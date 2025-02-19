Тарасов Владимир
Тарасов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Казахтелеком 337 2
|Oracle Corporation 6705 2
|МегаФон 8938 1
|Xerox 1140 1
|АйТи 1372 1
|Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
|Логика BPM 43 1
|Software AG & IDS Scheer 199 1
|Metasonic AG 23 1
|Ростелеком 9742 1
|Microsoft Corporation 24667 1
|Cisco Systems 5122 1
|SAP SE 5282 1
|Directum - Директум 1100 1
|ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
|Oracle Siebel Systems 507 1
|Компьютер НПО 73 1
|Software AG 198 1
|Dbrain - Дибрейн 25 1
|Softline - Exodrive - Экзодрайв 5 1
|Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Коробко Яков 4 2
|Камашев Виктор 1 1
|Корнеев Глеб 1 1
|Кузяков Евгений 1 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Милов Денис 3 1
|Новожилов Николай 1 1
|Петров Михаил 138 1
|Келенин Александр 3 1
|Гадлиба Юлия 1 1
|Скиданов Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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