Avito готовит миллиарды рублей на строительство ЦОДа под аппетиты своих нейросетей

«Авито» собирается построить собственный центр обработки данных и выкупила земельный участок для этого. С потенциальными подрядчиками обсуждается строительство дата-центра мощностью 5 МВт с учетом возможного увеличения до 20 МВт. «Авито» имеет амбициозные планы по развитию собственных ИТ-решений с технологией искусственного интеллекта. Крупный российский бизнес предпочитает строить собственную ИТ-инфраструктуру, поскольку арендовать мощности в коммерческих объектах сложно из-за их дефицита.

Развитие ИТ-инфраструктуры

«Авито» планирует построить первый собственный центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». В сентябре 2025 г. руководители ИТ-компании уже выбирают потенциальных подрядчиков на строительство объекта мощностью 5 МВт с возможностью расширения до 20 МВт.

В марте 2025 г. на площадке «Ростендер» «Авито» опубликовала тендер на оказание услуг по разработке рабочей документации «СКС ЦОД Авито» и проведение строительно-монтажных работ, но результаты закупки на портале не опубликованы. По информации ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, в рамках дальнейшей подготовки к строительству собственного ЦОДа топ-менеджеры «Авито» в июле 2025 г. проводили тендер по выполнению комплекса работ по оформлению недропользования и изысканиям источника водоснабжения из подземных вод на земельном участке.

Для этих целей руководство «Авито» в 2025 г. уже оформило земельный участок в Московской области, но окончательное решение о строительстве 23 сентября еще не принято. «Решение еще не утверждено», — подтвердил представитель ИТ-компании «Ведомостям», уточнив, что альтернативой может стать расширение сотрудничества с внешними провайдерами ИТ-услуг.

23 сентября 2025 г. «Авито» использует арендованные дата-центры и не намерена от них отказываться, поскольку это экономически оправдано для бизнеса, отметил источник «Ведомостей», знакомый с планами ИТ-компании.

В 2016 г. «Авито» сообщила о переносе ИТ-инфраструктуры своих сервисов в Россию. «С января 2016 г. все серверное оборудование «Авито» полностью введено в эксплуатацию в дата-центре DataSpace1 в Москве», — говорилось в заявлении пресс-службы ИТ-компании. Однако в 2025 г. «Авито» не сотрудничает с DataSpace1 и не использует их вычислительные мощности, уточнил собеседник «Ведомостям». Назвать компании-партнеры, у которых «Авито» арендует мощности в сентябре 2025 г., он отказался.

По информации «Ведомостей», дополнительные вычислительные мощности необходимы «Авито» для запуска новых ИТ-продуктов и ИТ-сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Об этом изданию сообщил источник, осведомленный о планах ИТ-компании. В случае подтверждения решения о строительстве ЦОДа он будет использоваться исключительно для внутренних нужд «Авито», без предоставления мощностей в аренду, подчеркнул собеседник.

Планы на будущее развитие

«Авито» имеет амбициозные планы по развитию собственных ИИ-решений. В марте 2025 г. представители ИТ-компании анонсировали новую стратегию, предусматривающую инвестиции около 12 млрд руб. в разработки ИИ-технологий с ожидаемой выручкой в 21 млрд руб. В частности, планируется создание семейства собственных генеративных ИИ-моделей и запуск образовательных программ с вузами для подготовки ИИ-специалистов. Как писал CNews в августе 2025 г., «Авито» сообщила о дополнительных инвестициях в 1 млрд руб. в создание нового отдела исследований и разработок (R&D) в сфере ИИ.

Крупные ИТ-компании все чаще стремятся строить собственные ЦОДы вместо аренды ИТ-мощностей, сообщают эксперты «Ведомостям». Президент ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев поясняет, что из-за дефицита предложения аренда мощностей в коммерческих дата-центрах сопряжена с трудностями. Для расширения мощностей компаниям необходимо заранее резервировать и оплачивать ресурсы, иначе масштабирование в текущих условиях невозможно, подчеркивает он.

«Аренда мощностей не позволяет ИТ-компании гарантировать свое развитие. Единственный выход — строительство собственного ЦОДа», — отмечает Игорь Дорофеев. По его словам, вторая причина заключается в том, что арендованные дата-центры предлагают схожие характеристики, а если требуется нестандартное ИТ-решение, затраты на перестройку ИТ-инфраструктуры могут быть сопоставимы с инвестициями в создание собственного дата-центра.

Представитель сети дата-центров 3data отметил «Ведомостям», что эксплуатация современных ЦОДов в 2025 г. требует значительного числа высококвалифицированных ИТ-специалистов, которых на рынке в России недостаточно. «С экономической точки зрения аренда мощностей у коммерческих дата-центров более выгодна, однако из-за нехватки свободных стоек компании нередко вынуждены строить собственные центры», — добавил он.

Количество инвестиций

Рынок коммерческих дата-центров в сентябре 2025 г. испытывает острую нехватку свободных мощностей, что особенно заметно для крупных компаний, вынужденных оперативно строить собственные корпоративные ЦОДы, отмечает представитель 3data. Об этом предупреждал ранее CNews. По его словам, в краткосрочной перспективе такие проекты помогают решать задачи расширения и модернизации ИТ-инфраструктуры. По оценке собеседника, инвестиции в подобный проект могут составить от 7 до 10 млрд руб.

Станислав Мирин оценивает стоимость строительства ЦОДа «Авито» мощностью 20 МВт примерно в $200 млн (около 16 млрд руб. на сентябрь 2025 г.), исходя из средней стоимости $10 за 1 Вт мощности. «Это минимальная оценка, итоговая сумма может быть выше, — подчеркнул он. — Без учета стоимости земельного участка. При этом вычислительное оборудование обычно стоит в десять раз дороже».

Рынок дата-центров в России

По данным исследования IPG.Estate, к концу 2024 г. в России функционирует 194 дата-центров, а на февраль 2025 г. совокупная их мощность (включая как традиционные, так и майнинговые) составляет 3,6 ГВт, об этом CNews сообщили представители IPG.

Основная доля дата-центров в объеме 76% сосредоточена в Москве, где насчитывается 53,4 тыс. стойко-мест. На Санкт-Петербург приходится 9,3% рынка (7,3 тыс. стойко-мест), на остальные регионы — 14,8% (9,61 тыс. стойко-мест).

Лидером рассматриваемой отрасли является группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД»: на ее долю к концу 2023 г. приходилось 20,957 тыс. стойко-мест, из них у «РТК-ЦОД» — 19,962 тыс. единиц. К концу 2024 г. в активе группы «Ростелеком/РТК-ЦОД» насчитывается 27,033 тыс. стойко-места.