«Диасофт» представил платформу для цифровизации бизнес-процессов на замену западным аналогам

В связи с меняющимися рыночными условиями компании столкнулись с необходимостью выбора отечественных альтернатив ИТ-систем западных вендоров, ушедших с российского рынка. При этом крупные игроки финансового рынка и других отраслей экономики должны решить одну из важнейших задач, которая заключается в цифровизации бизнес-процессов. И поможет в этом BPM-платформа — одна из самых востребованных сегодня ИТ-систем.



Платформа для проектирования и автоматизации

Компания «Диасофт» предлагает технологическую платформу Digital Q.BPM, входящую в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Платформа позволяет проектировать и автоматизировать бизнес-процессы, в том числе с использованием встроенных low-code инструментов, и содержит инструментарий для мониторинга и контроля качества исполнения этих процессов.

Полностью импортонезависимая платформа Digital Q.BPM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (№ 14306).

Платформа состоит из нескольких компонентов: дизайнер бизнес-процессов, инструменты исполнения бизнес-процессов, средства мониторинга, средства создания и настройки пользовательских задач.

Микросервисная архитектура Digital Q.BPM обеспечивает выполнение бизнес-процессов с высокой нагрузкой. Это качественно отличает платформу, разработанную в «Диасофт», от других, в том числе международных, аналогов. Такая архитектура позволяет легко масштабировать платформу и гарантирует непрерывное выполнение бизнес-процессов в режиме 24/7. Все изменения и обновления доставляются автоматически благодаря использованию DevOps pipeline.

Инструменты платформы Digital Q.BPM позволяют в режиме реального времени контролировать каждый этап бизнес-процесса

Инструменты платформы Digital Q.BPM позволяют в режиме реального времени контролировать каждый этап бизнес-процесса, эффективность работы сотрудников, своевременно выявлять отклонения от установленных нормативов, анализировать и устранять их причины. Для этого создан единый интерфейс real-time мониторинга и визуальной аналитики.

Средства создания и настройки пользовательских задач позволяют настроить алгоритмы распределения задач и функций между сотрудниками по каждому бизнес-процессу и управлять загрузкой специалистов, которые работают в удобном, интуитивно понятном интерфейсе. В составе платформы Digital Q.BPM реализовано более 10 готовых стратегий распределения задач, и они могут быть дополнены в зависимости от индивидуальных потребностей каждой организации.

Платформа Digital Q.BPM может заменить IBM BPM (Blue Works), Oracle BPM Suite, Terrasoft Creatio, Pega BPM, SAP NetWeaver BPM, K2, Bizagi. «Digital Q.BPM является полноценной заменой ведущих мировых аналогов BPM-систем. Платформа Digital Q.BPM уникальна, поскольку реализована в микросервисной архитектуре, что, в свою очередь, дает дополнительные преимущества — отказоустойчивость, масштабируемость и сокращение времени вывода на рынок новых продуктов или обновлений существующих. Разработкой технологической платформы Digital Q.BPM компания «Диасофт» занимается уже более трех лет, мы своевременно позаботились о включении платформы Digital Q.BPM в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Платформа уже установлена и введена в промышленную эксплуатацию в ряде организаций, и сейчас мы активно обсуждаем практические сценарии использования Digital Q.BPM с ведущими клиентами компании», — говорит Никита Маркелов, руководитель технологической платформы Digital Q.BPM.

Примеры использования платформы Digital Q.BPM

Платформа Digital Q.BPM позволяет автоматизировать различные направления работы в организациях из любых сфер экономики:

Фронт-офис финансовой организации — полная автоматизация всех процессов обслуживания клиентов: открытие вкладов, оформление платежных карт, ведение счетов физических и юридических лиц и т.д.

Кредитный конвейер – полная автоматизация процессов приема и оценки кредитных заявок, выдачи и обслуживания кредитов; организация процессов взаимодействия с партнерской сетью, застройщиками или автодилерами.

Финансы, логистика, управление персоналом в любой организации –оцифрованные бизнес-процессы повышают скорость, качество и эффективность работы сотрудников; настроено информирование руководителей о прохождении процессов и необходимости принятия мер для устранения «узких» мест.

Таким образом, платформа Digital Q.BPM — это не просто замена ушедших с российского рынка решений и инструмент для перевода бизнес-процессов в цифру. Digital Q.BPM — это основа для эффективного развития организаций из любой сферы экономики в условиях цифровой трансформации.