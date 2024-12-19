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Kubernetes Helm менеджер пакетов

Kubernetes Helm - менеджер пакетов


19.12.2024 На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию 1
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
03.09.2008 Эксклюзивная вещица для фанатов Warhammer Online 1
03.04.2008 Parallels разгоняется перед IPO 1
21.12.2007 SWsoft пополнит линейку контрольных панелей: покупка WebHost 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Kubernetes Helm и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 814 3
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
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