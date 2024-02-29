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Oracle BPM Oracle Business Process Management Oracle BPA Business Process Analysis Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
26.01.2023 В новый год с новым релизом 1
20.09.2022 «Диасофт» представил платформу для цифровизации бизнес-процессов на замену западным аналогам 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
20.04.2022 «Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций 1
29.06.2016 В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite 2
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
18.05.2016 «Евразийский банк» перешел на новую версию АБС от R-Style Softlab 1
04.06.2015 Оборот «Синимекс» по итогам 2014 г. увеличился на 8,6% до 576,8 млн руб. 1
12.09.2014 «Неофлекс» запустила в промышленную эксплуатацию интеграционное решение на базе Oracle SOA Suite в ВТБ24 1
04.07.2014 Oracle предложила новую версию платформы для управления бизнес-процессами Oracle BPM Suite 3
29.05.2014 ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic 1
10.04.2013 Обновленный Oracle BPM Suite упрощает разработку, запуск, контроль выполнения и оптимизации бизнес-процессов 5
13.12.2012 «Борлас» стал провайдером услуг аутсорсинга бизнес-процессов на платформе Oracle 1
05.10.2012 BPM для бизнеса: трудности перевода 1
21.06.2012 Инструменты Enterprise Architecture: что пригодно для России? 1
06.10.2010 Oracle представила Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8 1
14.07.2010 Вышел Oracle Business Process Management Suite 11g: унифицированная платформа управления бизнес-процессами 2
11.06.2010 «Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS 1
24.03.2010 Oracle предлагает унифицированную платформу для сканирования и оцифровки изображений 1
12.11.2009 Oracle выпустила свыше 190 новых программных продуктов за год 1
30.10.2009 ИТ в госсекторе: достижения в череде провалов 1
12.10.2009 Вышла новая версия решения для анализа бизнес-процессов Oracle BPA Suite 11g 4
30.03.2009 Выручка «ФОРС – Центр разработки» в 2008 г. выросла на 47% 1
07.11.2008 Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware 2
23.10.2006 Oracle обновила PeopleSoft Cash Management 9 1
12.10.2006 Oracle сосредоточится на шести технологиях 1
31.08.2006 Oracle включает платформу IDS Scheer в свое решение 2

Публикаций - 30, упоминаний - 43

Oracle BPM и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 19
Casewise 16 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
Terrasoft - Террасофт 206 4
Oracle Siebel Systems 519 4
SAP SE 5601 3
Directum - Директум 1268 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Казахтелеком 348 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 3
АйТи 1519 3
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 3
Camunda - Camunda Services GmbH 49 3
Diasoft - Диасофт 1144 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Software AG 203 2
Alfresco Software 156 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
Процессные Технологии 7 2
Бизнес-Консоль 18 1
Verysell - Астра СТ - Астра Системные Технологии 12 1
Oracle - I-flex Solutions 8 1
Incap - Инкап 7 1
LexisNexis 13 1
Oracle - Portal Software 57 1
IQcard - АйКью Кард 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
SAS Institute 1082 1
Крок - Croc 1964 1
Red Hat 1378 1
Naumen - Наумен 752 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Lenovo Motorola 3566 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
БТФ КБ - Банк торгового финансирования 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Газпром нефть 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 5 1
Банк Позитив Казахстан 1 1
Форус Банк 4 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
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BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 160 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 3
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 8
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 7
Terrasoft Creatio 109 6
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 6
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 6
Software AG - ARIS Platform 180 6
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 6
Pega BPM 11 4
Oracle WebCenter Suite 39 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 3
Unify NXJ 3 2
Oracle RTD - Oracle Real-Time Decisions 8 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 2
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 24 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Microsoft Office 4170 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Calypso 25 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 2
Tibco BPM 4 2
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 2
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 2
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 2
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 2
Коптелов Андрей 134 2
Сыкулев Андрей 85 2
Истомин Константин 58 2
Тарасов Владимир 15 2
Коробко Яков 4 2
Свистунова Румяна 5 1
Дорохов Александр 4 1
Караваев Илья 3 1
Беспалов Антон 3 1
Гребешков Павел 2 1
Низамиев Ильдар 4 1
Тишендорф Герман 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Глазков Александр 151 1
Смирнов Алексей 269 1
Андреев Владимир 101 1
Шингарев Павел 22 1
Востриков Юрий 86 1
Гарбук Сергей 18 1
Гузовский Денис 79 1
Меджитов Тимур 85 1
Будин Алексей 22 1
Никулин Игорь 23 1
Али Максим 12 1
Ананьин Алексей 90 1
Волков Максим 34 1
Матюхин Владимир 61 1
Шеленцов Сергей 18 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Дьяконова Наталия 19 1
Лукутина Елена 13 1
Анфиногентов Василий 8 1
Чепакин Андрей 27 1
Арефьев Дмитрий 9 1
Кардашин Никита 33 1
Зварковский Михаил 6 1
Каменнова Мария 45 1
Аншина Марина 79 1
Михеев Андрей 9 1
Вагнер Юлия 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Монако Княжество 107 2
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Украина 7928 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Грузия 1332 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 1
Монголия 382 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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