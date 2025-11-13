Разделы

GitFlic 4.6.0: расширение возможностей CI/CD, поддержка новых реестров пакетов и усиление безопасности

«Группа Астра» анонсирует выпуск новой версии платформы для разработки программного обеспечения — GitFlic 4.6.0. Центральным элементом релиза стало значительное обновление системы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В GitFlic 4.6.0 появились возможности создания более гибких и поддерживаемых конвейеров: переиспользование фрагментов конфигурации, стандартизация этапов через компоненты, работа с артефактами в формате dotenv и использование временных файлов для повышения безопасности. Также добавлены инструменты мониторинга очередей задач, отображение доступных агентов и тонкая настройка окружений.

Новая версия расширяет возможности реестра пакетов, добавляя поддержку Conan для C/C++, Conda для Python и Data Science, Ruby и Cargo для Rust. Проксирование для Deb и Helm пакетов позволяет централизованно управлять зависимостями операционных систем и Kubernetes-приложений. Новые функции включают гибкие политики очистки репозиториев, систему квот хранилища, усовершенствованную ролевую модель и REST API для автоматизации работы с артефактами.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

Для корпоративных заказчиков добавлен инструмент миграции задач и структуры проектов из Microsoft Team Foundation Server, а в базовые Docker-образы интегрирован сертификат Russian-Trusted-CA.crt для работы в инфраструктуре с отечественной криптографией.

«Релиз 4.6.0 — значительный этап в развитии GitFlic как целостной DevOps-экосистемы. Усиление CI/CD, поддержка новых языков программирования и улучшение инструментов для корпоративной разработки напрямую отвечают запросам наших заказчиков. Обновление уже доступно для всех пользователей платформы и предназначено для команд разработки, работающих над проектами различной сложности», — сказал Максим Козлов, технический директор платформы GitFlic.

