Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») – одна из научно-исследовательских организаций «Росатома» – перевела свои коммуникации на платформу отечественного разработчика. Платформа CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems предоставила сотрудникам института полный спектр коммуникационных возможностей. Над проектом работали компании Axoft и ООО «Мастер телеком». Об этом CNews сообщили представители Axoft.

ФГУП «ВНИИА» активно занимается реализацией политики импортозамещения, в том числе и в области корпоративных коммуникаций. Тестирование CommuniGate Pro в институте началось в 2021 г. Наравне с продуктом от CommuniGate Systems сравнивалось несколько других российских решений. По итогам пилотного проекта в конце 2021 г. было принято решение о миграции полутора тысяч сотрудников предприятия на платформу CommuniGate Pro.

Решение обеспечило институт полным набором коммуникационных инструментов, включая электронную почту, ведение календарей, обмен мгновенными сообщениями, шифрование данных, хранение контента, совместную работу, телефонию, быструю и защищенную передачу файлов. За надежность системы отвечает кластерная структура платформы, позволяющая проводить необходимые технические работы без остановки сервисов, а за безопасность – целый набор передовых средств киберзащиты.

Коммуникационная платформа CommuniGate Pro включена в Единый реестр отечественного ПО, а также имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.

«При выборе оптимального для нас решения мы разработали целый ряд требований, среди которых: соответствие программе импортозамещения, удобство миграции, нетребовательность к ресурсам, возможность дальнейшего масштабирования, обширный функционал. Мы ожидаем, что реализация этого проекта окажет значимый экономический эффект, позволит существенно оптимизировать расходы на содержание ИТ-инфраструктуры и упростить работу наших сотрудников», – сказал заместитель директора по информационным технологиям и системам управления ФГУП ВНИИА Александр Антонов.

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«CommuniGate Pro» входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и Баз данных, соответствует всем требованиям импортозамещения. Платформа позволяет хранить и отправлять сообщения, обеспечивает работу коммуникаций реального времени для web-ориентированных и мобильных пользователей. Мы рады, что многолетняя экспертиза Axoft по направлению CommuniGate и опыт внедрения продукта со стороны “Мастер телеком” позволили нам внести свой вклад в успешную реализацию проекта, выполнить поставку решения в короткие сроки», – отметила Алена Трифонова, руководитель отдела продаж в СЗФО компании Axoft.

«Широкий набор утилит для упрощения и автоматизации процесса миграции на нашу платформу, возможность быстрого развертывания CommuniGate Pro на любой ОС, готовые инструменты интеграции с решениями других вендоров – одни из существенных преимуществ CommuniGate Pro. Вкупе с нетребовательностью к ресурсам, надежностью и высокой безопасностью эти параметры делают нашу платформу оптимальной для заказчиков», – сказал Антон Тен, руководитель направления корпоративных продаж CommuniGate Systems.

«CommuniGate Pro обладает возможностью поддержки разных платформ и цельной внутренней архитектурой, что упрощает внедрение и эксплуатацию. Широкие возможности системы по журналированию позволяют иметь полное представление о функционировании системы и предупреждать аварийные ситуации», – отметил Вячеслав Шпагин, главный инженер «Мастер телеком».