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Kubernetes Helm Helm Chart Helm чарт менеджер пакетов

Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile 3
28.04.2026 5 трендов контейнерной разработки в 2026 году 2
28.04.2026 «Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году 1
27.04.2026 «Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году 1
22.04.2026 Just AI запускает открытый дистрибутив Just AI Agent Platform и снимает барьеры для внедрения ИИ в крупных компаниях 1
23.03.2026 VK Tech запустила корпоративный менеджер репозиториев Registry 2
20.03.2026 «Диасофт» поможет эффективно управлять конфигурациями для высоконагруженных сред 1
09.12.2025 PT Container Security 0.8: публичный API для управления продуктом 2
19.11.2025 Как получить максимум возможностей Kubernetes с минимальными затратами 2
13.11.2025 GitFlic 4.6.0: расширение возможностей CI/CD, поддержка новых реестров пакетов и усиление безопасности 1
22.09.2025 «Экспресс 42» завершил трансформацию DevOps-практик ИТ-компании «Философт» 1
01.08.2025 Crosstech Container Security – новое решение в области безопасности контейнерных сред 1
21.07.2025 Обновление «Ред ОС» версий 8 и 7.3: актуальное ядро и версии ПО, новый дизайн графических окружений 1
18.06.2025 «1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов 1
03.05.2025 Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет 1
31.03.2025 Платформа для разработчиков GitFlic 4.0.0 умеет искать код по фрагментам 1
19.12.2024 На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию 1
11.11.2024 Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений 1
27.08.2024 «Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform 1
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
25.06.2024 Deckhouse Delivery включен в реестр российского ПО 1
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 2
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
03.09.2008 Эксклюзивная вещица для фанатов Warhammer Online 1
03.04.2008 Parallels разгоняется перед IPO 1
21.12.2007 SWsoft пополнит линейку контрольных панелей: покупка WebHost 1

Публикаций - 34, упоминаний - 42

Kubernetes Helm и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1043 3
1С-Битрикс - Bitrix 662 3
9444 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 2
Red Hat 1369 2
Nginx - Энджайникс 201 2
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Mindbox - Майндбокс 29 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 494 1
SWsoft - WebHost Automation 1 1
Outside Digital 3 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 283 1
ZAVOD Games 1 1
Философт - Philosoft 87 1
Adobe Figma 73 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 14 1
HashiCorp 14 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 233 1
Wazzup - Ваззап 4 1
Broadcom - VMware 2587 1
Microsoft Corporation 25657 1
Ред Софт - Red Soft 1192 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 930 1
Acronis - Акронис 483 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 492 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 299 1
Selectel - Селектел 521 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
EA - Electronic Arts 1317 1
АйТи 1511 1
Infinidat 32 1
Zabbix SIA - Заббикс 164 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 762 1
JetBrains 83 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 1
Nvidia Corp 3921 1
Flant - Флант 193 1
Сбер - СберАвто 38 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1191 2
Superjob - Суперджоб 818 2
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Железно ГК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Borealis 4 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1327 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 7
DevOps - Development и Operations 1191 7
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 531 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1104 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2463 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления 449 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1906 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1610 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7015 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 523 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3111 3
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 183 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 2
Repository - Репозиторий 1142 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 86 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 2
Стандартизация - Standardization 2319 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1206 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2121 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1997 2
Docker - Платформа распределённых приложений 519 7
Oracle Java - язык программирования 3439 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 4
Microsoft Windows 16754 4
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 252 4
Microsoft TypeScript - язык программирования 92 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1706 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 3
JavaScript - JS - язык программирования 1392 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 392 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 140 3
Google Maven 38 3
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 2
YAML - Ain't Markup Language 40 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 997 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 2
Red Hat OpenShift 142 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 186 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 249 2
Ruby - Язык программирования 160 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 72 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 80 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 141 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 128 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 138 2
Google Go - Golang - Язык программирования 101 2
Apache Cassandra 59 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 90 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 89 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 40 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 32 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
SWsoft HSPcomplete 8 1
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
SUSE Rancher 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Белоусов Сергей 253 2
Краснов Александр 90 2
Гениев Артем 10 1
Ливинский Владимир 6 1
Ладошкин Никита 5 1
Ванеев Максим 1 1
Рустамов Рустам 542 1
Соловьев Михаил 31 1
Лазаренко Дмитрий 100 1
Козлов Максим 45 1
Колегов Иван 5 1
Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
Колмычек Павел 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1773 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2018 2
США - Кентукки 81 1
Канада - Британская Колумбия 81 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Сингапур - Республика 1936 1
Америка - Американский регион 2203 1
Америка Южная 884 1
Канада 5050 1
Германия - Федеративная Республика 13124 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1172 1
Украина 7899 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2219 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1664 1
Россия - СФО - Омская область 777 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 527 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 758 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 513 1
США - Кентукки - Луисвилл 9 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 773 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2998 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Английский язык 6984 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Паспорт - Паспортные данные 2813 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 138 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 295 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2483 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1132 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3619 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
GigaOM 71 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 92 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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