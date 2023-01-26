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IBM BPM IBM Business Process Manager

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
26.01.2023 В новый год с новым релизом 1
20.09.2022 «Диасофт» представил платформу для цифровизации бизнес-процессов на замену западным аналогам 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
20.04.2022 «Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
24.03.2022 Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM 1
17.03.2022 Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft 1
17.03.2022 Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний 1
01.06.2020 «Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке 1
03.07.2018 Мосгоризбирком автоматизировал документооборот и работу с обращениями граждан 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
16.06.2017 «Синимекс» подключила партнеров «Райффайзенбанка» к автоматизированной системе РКО для кэптивных банков 1
27.04.2017 Kaspi Bank внедрил «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM 1
27.09.2016 ПЭК вместе с «Неофлекс» оптимизировал обработку заказов на прием и отправку грузов и модернизировал СЭД 1
09.06.2016 «Неофлекс» автоматизировала бизнес-процессы Touch Bank 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
15.10.2015 Touch Bank оптимизирует бизнес-процессы с помощью решений IBM 1
26.11.2014 Каким становится фронт-офис 1
10.09.2014 «Райффайзенбанк» оптимизировал бизнес-процессы выдачи кредитных карт с помощью «Синимекс» 1
29.05.2014 «Бинбанк» автоматизирует управление кредитованием с помощью «Техносерв Консалтинга» 1
20.03.2014 УЦ КУДИЦ провел обучение ИТ-сотрудников «Запсибкомбанка» разработке решений IBM BPM 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
13.02.2014 «Тинькофф Кредитные Системы» оптимизировал работу с должниками с помощью «Техносерв Консалтинга» 1
07.02.2014 Рынок BPM стабилен на протяжении 10 лет 1
17.10.2013 «Номос-Банк» подвел итоги использования кредитного конвейера Neoflex FrontOffice 1
09.10.2013 «Неофлекс»: Мы всегда исходим из бизнес-задач заказчика 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
27.09.2013 BPM сбалансировано регулирует бизнес-процессы 1
11.09.2013 Сергей Качура - Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО 1
26.10.2012 Интеграция в банках стала насущной необходимостью 2
30.07.2012 IBM Master Data Management обеспечивает электронное взаимодействие органов власти столицы 1
10.05.2012 Новое интеграционное ПО IBM помогает ускорить внедрение социальных, облачных и мобильных технологий 1
09.02.2012 IBM завершила приобретение разработчика аналитического ПО Emptoris 1
28.10.2011 Банк "Тинькофф Кредитные Системы": внедряем BPM правильно 2
11.10.2011 Club.CNews: BPM и инновации 1
08.09.2011 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» автоматизировал онлайн-обработку кредитных заявок на платформе IBM 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

IBM BPM и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9685 25
Oracle Corporation 7063 11
SAP SE 5587 7
Terrasoft - Террасофт 206 7
OpenText 236 7
SAS Institute 1079 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 6
Salesforce 491 6
Comindware - Колловэар 200 6
Camunda - Camunda Services GmbH 47 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 5
Alfresco Software 156 5
Oracle Siebel Systems 519 5
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Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 5
Логика BPM 49 4
Microsoft Corporation 25723 4
Neoflex - Неофлекс 255 4
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 4
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
Процессные Технологии 7 3
Diasoft - Диасофт 1128 3
ФОРС - Центр разработки 701 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 285 3
Первая Форма - 1Форма 60 2
Metasonic AG 23 2
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Бизнес-Консоль 18 2
Системы документооборота 519 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3009 2
Directum - Директум 1256 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4908 2
Docsvision - ДоксВижн 1058 2
Software AG 202 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 792 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
CSC - Corporation 72 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 251 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 57 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 3
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 2
ВТБ - Почта Банк 513 2
ГПБ - Газпромбанк 1264 2
Альфа-Банк 1967 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 451 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 222 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 311 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Kaspi Bank 31 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 8 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
Окна Аттик 2 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
РЖД - Российские железные дороги 2087 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1220 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1888 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Visa International 1991 1
Татнефть 241 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 592 1
ПСБ - Промсвязьбанк 956 1
Газпром нефть 717 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 2
Федеральное казначейство России 1941 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5616 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3851 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 289 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3422 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 618 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 452 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
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Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
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