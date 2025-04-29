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Индексная книга (каталог) CNews*
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Pandas Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных

Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных


29.04.2025 Как создать настоящее цифровое предприятие 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
17.10.2024 Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов 1
07.03.2024 В Сеченовском университете разрабатывают систему автоматической классификации электрокардиограмм с использованием нейросетей 1
26.01.2024 «Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science 1
20.10.2023 Рекламные сети пожизненно банят преподавателей языка программирования Python 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
02.07.2019 ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными 1
12.10.2018 Nvidia представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS для анализа больших данных и машинного обучения 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Pandas и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3551 4
Oracle Corporation 6752 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Intel Corporation 12284 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 334 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
H2O 20 1
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Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1270 1
Microsoft Corporation 24801 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
JetBrains 71 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
SAP SE 5323 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Neoflex - Неофлекс 225 1
Cisco Systems 5146 1
Google LLC 11919 1
Apple Inc 12237 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Ursa Labs 1 1
Meta Platforms 76 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
8421 1
Cloud4Y 292 1
Ростелеком 9878 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 962 1
Авикос-АФЕС 3 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 320 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 18 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5265 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6803 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 648 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3271 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7623 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3859 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21102 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5512 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5265 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11372 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2215 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10752 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3263 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2749 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13630 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4050 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4105 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1944 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 695 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 454 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1747 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7917 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 784 2
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1106 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1097 1
Python - высокоуровневый язык программирования 991 7
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Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 12 4
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Numpy - язык программирования 14 3
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 4 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 142 2
Nvidia Tesla GPU 168 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 132 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 172 2
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 2
Nvidia RAPIDS 17 2
Apache Hadoop 437 2
Apple iPhone 6 4863 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1009 2
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 8 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Siemens MindSphere 26 1
Google Cloud Storage 17 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 2 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Siemens MindSphere Store 2 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 23 1
Docker - Платформа распределённых приложений 354 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Linux OS 10179 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
Microsoft SysMon 8 1
Microsoft Windows PowerShell 185 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2996 1
Google VirusTotal 85 1
Ефименко Михаил 2 1
Рафаловский Давид 32 1
Соколов Дмитрий 67 1
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Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
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Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 104 1
Zaharia Matei - Захариа Матей 2 1
Lambert John - Ламберт Джон 1 1
Маркова Светлана 34 1
Семина Татьяна 8 1
Путин Владимир 3230 1
Китиева Алина 1 1
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Куракин Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1603 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5205 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5047 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16637 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7122 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1911 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1031 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7971 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2414 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5137 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 658 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5881 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 1
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 390 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7210 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 524 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4966 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 288 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 1
Национальный проект - Наука и университеты 45 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 654 1
Зоология - наука о животных 2684 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 188 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2935 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 182 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1130 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 2
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 48 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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