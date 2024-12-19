Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию

Пользователи SmartClass получают все преимущества платформы GitVerse, что дает начинающим специалистам возможность освоить профессиональные инструменты разработки. Решение позволяет не только изучать программирование и код, но и погрузиться в детали работы с такими инструментами и практиками, как CI/CD, Git, ревью кода и другими. Об этом CNews сообщили представители «СберТех».

За счет встроенных в платформу ИИ-расширений и ИИ-ассистента разработчика GigaCode пользователи SmartClass могут за пару минут провести аналитику кода и значительно облегчить процесс проверки работ. ИИ-ассистент GigaView позволяет оценивать вклад и трудозатраты разработчиков, а также качество кода по девяти критериям, среди которых — безопасность, производительность, консистентность. Функциональность доступна для кода на нескольких языках программирования: Java, JavaScript, TypeScript.

SmartClass позволяет создавать и распространять исходный код заданий, отслеживать ход их выполнения, проводить автопроверку с помощью CI/CD и предоставлять обратную связь. Выполнять задания можно как индивидуально, так и в группе. При этом все операции происходят в облаке, что делает процесс разработки и обучения еще более доступным и удобным — пользователям не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение и искать подходящие устройства.

Инструмент будет полезен для различных сценариев использования: преподавателям вузов и курсов по программированию для эффективного управления учебными заданиями, студентам для самопроверки и освоения современных технологий, HR-специалистам для оценки навыков кандидатов на должности в сфере ИТ и для других целей.

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий
ИТ в банках

Кроме того, в новом релизе платформы GitVerse стали доступны: облачная компиляция и сборка, перенос репозиториев с зарубежных площадок без перенастройки сборочных пайплайнов CI/CD и AI-функция Code2Req для генерации описания требований из кода в двух вариантах — для аналитиков и разработчиков. Это позволит оценить соответствие кода исходным требованиям и выявить возможные риски.

Также стали доступны ведение документации Wiki и другие обновления: управление работы с задачами на уровне всей команды, поддержка новых типов пакетов (Generic, Go, Helm, NuGet), поддержка новых языков в аналитике кода с помощью AI (JavaScript, TypeScript и Python), новые зеркала хранилищ пакетов Maven и NPM и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Объем рынка кибербезопасности в России по итогам 2024 года составит почти 600 миллиардов рублей

Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT

Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще