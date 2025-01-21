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Семина Татьяна



21.01.2025 «Авито» запускает набор на программы для будущих ИТ-специалистов 1
21.01.2025 «Авито» запускает набор на программы для будущих ИТ-специалистов 1
18.09.2024 «Авито» запускает новую волну программы для поиска продакт-менеджеров Avito Product Bootcamp 1
30.08.2024 «Авито» запускает масштабный набор на стажировки для разработчиков 1
16.04.2024 «Авито» открывает набор на оплачиваемые стажировки в отдел аналитики 1
20.03.2024 «Авито» запустил набор на стажировку для разработчиков 1
26.01.2024 «Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Семина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

8213 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 622 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
BaaS - Backend as a service 111 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 158 1
Apple iOS 7809 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 974 2
Python - высокоуровневый язык программирования 930 2
Google Android 13994 1
Avito - Авито авто 36 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 11 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 14 1
Python PyTorch 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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