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Тарасов Владимир



19.02.2025 «Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов 1
08.10.2024 «Ренессанс страхование» застраховала беспилотные грузовики NATCAR 1
03.10.2024 Новая программа безопасного вождения снизила число ДТП в такси до 20%   1
13.12.2023 «Траффик» и «Ренессанс cтрахование» запустили цифровой сервис в сфере логистики 1
18.05.2022 Как перейти на российский софт, обезопасить бизнес и экономить миллионы рублей? 1
30.03.2022 «Ренессанс страхование» запустила проект по автоматизированному распознаванию рукописных документов при урегулировании 1
01.09.2014 Cпутниковые терминалы ГЛОНАСС/GPS обеспечат безопасность школьного автотранспорта во Владимирской области 1
29.05.2014 ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic 2
18.10.2011 В компании «Зигло» запущена в эксплуатацию система Xerox 700PRO 1
11.06.2010 «Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS 1
28.05.2008 ТЕКАМА и «Академия Корпоративных Систем» договорились о слиянии 1
10.04.2008 Студенты ИжГТУ взяли «золото» на чемпионате мира по программированию 1
07.04.2008 Программисты ИжГТУ – победители XII Чемпионата Урала по программированию 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Тарасов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 337 2
Oracle Corporation 6705 2
МегаФон 8938 1
Xerox 1140 1
АйТи 1372 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Логика BPM 43 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Metasonic AG 23 1
Ростелеком 9742 1
Microsoft Corporation 24667 1
Cisco Systems 5122 1
SAP SE 5282 1
Directum - Директум 1100 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Компьютер НПО 73 1
Software AG 198 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Softline - Exodrive - Экзодрайв 5 1
Ренессанс Страхование 162 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 5
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50925 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30932 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4796 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4172 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4032 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6833 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6724 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1204 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27949 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 100 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1971 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 826 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 425 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1714 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1325 1
Стандартизация - Standardization 2137 1
Software AG - ARIS Platform 177 2
Linux OS 10016 2
Microsoft Office 3751 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Metasonic Suite BPM 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4984 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 1
Terrasoft Creatio 96 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Apple iPhone 6 4862 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 11 1
Коробко Яков 4 2
Камашев Виктор 1 1
Корнеев Глеб 1 1
Кузяков Евгений 1 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Милов Денис 3 1
Новожилов Николай 1 1
Петров Михаил 138 1
Келенин Александр 3 1
Гадлиба Юлия 1 1
Скиданов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145269 6
Канада 4891 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 2
Казахстан - Республика 5560 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17471 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 817 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7873 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 211 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Паспорт - Паспортные данные 2522 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 1
Спортивное программирование 28 1
Металлы - Золото - Gold 1141 1
Образование в России 2215 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 862 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 42 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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