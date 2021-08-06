Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Антонов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 96
Антонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 103 24
|Валчев Стоян 44 24
|Савцов Игорь 27 24
|Путятинский Сергей 53 24
|Чаркин Евгений 182 24
|Поляков Сергей 60 17
|Казарин Станислав 100 14
|Мищенко Евгений 14 14
|Кириченко Игорь 41 14
|Сарнацкий Владислав 16 14
|Рыстенко Михаил 57 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Хомков Игорь 40 14
|Клявин Владимир 26 14
|Егоров Владимир 52 14
|Платонов Михаил 38 14
|Сирота Юрий 38 14
|Педоренко Андрей 41 14
|Шевченко Владимир 135 14
|Семенихин Игорь 37 13
|Слышкин Василий 54 13
|Смык Виталий 27 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Ямщиков Владимир 32 13
|Вахнин Павел 51 13
|Нестеров Алексей 79 13
|Мискевич Евгений 29 13
|Степченков Максим 36 13
|Хасин Михаил 26 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Сотин Денис 102 13
|Клепиков Алексей 77 13
|Урьяс Вадим 76 13
|Рубин Адар 28 13
|Халматов Максим 45 13
|Соловьев Алексей 60 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Прохорова Алла 45 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Трофимова Людмила 31 13
|Gartner 2192 3
|IDC - International Data Corporation 2720 2
|CNews Analytics 1990 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763544, в очереди разбора - 667231.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763544, в очереди разбора - 667231.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru