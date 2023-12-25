Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети»

ИТ-компания «Инносети» арендовала виртуальную инфраструктуру в публичном облаке Itglobal.com. Публичное облако провайдера развернуто на базе дата-центра DataSpace, который имеет три сертификата Tier III: Design Documentation, Constructed Facility и Operational Sustainability (Gold).

Инфраструктура «Инносети» расположена в облаках различных поставщиков услуг. Так как компания активно растет, в 2023 г. ей потребовались вычислительные мощности для размещения баз данных и хранения корпоративной информации. В качестве своего потенциального партнера «Инносети» рассматривала нескольких провайдеров, в том числе и Itglobal.com.

«Мы предоставили “Инносети” бесплатный тестовый период на месяц. В рамках него компания развернула свои виртуальные машины в публичном облаке на базе московского дата-центра IXcellerate и смогла получить практический опыт использования Public Cloud, не оплачивая потребленные ресурсы», — отметила Алина Жигалова, директор по развитию сервисов Itglobal.com.

В октябре 2023 г. Itglobal.com организовала экскурсию в дата-центр DataSpace, чтобы команда компании «Инносети» смогла убедиться в уровнях защиты ЦОДа и увидеть, на каком оборудовании работает облачный провайдер

«Окончательно решение о сотрудничестве с Itglobal.com мы приняли после экскурсии в DataSpace. Несмотря на то, что в рамках тестового периода наши ВМ были развернуты в IXcellerate, мы решили перенести их в DataSpace, потому что у нас была возможность увидеть работу этого ЦОД изнутри», — отметил Артем Ефимов, генеральный директор компании «Инносети».

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«Миграция резервной инфраструктуры клиента с одной облачной площадки на другую прошла бесшовно в “холодном режиме”, то есть виртуальные машины были выключенными. Весь процесс занял меньше недели, и это не отразилось на бизнес-процессах и работе организации», сказала Алина Жигалова, директор по развитию сервисов Itglobal.com.

По состоянию на конец 2023 г. команда «Инносети» работает в публичном облаке Itglobal.com два месяца. Так как параметры услуги, уровень обслуживания и стоимость аренды ресурсов для клиента зафиксированы в SLA, бизнес может гибко масштабироваться, заранее понимая с какими расходами это будет связано.