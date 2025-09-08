Получите все материалы CNews по ключевому слову
Pega Platform
УПОМИНАНИЯ
Pega Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Новожилов Алексей 20 2
|Савельев Игорь 7 2
|Бирюков Артем 10 2
|Коптелов Андрей 112 1
|Лобас Аркадий 36 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
|Чаркин Евгений 303 1
|Поляков Сергей 74 1
|Абакумов Евгений 212 1
|Паршин Максим 320 1
|Егоров Владимир 85 1
|Путятинский Сергей 87 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Макаров Игорь 10 1
|Рахманкулов Рамиль 10 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Кириченко Игорь 50 1
|Хомков Игорь 46 1
|Маркелов Константин 42 1
|Fxmsp 6 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Сахаров Александр 82 1
|Касимов Денис 22 1
|Будин Алексей 22 1
|Антонов Александр 77 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Данилов Александр 20 1
|Бочкин Александр 44 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Захаров Михаил 14 1
|Бобров Михаил 7 1
|Клявин Владимир 51 1
|Залеский Владимир 6 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теплицкий Дмитрий 77 1
|Дощенко Сергей 12 1
|Климов Иван 26 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.