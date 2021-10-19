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Валчев Стоян


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 2
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 3
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 44, упоминаний - 59

Валчев Стоян упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 21
Veeam Software 250 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Naumen - Наумен 342 14
Dynatrace 46 14
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
Schneider Electric 409 13
VK - Mail.ru Group 2487 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
SAP SE 3220 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Ланит ГК 1160 3
Yandex - Яндекс 4103 3
ЦАС - Центр аналитических систем 4 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Huawei 2733 2
Microsoft Corporation 11168 2
G-Core Labs 64 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Nvidia Corp 2038 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Biocad - Биокад 38 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Denodo Technologies 2 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Google LLC 7177 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 41
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 31
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 20
Газпромбанк - ГПБ 693 20
Альфа-Банк 1127 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Уралсиб Банк 390 15
Интер РАО ПАО 159 15
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 14
PepsiCo - Пепсико 96 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Траско - Trasko 27 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
X5 Group 600 13
МТС банк 254 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Аэрофлот 493 13
X5 Group - Пятерочка 560 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
МКБ - Московский кредитный банк 268 11
Открытие ФК 538 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Газпром нефть 382 5
Совкомбанк ПАО 147 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Счётная палата РФ 461 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2208 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 35
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 17
Big Data - Большие данные 1136 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Microsoft Office 1950 2
Microsoft Office 365 769 2
Xelent MultiCloud 8 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Ред ОС 239 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Microsoft Excel 438 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Linux OS 4276 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
Сбер Platform V 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Путятинский Сергей 53 24
Антонов Александр 73 24
Абакумов Евгений 103 24
Савцов Игорь 27 24
Чаркин Евгений 182 24
Поляков Сергей 60 17
Педоренко Андрей 41 14
Платонов Михаил 38 14
Рыстенко Михаил 57 14
Хомков Игорь 40 14
Мищенко Евгений 14 14
Казарин Станислав 100 14
Егоров Владимир 52 14
Клявин Владимир 26 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Кириченко Игорь 41 14
Сирота Юрий 38 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Шевченко Владимир 135 14
Слышкин Василий 54 13
Емелин Александр 25 13
Сыкулев Андрей 57 13
Федечкин Сергей 19 13
Генкина Екатерина 24 13
Семенихин Игорь 37 13
Нестеров Алексей 79 13
Васильев Владислав 39 13
Степченков Максим 36 13
Смык Виталий 27 13
Сотин Денис 103 13
Клепиков Алексей 77 13
Урьяс Вадим 76 13
Лебедев Антон 28 13
Халматов Максим 45 13
Богданов Кирилл 91 13
Вахнин Павел 51 13
Хасин Михаил 26 13
Прохорова Алла 45 13
Трофимова Людмила 31 13
Ямщиков Владимир 32 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 23
Украина 3398 22
Восточная Европа 1691 20
Казахстан - Республика 2650 17
Беларусь - Белоруссия 2099 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 16
Грузия 693 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Ближний Восток 1479 2
Россия - Калужская область 575 2
Россия - Севастополь 420 2
Латинская Америка 726 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Ульяновская область 354 1
Мавритания 6 1
Узбекистан - Республика 827 1
Таджикистан - Республика 439 1
Новая Зеландия 293 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Испания - Королевство 1258 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Африка 1499 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Республика Крым 626 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 27
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CNews Инновация года - награда 26 9
Gartner 2197 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 38
CNews AWARDS 292 25
CNews Баттл 34 13
CNews FORUM Кейсы 44 9
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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