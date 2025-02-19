«Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов

«Ренессанс страхование» при поддержке цифровой платформы сопровождения страхования Zunami объявляет о расширении покрытия действующего продукта страхования сроков доставки. В новой конфигурации продукт будет покрывать риски нарушения сроков доставки авиационным транспортом. Это первый подобный страховой продукт на российском рынке страхования логистики. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхование».

Решение создано специально для компаний-грузовладельцев, которые регулярно отправляют грузы авиатранспортом и несут финансовые риски при нарушении сроков доставки. При задержке груза компенсируется стоимость фрахта, что помогает бизнесу сохранять финансовую устойчивость.

«Продукт разработан “Ренессанс страхованием” с использованием технологии страхования сроков Zunami. Это уникальное решение, не имеющее аналогов в сегменте страхования логистики, которое позволяет управлять рисками в авиаперевозках. Продукт особенно актуален для компаний, работающих с крупными торговыми сетями, производственными предприятиями и компаниями электронной коммерции, где действуют строгие требования к срокам поставок», — сказал генеральный директор Zunami Артем Ефимов.

«Мы рады предложить рынку инновационный страховой продукт, который поможет бизнесу эффективнее управлять логистическими рисками. Особенно это актуально для компаний, осуществляющих перевозки в удаленные регионы России, где авиадоставка часто является единственным оптимальным способом транспортировки. Страховой полис помогает бизнесу не только защитить себя от финансовых потерь при нарушении сроков доставки, но и повысить надежность цепочки поставок, предоставляя дополнительные гарантии партнерам», — сказал вице-президент Группы «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов. Первый месяц работы продукта показал высокий спрос среди грузовладельцев, подтверждая актуальность такого решения для рынка.