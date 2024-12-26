Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

DataSpace ЦОД DataSpace Cloud


 

"Гибридное облако – обеспечение непрерывности функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры" Константин Симонов, Руководитель департамента информационных технологий, DataSpace, данные 2023 года

УПОМИНАНИЯ


Облачные сервисы 2023 3
26.12.2024 Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 1
03.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий 1
11.10.2024 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

 1
15.02.2024 DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке 1
18.01.2024 Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных 1
25.12.2023 Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети» 1
19.09.2023 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день

 2
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1 1
18.12.2020 НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace 2
26.05.2020 «Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace 1
06.06.2019 ARQA Technologies масштабировала ИТ-инфраструктуру на базе ЦОДа Dataspace 1
15.05.2019 Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД 2
22.08.2018 СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования 1
24.05.2018 DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2 1
11.12.2017 «Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace 1
12.04.2017 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2 1
22.12.2016 Массовый переход на флеш состоится в ближайшие 2-3 года 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
29.11.2016 DataSpace выступил спонсором секции «Банки» в рамках Сnews Forum 2016 1
13.05.2016 «Андок» разместила в «облаке» «ИТ-Града» SaaS-сервисы управления документооборотом 1
27.04.2016 ЦОД DataSpace1 прошел сертификацию по стандарту PCI DSS 3.1 2
14.03.2016 DataSpace1 лидирует в рейтинге доступности сертифицированных ЦОД CNews Analytics 2
14.03.2016 Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию 3
14.03.2016 Avito перенесла ИТ-инфраструктуру в Россию 2
18.01.2016 «КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра 2
30.04.2015 ЦОД DataSpace1 прошел сертификацию по стандарту PCI DSS v.3 2
23.04.2015 TTK начала сотрудничество с московским дата-центром DataSpace1 1
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет 2
11.11.2014 «Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД 2
05.09.2014 В России появился самый надежный коммерческий ЦОД 2
28.07.2014 «Ай-Теко» создала СКС в ЦОД банка «Восточный экспресс» 1
04.07.2014 В DataSpace произошли кадровые изменения в руководстве 1
17.12.2013 Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД 2
12.12.2013 Дата-центры заполнены ИТ-оборудованием на три четверти 1
18.11.2013 ЦОДы Москвы потребляют полпроцента электроэнергии столичного региона 1
02.11.2012 Telehouse открыл коммерческий ЦОД на базе московского дата-центра DataSpace 1
10.10.2012 DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве 3
28.11.2011 IDC: Крупные вендоры оттесняют российских интеграторов 1
07.10.2011 В России построен первый VIP ЦОД. ФОТО 1

Публикаций - 40, упоминаний - 58

DataSpace ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 75 36
ДиалогНаука 256 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 4
Ростелеком 10106 4
МегаФон 9587 4
Крок - Croc 1791 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 4
Selectel - Селектел 418 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 3
Cisco Systems 5183 3
Broadcom - VMware 2437 3
Microsoft Corporation 25046 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 2
Dell EMC 5060 2
Veeam Software 322 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
Oracle Corporation 6803 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 127 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
E-Style Telecom - e-Style ISP 7 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 1
Авантаж 68 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 3
Russia Partners - Раша Партнерс 33 3
Visa International 1963 2
American Express - Amex 335 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 2
JCB International 145 2
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 21 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Альфа-Банк 1825 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Naspers 83 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Благосостояние НПФ 52 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
Accel Partners 49 1
Мосэнерго ПАО 129 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 144 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 838 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Сафмар - Европлан - Europlan 41 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Брокер 2 1
Siguler Guff & Company 5 1
Сафмар Финансовые инвестиции - SFI 2 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 3
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 33
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1143 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 14
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 919 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 12
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 8
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 505 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1205 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1381 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 429 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2750 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 924 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 563 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 3
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 329 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 883 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 60 2
NetApp E-Series СХД 85 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Apache Camel 73 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Tibco Spotfire 6 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 239 1
DocsVision Live 7 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1530 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 184 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Apple iPhone 6 4863 1
Docsvision СЭД - ECM-система 242 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 428 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 1
Linux FUSE 28 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
НКК - NCC Cloud - 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
HPE CFS - HPE Critical Facilities Services 9 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Broadcom - VMware vSphere 583 1
NetApp FlexPod 24 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Cisco FlexPod 3 1
Электронная Москва АО - ЦОД Нагорная 2 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 67 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 149 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Rules - Red Hat JBoss BRMS 4 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Рассказов Сергей 39 10
Павельев Кирилл 8 6
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 6
Симонов Константин 7 4
Поляков Сергей 74 3
Ковалев Дмитрий 37 2
Письменский Олег 7 2
Севастьянов Алексей 25 2
Закрепин Евгений 61 2
Богомолов Алексей 13 1
Сапронов Максим 6 1
Белоусов Игорь 14 1
Курляндчик Владимир 5 1
Сотин Денис 216 1
Сабынин Андрей 37 1
Фридман Илья 42 1
Федечкин Эдуард 55 1
Демидов Дмитрий 22 1
Леушев Андрей 74 1
Дюгаев Евгений 13 1
Стародубцев Александр 9 1
Попов Михаил 54 1
Захаренко Максим 56 1
Алейников Юрий 1 1
Сенаторов Михаил 42 1
Солодовников Алексей 20 1
Бессарабский Алексей 29 1
Аверкиев Евгений 1 1
Урусов Виктор 137 1
Козлов Алексей 6 1
Афанасьев Александр 39 1
Попов Владимир 23 1
Сухов Роман 3 1
Шеметов Николай 2 1
Солодовников Денис 108 1
Карпов Алексей 24 1
Гуцериев Михаил 112 1
Крупчик Александр 5 1
Григорьев Александр 23 1
Мироненко Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 5
Европа 24508 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 3
Швеция - Королевство 3657 2
Япония 13434 2
Россия - СФО - Новосибирск 4546 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Европа Западная 1487 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Канада 4953 1
Испания - Королевство 3746 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Америка Латинская 1861 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1209 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 20 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 310 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 857 1
Европа Восточная 3115 1
Казахстан - Республика 5729 1
Финляндия - Финляндская Республика 3641 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 5
Аудит - аудиторский услуги 2952 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 5
Аренда 2541 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1025 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 439 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
N+1 - Издание 175 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 4
IDC - International Data Corporation 4931 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще