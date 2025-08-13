«Авито» создает собственный научный отдел для исследования и разработки ИИ-технологий

Технологическая платформа «Авито» инвестирует более 1 млрд руб. в собственный отдел исследований и разработок (R&D) в течение 3 лет, включая создание команды и ряд образовательных инициатив. Новое подразделение станет центром компетенций в технологиях искусственного интеллекта. Отдел займется практическими исследованиями решений, которые в будущем смогут изменить опыт пользователей на площадке. Отдел R&D возглавил Александр Рыжков – один из десяти четырехкратных Kaggle Grandmaster в мире, высшее звание на престижных международных соревнований по машинному обучению, и бывший ведущий исследователь лаборатории ИИ «Сбера». Всего «Авито» планирует инвестировать в развитие технологий генеративного искусственного интеллекта более 12 млрд руб. до 2028 г., рассчитывая на полную окупаемость разработок благодаря фокусу на практическом применении.

Отдел будет заниматься практическими исследованиями – большинство проектов должны завершиться не только научными статьями, но и реальным использованием в сервисах «Авито». Исследователи будут создавать работающие прототипы технологий и передавать их продуктовым командам «Авито» для внедрения. Новое подразделение ставит перед собой амбициозные задачи развития сотрудничества с ведущими российскими университетами и планирует выйти на международный уровень через представление результатов работы на авторитетных конференциях.

«Технологии ИИ развиваются стремительно, и для современной IT-компании жизненно важно иметь собственный отдел, ответственный за пилотирование и внедрение появляющихся решений. R&D-отдел поможет нам быстрее адаптировать новые технологии под специфику нашей платформы и потребности пользователей. Мы планируем не только следить за мировыми трендами, но и задавать их – определять направление развития технологий для интернет-площадок», – сказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

R&D отдел будет сосредоточен на ключевых областях искусственного интеллекта: генеративные модели – интеллектуальные функции для улучшения пользовательского опыта и создания новых сценариев взаимодействия с продуктом; компьютерное зрение – автоматическое распознавание товаров и создание новых решений для обработки изображений; голосовые технологии – разработка умных ассистентов с естественным диалогом; защита от дипфейков – создание систем определения искусственно сгенерированного контента; 3D-технологии – интерактивные решения для визуализации товаров

Исследователи будут следить за мировыми тенденциями и выявлять перспективные технологии. Команда также будет анализировать запросы других подразделений для определения приоритетных направлений разработки.

Александр Рыжков привносит в «Авито» мировую экспертизу в области машинного обучения: один из 10 четырехкратных Kaggle Grandmaster в мире – высшее звание на популярной международной платформе соревнований по машинному обучению; 7 лет руководил исследованиями в лаборатории искусственного интеллекта «Сбера»; ведущий автор открытой библиотеки LightAutoML, которую скачали более 280 тыс. раз по всему миру; команда Александра побеждала исследователей из H2O.AI, Amazon, Intel и других мировых лидеров в рамках Kaggle AutoML Grand Prix 2024

«Мы будем работать по принципу быстрого прототипирования – от идеи до рабочего решения, которое можно протестировать на реальных пользователях. Это позволит нам оперативно оценивать эффективность новых подходов и масштабировать успешные эксперименты. Важная часть нашей миссии — стать связующим звеном между наукой и практикой, показать академическому сообществу, как их исследования могут решать реальные бизнес-задачи. Также планируем активно привлекать к работе студентов и аспирантов — молодые исследователи часто предлагают нестандартные решения, которые могут стать прорывными», – сказал Александр Рыжков, руководитель R&D-отдела «Авито».

Отдел планирует развивать партнерские программы с российскими университетами для совместных исследований и обучения молодых специалистов.