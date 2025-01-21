Kaggle Система организации конкурсов по исследованию данных
Kaggle — это международная платформа для соревнований по машинному обучению и анализу данных.
Kaggle и организации, системы, технологии, персоны:
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Кухаренко Артём 16 1
|Зеленин Владимир 7 1
|Круглов Константин 28 1
|Allen Paul - Аллен Пол 120 1
|Биленко Михаил 7 1
|Линник Евгений 4 1
|Лисица Андрей 4 1
|Смирнов Антон 9 1
|Топинский Валерий 1 1
|Яблочникова Ирина 1 1
|Давлетшин Азат 2 1
|Семина Татьяна 7 1
|Колесников Евгений 17 1
|Кантор Виктор 19 1
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