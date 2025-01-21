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«Авито» запускает набор на программы для будущих ИТ-специалистов

Российская ИТ-компания «Авито» объявляет набор на две программы найма, которые позволят начинающим специалистам получить опыт работы в одной из крупнейших технологических организаций страны и быстро развить свои профессиональные навыки.Для специалистов, которые хотят начать свою карьеру в ИТ и аналитике, открыты программы: Avito Product Bootcamp и стажировка для аналитиков. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Avito Product Bootcamp — прокачка джуниоров до мидлов за девять месяцев

До 2 февраля 2025 г. открыта регистрация на программу Avito Product Bootcamp. За время буткемпа опытные сотрудники «Авито» вырастят будущих специалистов с позиции джуниор до мидла. В процессе работы участники программы будут решать реальные задачи, работать с продуктом компании и получать зарплату на рыночном уровне.

Для участия в буткемпе необходимо пройти несколько этапов отбора: подать заявку на платформе «Карьерного цеха», решить кейс, оценить работы других участников, а также пройти итоговое собеседование. Те, кто успешно пройдут все этапы, попадут на программу. Более 80% участников прошлого буткемпа по итогам работы получили оффер в «Авито».

Программа длится девять месяцев. У будущих участников будет возможность работать как удаленно, так и очно в одном из офисов «Авито»: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Самара.

Стажировка для аналитиков — старт карьеры аналитика за полгода

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До 31 января 2025 г. открыт набор на оплачиваемую стажировку для аналитиков, где стажеры смогут за шесть месяцев развиться до уровня джуниоров. Стажировка подойдет студентам 3 курса и старше или выпускникам по технической, математической или ИТ-специальности.

Чтобы попасть на стажировку нужно – заполнить форму на сайте, пройти тестирование, видеоинтервью и два собеседования: техническое и финальное с руководителем и HR. Компания ожидает, что будущие стажеры будут знать математическую статистику и теорию вероятностей, владеть SQL, Python, а также обладать структурным и критическим мышлением.

Участникам предлагается гибкий график от 25 часов в неделю с возможностью перехода на фултайм. Работать можно в удаленном формате или в офисах компании. «Авито» также предложит конкурентную зарплату и корпоративные бонусы для стажеров.

«Для нас важно не только привлечь молодых специалистов, но и создать для них среду, где они смогут развиваться и набирать опыт. Мы верим, что вместе можем добиться большего, поэтому в «Авито» создаем пространство для обмена знаниями и командной работы. Для тех, кто только хочет начать карьеру в ИТ, «Авито» предлагает программы стажировок, а тех, у кого уже есть опыт, мы ждем на буткемпах. Стажировки и буткемпы в «Авито» — это возможность работать с реальными задачами и изучать бизнес изнутри. На стажировках мы предлагаем широкий выбор направлений — от аналитики и дизайна до HR и финансов, чтобы каждый мог найти то, что ему по душе. Только за 2024 г. мы наняли более 370 стажеров. Мы гордимся тем, что большинство участников программ остаются с нами и продолжают расти вместе с компанией», — сказала Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в «Авито».

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