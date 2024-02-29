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Oracle BPM Oracle Business Process Management Oracle BPA Business Process Analysis Suite
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 43
Oracle BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
|Коптелов Андрей 134 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Истомин Константин 58 2
|Тарасов Владимир 15 2
|Коробко Яков 4 2
|Свистунова Румяна 5 1
|Дорохов Александр 4 1
|Караваев Илья 3 1
|Беспалов Антон 3 1
|Гребешков Павел 2 1
|Низамиев Ильдар 4 1
|Тишендорф Герман 2 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Глазков Александр 151 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Андреев Владимир 101 1
|Шингарев Павел 22 1
|Востриков Юрий 86 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Гузовский Денис 79 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Будин Алексей 22 1
|Никулин Игорь 23 1
|Али Максим 12 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Волков Максим 34 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Лукутина Елена 13 1
|Анфиногентов Василий 8 1
|Чепакин Андрей 27 1
|Арефьев Дмитрий 9 1
|Кардашин Никита 33 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Каменнова Мария 45 1
|Аншина Марина 79 1
|Михеев Андрей 9 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Bloomberg 1627 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.