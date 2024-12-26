Получите все материалы CNews по ключевому слову
DataSpace ЦОД DataSpace Cloud
"Гибридное облако – обеспечение непрерывности функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры" Константин Симонов, Руководитель департамента информационных технологий, DataSpace, данные 2023 года
УПОМИНАНИЯ
DataSpace ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Рассказов Сергей 39 10
|Павельев Кирилл 8 6
|Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 6
|Симонов Константин 7 4
|Поляков Сергей 74 3
|Ковалев Дмитрий 37 2
|Письменский Олег 7 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Закрепин Евгений 61 2
|Богомолов Алексей 13 1
|Сапронов Максим 6 1
|Белоусов Игорь 14 1
|Курляндчик Владимир 5 1
|Сотин Денис 216 1
|Сабынин Андрей 37 1
|Фридман Илья 42 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Демидов Дмитрий 22 1
|Леушев Андрей 74 1
|Дюгаев Евгений 13 1
|Стародубцев Александр 9 1
|Попов Михаил 54 1
|Захаренко Максим 56 1
|Алейников Юрий 1 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Аверкиев Евгений 1 1
|Урусов Виктор 137 1
|Козлов Алексей 6 1
|Афанасьев Александр 39 1
|Попов Владимир 23 1
|Сухов Роман 3 1
|Шеметов Николай 2 1
|Солодовников Денис 108 1
|Карпов Алексей 24 1
|Гуцериев Михаил 112 1
|Крупчик Александр 5 1
|Григорьев Александр 23 1
|Мироненко Александр 9 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 75 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
