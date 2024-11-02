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Каждый пятый застрахованный груз в России сопровождается с помощью инструментов цифрового страхования

По данным цифровой платформы сопровождения страхования Zunami, доля цифрового страхования в логистике выросла до 19,6% по итогам первого полугодия 2024 г. Прирост общего объема страховых премий, рассчитанных с помощью платформы, составил 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Zunami.

«Цифровизация страхования грузоперевозок становится серьезным преимуществом для страховых компаний в условиях трансформации логистического рынка. Оцифровка бизнес-процессов — от заключения договора и расчета полиса до автоматизации претензионной работы и роботизации выявления потенциального мошенничества — позволяют страховщикам развивать страховые продукты, повышать скорость и качество обслуживания, контролировать уровень удовлетворенности и наращивать лояльность грузоперевозчиков» — сказал Артем Ефимов, генеральный директор платформы Zunami.

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Согласно отчету Центробанка России, сборы страховой премии в добровольном страховании грузов по итогам первого полугодия 2024 г. выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составили 22,7 млрд руб. При этом выплаты по страховым случаям в сегменте росли опережающими темпами — за рассматриваемый период сумма выплат по договорам страхования грузов увеличилась на 35% и составили 5 млрд руб. Убыточность по грузам за два квартала 2024 г. составила 21%.

По данным Zunami, за аналогичный период убыточность по грузам, страхование которых сопровождается с помощью платформы, снизилась на 5 процентных пунктов — с 19% до 14%. Аналитики связывают это с наличием на платформе дополнительных возможностей для скоринга и расчета тарифов с применением искусственного интеллекта.

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