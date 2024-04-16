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«Авито» открывает набор на оплачиваемые стажировки в отдел аналитики

«Авито» открывает набор на оплачиваемые стажировки для аналитиков. Длительность программы – 6 месяцев. Регистрация открыта до 23 апреля 2024 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для того, чтобы участвовать в отборе, необходимо: быть студентом третьего курса и выше или иметь диплом по технической, математической или IT-специальности, а если вы учились на другой специальности, будет необходим документ о переподготовки в IT; знать математическую статистику и теорию вероятностей; владеть SQL, Python; обладать структурным и критическим мышлением.

В рамках стажировки начинающие специалисты смогут поработать с реальными задачами, познакомиться с инструментами аналитиков, научиться настраивать A/Б тесты и UX-опросы, создавать системы метрик и фреймворки, проводить большие аналитические исследования, взаимодействовать с заказчиками, разработчиками и другими специалистами.

Стажировка в «Авито» помогает не только развить необходимые для будущей профессии скиллы, но и завести полезные знакомства. Более 80% стажеров «Авито» остаются в компании, переходят на фулл-тайм и успешно совмещают учебу и работу.

«"Авито" создает технологический продукт, которым пользуются десятки миллионов россиян. У нас образовалась первоклассная команда аналитиков, желающая растить новых коллег. Преимуществами при отборе на стажировку в отделе аналитики станут знание теории проведения A/B тестов, опыт работы с BI-инструментами и разработки проектов в области ML и NLP. Мы открыты для молодых талантов с горящими глазами, и готовы пригласить их в наши ряды с уникальной культурой, основанной на взаимоподдержке и обмене опытом», — Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в «Авито».

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Безопасность

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для удобного заключения сделок в сервис интегрирована А«вито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более одного млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8 тыс. сотрудников.

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