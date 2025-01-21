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Kaggle Система организации конкурсов по исследованию данных

Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных

Kaggle — это международная платформа для соревнований по машинному обучению и анализу данных


21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
26.01.2024 «Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science 1
04.12.2023 Ученые МТУСИ разработали нейросеть для распознавания мошеннических транзакций 1
08.09.2022 «Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков 1
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1
15.07.2020 Россияне заняли второе место в международном конкурсе по прогнозированию 1
26.06.2020 NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake 1
10.04.2019 Лучший способ организовать Data Science в компании. Взгляд NetApp 1
18.02.2019 Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет» 1
18.07.2017 «Яндекс» выложил в открытый доступ альтернативу нейросетям 1
20.04.2016 «Техносерв» готовит специалистов по работе с большими данными 1
18.02.2016 Российская команда Generation Gap попала на 7 строчку мирового рейтинга по глубокому обучению машинному интеллекту 1
21.07.2015 «Яндекс» и ЦЕРН объявили конкурс для специалистов по большим данным 1
09.02.2015 «Лаборатория новых профессий» запускает курс «Специалист по Большим Данным» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Kaggle и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7343 5
Microsoft Corporation 24628 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Google LLC 11775 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
McKinsey & Company Int 248 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
JetBrains 66 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
Oracle Corporation 6688 1
GitHub 815 1
OpenAI 217 1
Google DeepMind 46 1
SAP SE 5279 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
SAS Institute 971 1
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Проектная практика 48 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Uber 330 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Градиент 89 1
Fastlane Ventures 35 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 1
Coursera 51 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 622 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 3
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Python PyTorch 45 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 2
Cloudera CDSW - Cloudera Data Science Workbench 3 2
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 2
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
Linux OS 9940 1
Nvidia GTC 3 1
Apple macOS 2059 1
Apache Hadoop 427 1
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Yandex DataSphere 25 1
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Лисица Андрей 4 1
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Семина Татьяна 7 1
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