Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Ефимов Артем



19.02.2025 «Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов 1
02.11.2024 Каждый пятый застрахованный груз в России сопровождается с помощью инструментов цифрового страхования 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
10.09.2024 Цифровое страхование логистики пошло в регионы 1
17.06.2024 Обновленный модуль «Антифрод» на платформе Zunami помог страховым компаниям сэкономить более 28 млн рублей за два месяца 1
20.03.2024 «Страховой Дом ВСК» и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики 1
19.03.2024 «Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики 1
25.12.2023 Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети» 1
22.12.2023 Искусственный интеллект сэкономил страховым компаниям 175 млн руб. в 2023 году 1
17.08.2023 «Инносети» и Monopoly.Online переводят логистов в цифровое страхование 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
24.05.2023 «Инносети» расскажут о цифровой трансформации на «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Ефимов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Инносети - Innoseti 17 10
Navicon - Навикон 288 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 225 1
Broadcom - VMware 2367 1
i-Free Just AI 31 1
Корус Консалтинг ГК 1224 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
SAP SE 5282 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Cisco Systems 5122 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 113 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 330 1
Autodesk 609 1
Flant - Флант 98 1
ИндаСофт - InduSoft 23 1
OSIsoft - ОСИсофт 13 1
8263 1
Ред Софт - Red Soft 721 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Comindware - Колловэар 157 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 93 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 249 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Yandex - Яндекс 7414 1
Oracle Corporation 6705 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 3 1
Ренессанс Страхование 162 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 2
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 13 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
ОТЭКО ГК 21 1
Selecty - Селекти 12 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 141 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
Фора Банк 57 1
Балтийский берег ТД 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Stada 25 1
Силовые машины 111 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Азия Цемент 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Ингосстрах СПАО 422 1
АльфаСтрахование СГ 321 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 7 1
Монополия ГК 10 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50925 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30932 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 5
Оцифровка - Digitization 4569 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 623 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6280 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1204 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4185 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1211 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2678 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5090 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5326 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 546 2
Оповещение и уведомление - Notification 4666 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6833 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3092 1
DevOps - Development и Operations 878 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12090 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 636 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6134 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 758 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3122 1
Инносети - Zunami - Цунами 9 6
Microsoft Teams - MS Teams 550 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 93 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
OpenAI ChatGPT 357 1
Северсталь Платформа - Платферрум - b2b маркетплейс металлопроката 2 1
SAP Ariba 296 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 28 1
Князев Сергей 7 2
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1015 1
Аверьянихин Артур 2 1
Малыхин Михаил 2 1
Воронин Павел 139 1
Сартаков Михаил 2 1
Аверина Мария 24 1
Александров Александр 70 1
Газизуллина Татьяна 1 1
Косарев Николай 4 1
Пшеничный Валерий 1 1
Юдин Дмитрий 23 1
Толстунова Ольга 13 1
Лобанов Валерий 18 1
Каранкевич Максим 3 1
Гребеник Геннадий 38 1
Колбасов Александр 1 1
Сгибнева Ольга 8 1
Рустамов Рустам 416 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Березин Максим 112 1
Семенов Александр 146 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Гришин Дмитрий 209 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Самородов Александр 13 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Булгаков Кирилл 104 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Спирин Антон 62 1
Стоянов Алексей 41 1
Жучков Эдуард 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 145269 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1298 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17471 2
Узбекистан - Республика 1740 1
Таджикистан - Республика 864 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
США - Вирджиния - Виргиния 268 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Россия - УФО - Свердловская область 1508 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 1
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3120 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1969 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1556 1
Россия - УФО - Челябинская область 1222 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 10
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 206 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6424 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 138 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2269 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6185 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 211 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
Экономический эффект 1072 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4975 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще