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Microsoft TFS Microsoft Team Foundation Server
Microsoft TFS и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1935 2
|Почта России ПАО 2148 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Связной ГК 1372 1
|ВТБ - ВТБ24 665 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 18 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|Microsoft Research 139 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
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