Крупнейшие игроки и новые правила: что ждет рынок дата-центров России в 2025 году

По данным исследования IPG.Estate к концу 2024 г. в России функционирует 194 дата-центра, а на февраль 2025 г. совокупная их мощность (включая как традиционные, так и майнинговые) составляет 3,6 ГВт. Об этом CNews сообщили представители IPG.

Основная доля дата-центров в объеме 76% сосредоточена в Москве, где насчитывается 53,4 тыс. стойко-мест. На Санкт-Петербург приходится 9,3% рынка (7,3 тыс. стойко-мест), на остальные регионы — 14,8% (9,61 тыс. стойкомест).

Лидером рассматриваемой отрасли является группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД»: на ее долю к концу 2023 г. приходилось 20,957 тыс. стойко-мест, из них у «РТК-ЦОД» — 19,962 тыс. единиц.

К концу 2024 г. в активе группы «Ростелеком/РТК-ЦОД» насчитывается 27,033 тыс. стойко-места. Следует отметить, что государству принадлежит 35,91% в ПАО «Ростелеком» (по данным на 2023 г.).

На второй строке в рейтинге располагается IXcellerate с результатом 8,269 тыс. стойко-мест.

Обособленно на этом фоне выглядит компания «Яндекс», которая владеет несколькими ЦОД: в Москве, Владимирской области, а также пос. Сасово под Рязанью.

Новый ввод в 2025 году

Развитию и укрупнению российского рынка ЦОД способствуют планы некоторых крупных компаний.

В 2022 г. «Яндекс» приступила к строительству нового крупного дата-центра в Калуге общей проектной мощностью 63 МВт. ЦОД возведут на территории индустриального парка «Грабцево». На площадке разместят 3,8 тыс. серверных стоек. Key Point Group в 2025 г. анонсировала ввод ЦОД в Санкт-Петербурге общей проектной мощностью 20 МВт на 1650 ИТ-стоек. Wildberries планирует ввести два дата-центра: в Дубне (апрель 2025 г.) и Наро-Фоминске (осень 2025 г.). ПАО «Ростелеком» в 2025 г. расширит свою сеть благодаря вводу нового ЦОД в Нижнем Новгороде на 400 стойко-мест. Компания DataPro запускает в 2025 г. дата-центр DataPro V в Москве, а DataPro VI — в 2027 г.

«В условиях текущей геополитики России необходим цифровой суверенитет, — сказал Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела аналитики и консалтинга IPG.Estate. — Комплексное развитие и увеличение количества дата-центров становится одной из ключевых задач. Будущее искусственного интеллекта напрямую зависит от расширения сети дата-центров, ведь именно они обеспечивают вычислительные мощности для обучения и развертывания ИИ-моделей».

Новые правила – новые стандарты

В 2025 г. Минстрой России утвердил новые единые правила проектирования и строительства дата-центров (СП 541.1 325 800.2024), которые уже вступили в силу. Документ устанавливает обязательные требования к земельным участкам, зданиям, инженерной и телекоммуникационной инфраструктуре, а также к обеспечению катастрофоустойчивости объектов. Новые стандарты призваны повысить надежность и энергоэффективность российских ЦОД, что особенно актуально на фоне растущих объемов хранения и обработки данных.

Эксперты консалтинговой компании IPG.Estate отмечают, что выбор участка для ЦОД является ключевым фактором, влияющим на эффективность, безопасность и рентабельность комплекса. Площадь участка должна быть достаточной для размещения сопутствующей инфраструктуры для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования ЦОД.

Существенной проблемой при выборе площадки для размещения ЦОД является проблема энергодефицита региона. По результатам исследования аналитики IPG выделяют высокий потенциал развития сети ЦОД в таких субъектах Сибирского федерального округа как Красноярский край, Иркутская область, Республика Хакасия. Менее загруженная инфраструктура для развертывания ЦОД-комплексов расположена так же в Мурманской, Свердловской областях России.

Основные инвесторы в развитие объектов ЦОД

В 2024 г. госсектор обеспечил 50% выручки на российском рынке проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию ЦОД, потратив 60 млрд руб. на проекты для МВД, Минприроды, ФНС и ФМС. Государство стало крупнейшим заказчиком новых дата-центров.

«Сегодня ключевым направлением для государства становится строительство ведомственных дата-центров, — сказал Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела аналитики и консалтинга IPG.Estate. — Это негативно влияет на разработку стимулирующих программ для коммерческих компаний, занимающихся развитием современных энергоемких центров хранения данных. Государственная поддержка частных компаний в строительстве новых ЦОД сейчас крайне слабая».

Среди ключевых инициатив — ведомственные ЦОД: комплекс Минобороны с системой ЕРВУ, а также «Безопасный город» для МЧС. Госструктуры переходят от коммерческих к собственным дата-центрам — это усиливает курс на цифровизацию и импортонезависимость. Собственные ЦОД активно развивают крупнейшие банки.

Инвестиции в инфраструктуру стимулирует спрос на облачные технологии, искусственный интеллект, big data и биометрию, а также развитие криптовалютного бизнеса. За последние два года основной объем инвестиций пришелся на облачные решения.