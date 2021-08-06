Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Антонов Александр


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 3
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 2
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
07.06.2017 «Т Плюс» стала партнером фонда «Сколково» 1
01.06.2017 «Т Плюс» и «1С» договорились о сотрудничестве в области развития отраслевых ИС 2
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
26.05.2015 «Крок» модернизировал контакт-центр «Энергосбыт Плюс» 1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
03.06.2014 ИТ-директор Пензенской области уволен "по статье" 4
04.04.2014 Минкомсвязи и регионы: откровенный разговор об электронном правительстве. ВИДЕО 1
01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
12.03.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2014» 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1

Публикаций - 73, упоминаний - 96

Антонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 15
Veeam Software 250 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Naumen - Наумен 342 14
Cinimex - Синимекс 160 14
Dynatrace 46 14
VK - Mail.ru Group 2483 13
Schneider Electric 408 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 9
Microsoft Corporation 11095 9
АйТи 752 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ланит ГК 1157 3
Biocad - Биокад 38 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Huawei 2730 2
Softline - Софтлайн 1474 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Крок 1220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Diasoft - Диасофт 354 2
G-Core Labs 64 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 2
Nvidia Corp 2024 2
Северсталь Диджитал 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 24
Альфа-Банк 1125 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Интер РАО ПАО 158 15
Уралсиб Банк 389 15
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
Траско - Trasko 27 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
МТС банк 254 13
X5 Group 599 13
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Аэрофлот 493 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Газпром нефть 382 5
Совкомбанк ПАО 147 5
AliExpress 275 3
ВсеИнструменты.ру 10 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2205 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 24
Big Data - Большие данные 1136 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Call back - Обратный звонок 15 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
1С:ERP Управление предприятием 203 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Office 1942 2
Google Android 10751 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
Java - Язык программирования 1177 2
Microsoft Office 365 769 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Microsoft Excel 436 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
Абакумов Евгений 103 24
Валчев Стоян 44 24
Савцов Игорь 27 24
Путятинский Сергей 53 24
Чаркин Евгений 182 24
Поляков Сергей 60 17
Казарин Станислав 100 14
Мищенко Евгений 14 14
Кириченко Игорь 41 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Рыстенко Михаил 57 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Хомков Игорь 40 14
Клявин Владимир 26 14
Егоров Владимир 52 14
Платонов Михаил 38 14
Сирота Юрий 38 14
Педоренко Андрей 41 14
Шевченко Владимир 135 14
Семенихин Игорь 37 13
Слышкин Василий 54 13
Смык Виталий 27 13
Сыкулев Андрей 57 13
Ямщиков Владимир 32 13
Вахнин Павел 51 13
Нестеров Алексей 79 13
Мискевич Евгений 29 13
Степченков Максим 36 13
Хасин Михаил 26 13
Федечкин Сергей 19 13
Сотин Денис 102 13
Клепиков Алексей 77 13
Урьяс Вадим 76 13
Рубин Адар 28 13
Халматов Максим 45 13
Соловьев Алексей 60 13
Богданов Кирилл 91 13
Прохорова Алла 45 13
Генкина Екатерина 24 13
Трофимова Людмила 31 13
Россия - Российская федерация - РФ 57420 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 28
Восточная Европа 1679 20
Украина 3372 17
Казахстан - Республика 2632 16
Беларусь - Белоруссия 2090 16
Грузия 691 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Ближний Восток 1473 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Латинская Америка 724 2
Россия - Калужская область 572 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Европа 3759 2
Узбекистан - Республика 823 1
Мавритания 6 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Кувейт 51 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Молдавия - Республика Молдова 429 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Новая Зеландия 292 1
Таджикистан - Республика 436 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Япония 2788 1
Россия - Республика Крым 626 1
Испания - Королевство 1255 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Турция - Турецкая республика 952 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 25
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Gartner 2192 3
IDC - International Data Corporation 2720 2
CNews Analytics 1990 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 291 25
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763544, в очереди разбора - 667231.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще