Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов

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СОБЫТИЯ
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Kubernetes Helm и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 253 2
|Краснов Александр 90 2
|Гениев Артем 10 1
|Ливинский Владимир 6 1
|Ладошкин Никита 5 1
|Ванеев Максим 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Соловьев Михаил 31 1
|Лазаренко Дмитрий 100 1
|Козлов Максим 45 1
|Колегов Иван 5 1
|Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
|Колмычек Павел 17 1
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