DataSpace Cloud запустила направление Managed IT

Облачный провайдер DataSpace Cloud, предоставляющий полный комплекс ИТ-услуг на базе собственного дата-центра уровня Tier III Gold, представил новое направление Managed IT. Оно объединяет экспертизу компании в проектировании, внедрении и эксплуатации ИТ-инфраструктуры и предлагает клиентам полный цикл услуг: от создания архитектуры и интеграции решений до их поддержки и развития. Об этом CNews сообщили представители DataSpace Cloud.

Ключевая задача направления – обеспечить клиентам стабильную, управляемую и предсказуемую работу их ИТ-систем. Возглавил направление Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud.

Появление нового направления отражает изменения на рынке: модель сервисов Managed IT становится все более востребованной. Текущий рынок труда демонстрирует острую нехватку квалифицированных инженеров. Поиск только одного сотрудника может растягиваться до полугода, не говоря о комплектации отдела из нескольких человек. В виду этого сегодня бизнесу нужны не просто подрядчики, а партнеры, способные построить и взять на себя управление сложным цифровым контуром бизнеса.

«ИТ-инфраструктура компаний быстро развивается и усложняется. ИТ-ландшафт пополняется ERP, CRM системами, платформами аналитики, продуктами информационной безопасности и другими приложениями, обеспечивающими ключевые бизнес-процессы. Все эти компоненты требуют постоянного сопровождения и координации, что делает Managed IT естественным выбором для компаний, стремящихся к стабильности и эффективности», – сказал Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud.

DataSpace Cloud уже реализует крупные проекты: от проектирования сетевой инфраструктуры и интеграции систем мониторинга до развертывания корпоративной почты на тысячу сотрудников. Развитие Managed IT объединяет экспертизу компании в единую экосистему сервисов и усиливает ее позиции как надежного партнера в управлении технологической средой.

Для DataSpace Cloud развитие Managed IT – важный шаг в укреплении статуса сервис-провайдера полного цикла. Новое направление формирует единое окно для клиентов, расширяет продуктовую экосистему и усиливает позиции компании на рынке за счет высокого уровня доверия и растущего спроса на услугу.

Managed IT опирается на взаимодействие объединенной команды DataSpace Cloud. В нее входят архитекторы, инженеры и специалисты по эксплуатации. Все процессы, от проектирования до обслуживания, интегрированы в единую систему, обеспечивающую контроль SLA и непрерывную оптимизацию инфраструктуры клиентов.

