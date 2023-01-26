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IBM BPM IBM Business Process Manager
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 44
IBM BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Ткачёв Роман 27 5
|Кулак Андрей 3 3
|Коптелов Андрей 134 3
|Сыкулев Андрей 85 3
|Будин Алексей 22 3
|Белайчук Анатолий 32 3
|Каменнова Мария 45 2
|Михеев Андрей 9 2
|Макаров Станислав 118 2
|Леонова Оксана 20 2
|Шматалюк Антон 12 2
|Кирюшенков Алексей 6 2
|Ермилов Денис 11 2
|Декусар Антон 3 2
|Трефилов Алексей 49 2
|Чесаков Георгий 19 2
|Матреничев Максим 11 2
|Ивашкевич Евгений 21 2
|Аншина Марина 79 1
|Литвинов Павел 22 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Силкина Елена 15 1
|Савич Александр 7 1
|Лосев Сергей 46 1
|Степанов Антон 71 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Корнильев Кирилл 65 1
|Анищук Наталья 30 1
|Истомин Константин 58 1
|Краснов Федор 11 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Кулешова Татьяна 10 1
|Маркелов Никита 14 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Елиферов Виталий 10 1
|Федоров Игорь 15 1
|Козляр Андрей 6 1
|Небесный Илья 6 1
|Горькавая Галина 5 1
|Григорьева Наталья 4 1
|Bloomberg 1615 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.