Искусственный интеллект вмешался в процесс импортозамещения в стране. Еще недавно оно сводилось к замене иностранных ИТ-решений на российские, а сегодня большая часть кода российских информационных систем разрабатывается и поддерживается в ИИ-сервисах на базе зарубежных генеративных моделей. Нужны новые подходы к импортозамещению?

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Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе

Российский серверный рынок развивается вместе с мировыми технологиями, несмотря на внешние ограничения. Официальные поставки зарубежных брендов остановлены, и российские производители не просто заменяют ушедших вендоров, а предлагают технику на самом современном «железе». Компания «Аквариус» представила новый сервер на процессорах Intel Xeon 6 — на той же технологической базе, что и мировые лидеры, но с поддержкой внутри страны. CNews разобрался, готова ли такая система стать основой для ЦОД на годы вперед.