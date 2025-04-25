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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft TFS Microsoft Team Foundation Server



25.04.2025 Microsoft изобретательно наказала разработчиков форков VS Code. Они внезапно лишились совместимости с C/C++ 1
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk 1
17.09.2018 Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps 1
29.06.2017 Мобильные приложения: как не «проколоться» на разработке и тестировании 1
10.03.2017 Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017 1
19.06.2014 Как управляют R&D в «Лаборатории Касперского» 2
23.05.2014 Банк ВТБ24: ALM-платформа помогла нам договориться с бизнесом о сроках ИТ-разработок 1
07.04.2014 Microsoft Research инвестирует $1 млн в совместный с МГУ исследовательский центр 1
30.09.2013 «Энвижн Груп» стала крупнейшим в Восточной Европе покупателем ПО Microsoft для разработчиков 1
05.02.2013 Microsoft названа «открытием года» в мире Open Source 1
17.10.2012 TechEd Russia 2012: эксперты ИТ-индустрии расскажут о новинках Microsoft 1
13.09.2012 Новая среда для разработки приложений Visual Studio 2012 доступна в России 1
12.03.2012 Microsoft объявила об изменении цен на Visual Studio 2010 1
24.02.2012 Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта 1
10.06.2011 НИИПС открыл Центр компетенции по технологиям разработки Microsoft 1
11.03.2011 Вышел SP1 для Visual Studio 2010 1
14.09.2010 Microsoft создала центр компетенции по технологиям разработки ПО в НИИАС 1
09.09.2010 Microsoft предоставила грант в размере $25 000 проекту Mercurial 1
20.10.2009 Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4 1
03.12.2007 Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Visual Studio 2008 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Microsoft TFS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24796 18
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 3
8409 1
GitHub 862 1
Naumen - Наумен 641 1
Neoflex - Неофлекс 224 1
Код Безопасности 643 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13079 1
Ростелеком 9873 1
Intel Corporation 12279 1
AMD - Advanced Micro Devices 4286 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2571 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1482 1
Vodafone Group 1384 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Netscape Communications Corporation 422 1
Google LLC 11917 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Специальные технологии 65 1
Открытые технологии 704 1
X Corp - Twitter 2877 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
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Системы и Проекты ГК 39 1
Black Duck Software 17 1
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U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 564 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 40 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 18 1
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