО 1741 2
ВТБ - Транскредитбанк 89 2
ГПБ - Газпромбанк 768 2
Открытие ФК 553 2
X5 Group - Пятерочка 584 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 2
Церих банк 4 1
МДМ Банк 161 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Нордеа Банк 49 1
ТехноНИКОЛЬ 27 1
Ренессанс Брокер 5 1
ПриватБанк 184 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
FICO 33 1
Связной Банк 75 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 68 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Экспобанк - Expobank 23 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Genpact 4 1
РСХБ - Россельхозбанк 188 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 12
Федеральное казначейство России 839 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 212 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 783 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 234 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1894 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 6
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 2
Единая Россия - Политическая партия 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 14
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 252 13
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 751 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1571 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 777 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 910 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 533 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1001 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1793 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 132 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1857 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 2
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 73 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1261 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 656 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 255 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 299 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 262 2
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 61 2
Big Data - Большие данные 1149 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 232 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 91 2
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 27 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 118 1
in-house разработка в компаниях 19 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 648 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 123 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 659 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 257 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 574 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Diasoft Flextera 46 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 687 4
СП.АРМ 23 3
Linux OS 6986 3
Microsoft SQL Server 1132 2
Microsoft Dynamics 240 2
Diasoft FA# 57 2
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 2
R-Style Softlab - RS-Bank 260 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 216 2
Java - Язык программирования 2333 2
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 27 2
Google Android 10807 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 107 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 1
BSS e-Government Gate 26 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 20 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 220 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
ЦФТ Faktura.ru 149 1
BSS BS-Client ДБО 129 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 1
Apple Keynote 51 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 1
IBM SPSS Statistics 51 1
IBM FileNet 55 1
Embarcadero Interbase 36 1
IBM Cognos BI 221 1
Microsoft Excel 690 1
Intel Pentium III 624 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 127 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 108 1
Microsoft Windows 2000 939 1
Google YouTube - Видеохостинг 2061 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Apple iPad 3269 1
Apple iOS 5791 1
Google Play - Google Store - Android Market 2525 1
Apple - App Store 2222 1
Microsoft Azure 1176 1
Занин Виталий 18 11
Фомичев Андрей 53 6
Широких Алексей 70 4
Казарцев Алексей 27 3
Хохлов Евгений 5 3
Кузьмин Олег 10 3
Висящев Андрей 56 3
Степанов Антон 57 3
Ерёмин Александр 9 3
Сытин Дмитрий 50 2
Кирьянова Александра 47 2
Дробышевский Михаил 51 2
Трухан Александр 8 2
Адмиральский Сергей 39 2
Телятников Алексей 20 2
Федечкин Эдуард 32 2
Лавров Виталий 22 2
Павлов Евгений 17 2
Михалев Александр 21 2
Прохоров Фёдор 79 2
Айвазов Армен 450 2
Маркелов Константин 23 2
Леушев Андрей 63 2
Путятинский Сергей 54 2
Чучелов Андрей 44 2
Пегасов Сергей 53 2
Глазков Александр 59 2
Кирюшин Сергей 64 2
Серова Елена 299 1
Шалагинов Алексей 13 1
Урусов Виктор 46 1
Адеев Николай 5 1
Оберемок Андрей 17 1
Штернлиб Теймур 23 1
Юсупов Ренат 108 1
Широкий Денис 19 1
Ершова Элеонора 61 1
Михайлова Мария 5 1
Шевяхов Евгений 7 1
Михайлов Алексей 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 4
Европа 6447 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 561 2
Северная Америка 2350 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 561 2
Прибалтика - Балтия 1176 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 318 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 475 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1946 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 2
Россия - СФО - Иркутская область 697 1
Финляндия - Хельсинки 219 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 529 1
Европа Западная 1190 1
Россия - УФО - Курганская область 341 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 786 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 433 1
Монголия 216 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 105 1
Филиппины - Республика 384 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 267 1
Россия - ЦФО - Тверская область 311 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 324 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 235 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 237 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 182 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 1
Швеция - Стокгольм 317 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 355 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 4
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 33 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 2
Информационное общество - Государственная программа 289 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Образование в России 529 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 104 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 35 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 187 1
Private Banking 16 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
НКО - Некоммерческая организация 95 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 2
Forbes - Форбс 536 1
Fortune 154 1
Gartner 3048 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 3
IDC - International Data Corporation 4388 1
Juniper Research 405 1
Fortune Global 100 46 1
In-Stat 76 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 168 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 66 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 686 4
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 26 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 3
Национальная банковская премия 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982515.
Создано именных указателей - 48307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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