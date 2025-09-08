Разделы

Pega Platform


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Сбербанк мигрировал с Pega Platform на решения «СберТеха» 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
24.03.2022 Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Pega Platform и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9505 4
OpenText 212 4
SAP SE 5382 3
Microsoft Corporation 25039 3
Oracle Corporation 6801 3
Salesforce 442 3
Terrasoft - Террасофт 200 3
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 39 3
8713 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2252 2
Diasoft - Диасофт 982 2
Comindware - Колловэар 167 2
Oracle Siebel Systems 512 2
GreenData - Гриндата 37 2
Nintex 13 2
Samsung Electronics 10488 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Veeam Software 322 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 484 1
Intel Corporation 12417 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1063 1
Softline - Софтлайн 3109 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1393 1
VK - Mail.ru Group 3503 1
SAS Institute 1013 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 122 1
Directum - Директум 1153 1
Naumen - Наумен 665 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4333 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
UIPath 106 1
NtechLab - НтехЛаб 153 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Trend Micro 622 1
Цифра ГК 2510 1
РЖД - Российские железные дороги 1967 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7879 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1739 2
Альфа-Банк 1822 2
Почта России ПАО 2211 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Почта Банк 484 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 481 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 216 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Совкомбанк ПАО 269 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 521 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 197 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 162 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
LEGO 252 1
Capital One 18 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 83 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 70 1
Благосостояние НПФ 52 1
Фора Банк 60 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3059 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4649 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3256 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1395 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 521 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 352 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 249 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 8 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6047 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7325 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25468 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1449 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1201 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12039 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16679 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7937 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7074 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5336 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3310 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4309 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5798 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4427 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1066 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5063 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7805 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 629 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12668 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10863 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25220 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 612 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7292 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7130 2
Оцифровка - Digitization 4807 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1044 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13201 2
DevOps - Development и Operations 998 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 801 4
Terrasoft Creatio 97 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 4
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 2
Linux OS 10613 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 383 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 904 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 2
Microsoft Dynamics CRM 544 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 75 2
React JS - JavaScript фреймворк 98 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 2
Terrasoft CRM 26 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1422 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1061 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 370 1
Новые облачные технологии - МойОфис 843 1
Microsoft Office 3884 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5646 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 530 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Apple iPhone 6 4863 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 1
HPE GreenLake 53 1
НКТ - Р7-Офис 440 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 292 1
Broadcom - VMware vSphere 583 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 185 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 497 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 30 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 341 1
Новожилов Алексей 20 2
Савельев Игорь 7 2
Бирюков Артем 10 2
Коптелов Андрей 112 1
Лобас Аркадий 36 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Чаркин Евгений 303 1
Поляков Сергей 74 1
Абакумов Евгений 212 1
Паршин Максим 320 1
Егоров Владимир 85 1
Путятинский Сергей 87 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Макаров Игорь 10 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Ермаченков Игорь 3 1
Кириченко Игорь 50 1
Хомков Игорь 46 1
Маркелов Константин 42 1
Fxmsp 6 1
Трефилов Алексей 45 1
Гимранов Ринат 125 1
Гришин Дмитрий 209 1
Сахаров Александр 82 1
Касимов Денис 22 1
Будин Алексей 22 1
Антонов Александр 77 1
Пятигорский Александр 24 1
Данилов Александр 20 1
Бочкин Александр 44 1
Педоренко Андрей 42 1
Чернышов Андрей 15 1
Захаров Михаил 14 1
Бобров Михаил 7 1
Клявин Владимир 51 1
Залеский Владимир 6 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теплицкий Дмитрий 77 1
Дощенко Сергей 12 1
Климов Иван 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52963 1
Казахстан - Республика 5728 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1663 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14357 1
Украина 7727 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Грузия 1274 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 909 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6080 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2330 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2867 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2252 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25360 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2662 2
Экономический эффект 1157 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1014 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 2
Аудит - аудиторский услуги 2949 2
Образование в России 2472 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4159 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6510 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5163 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2815 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5356 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 483 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 982 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1538 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3301 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6215 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11277 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 276 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3241 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2546 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Gartner - Гартнер 3592 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
Forrester Research 827 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2548 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
CNews AWARDS - награда 534 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
Техника

