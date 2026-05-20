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Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView
  • GIGA CODE способен по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Разработчикам также доступен многофункциональный чат, обладающий широкими возможностями инструктивной кодогенерации. GIGA CODE развивается в синергии с сервисом GIGA CHAT с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GIGA CODE находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определённых задачах разработки.
  • GIGA IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду AI-ассистент GIGA CODE анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код в среднем на 25% быстрее.
  • GIGA IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инструментов для облегчения задач разработки, автоматизации тестирования и администрирования приложений.
  • GIGA IDE Cloud позволит вести разработку в облаке, расширив возможности устройства дополнительными облачными ресурсами. Кроме того, среда даст пользователям возможность подключения как из веб-интерфейса в браузере, так и в виде локального нативного приложения для удалённой разработки на любом устройстве. Доступ к облачной версии среды разработки первыми получат участники раннего тестирования, зарегистрировавшиеся на странице платформы. 
  • GigaView позволяет разработчикам оптимизировать ресурсы команд, увеличить их продуктивность, выявить потенциальные дефекты на этапе разработки и сократить сроки создания и внедрения программного обеспечения (ПО). Инструмент оснащен AI-функциями, которые включают в себя оценку продуктивности и качества разработки, а также аналитические модули для автоматического код-ревью и отслеживания полноты реализации требований по задачам в бэклоге.

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 GigaCode расширил возможности разработки за счет интеграции с цифровой средой AI Factory от Cloud.ru

ИИ-ассистент GigaCode от Сбербанка через плагин GigaIDE получил интеграцию с Evolution AI Factory — цифров
19.05.2026 Сбербанк представил обновленную GigaIDE Pro c локальным маркетплейсом плагинов

Сбербанк анонсировал крупное обновление GigaIDE Pro — профессиональной среды разработки для корпоративных пользователей. В релизе сод
15.05.2026 Андрей Слекеничс, «Сбертех»: Среды разработки становятся интеллектуальными платформами

unity, будут совместимы с GigaIDE. Следующий ключевой инструмент в линейке уже продуктов GIGA — это GigaCode. Это многофункциональный ИИ-помощник с чатом и агентским режимом. Далее, набор специ
21.11.2025 Агентный режим: GigaCode от Сбербанка научился автономно выполнять задания разработчиков с помощью ИИ

В ассистенте разработчика GigaCode появился агентный режим. Он предназначен для автоматизации рутинных задач пользовате
20.11.2025 «Сбер» представил новую версию интегрированной среды разработки GigaIDE Community Edition

а Java и Kotlin. Теперь в Community Edition полноценно интегрирована мультиагентная система на базе GigaCode и предиктивных моделей, а также запущен собственный маркетплейс плагинов, все из кот
26.06.2025 Сбербанк представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0

Сбербанк представил GigaCode 2.0 — обновленного ИИ-ассистента, предназначенного для ускорения процесса разработки программного обеспечения. Новая версия предлагает улучшенные алгоритмы, повышенную производительнос
04.06.2025 Сбербанк представил GigaIDE Pro — российскую корпоративную альтернативу JetBrains

Сбербанк представил новую версию интегрированной среды разработки GigaIDE Pro, которая заменяет зарубежные аналоги и подходит для использования в закрытых конт
04.06.2025 У разработчиков появился новый виртуальный помощник для проверки кода на платформе GitVerse от «Сбера»

Пользователям GitVerse стал доступен GigaCode-агент — автономный сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который может стат
04.04.2025 Среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка поможет «РТК ИТ» ускорить создание программных решений

на новое решение без дополнительного обучения. GigaIDE интегрировано с ИИ-ассистентом разработчика GigaCode, который автоматизирует рутинные задачи, анализирует контекст и качество кода, что п
20.02.2025 Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом

а для разработки веб-приложений. Кроме того, в GigaIDE Cloud интегрирован ИИ-ассистент разработчика GigaCode. Он автоматизирует рутинные процессы и помогает программистам писать код в среднем н
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление

дительности. Их функционал станет доступен пользователям при подключении ИИ-ассистента разработчика GigaCode. В результате разработчикам будет еще проще ориентироваться в проекте и находить нео
12.12.2024 У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд

Российским разработчикам стал доступен GigaView – новый инструмент на базе ИИ-ассистента GigaCode, который повышает эффективность командной работы над программными проектами. Об этом
08.10.2024 ИИ-ассистент разработчика GigaCode теперь доступен бизнесу для внедрения в собственную ИТ-инфраструктуру

Приобретая локальную версию ИИ-ассистента разработчика GigaCode, бизнес теперь сможет развернуть её внутри собственной ИТ-инфраструктуры, обеспечива
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом

востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду ИИ-ассистент GigaCode анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элемент
27.06.2024 ИИ-ассистент Giga Code поможет разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут

Теперь разработчикам доступен уникальный функционал ИИ-ассистента Giga Code, позволяющий провести аналитику кода (ИИ Code Review) и оценку трудоз
27.12.2023 ИИ-ассистент Сбербанка для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам

Сбербанк открыл ранний доступ к персональному ИИ-ассистенту разработчика — сервису GigaCode. GigaCode поможет в режиме реального времени по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки. Об этом CNews сообщили предст
21.09.2023 «Сбер» представил GigaCode — инструмент для разработки и автодополнения программного кода на основе искусственного интеллекта GigaChat

«Сбер» представил GigaCode — платформу на основе больших языковых моделей, которая помогает ИТ-специалистам повысить эффективность процесса разработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В GigaCo

Публикаций - 62, упоминаний - 121

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10895 7
JetBrains 85 6
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3012 5
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4913 4
OpenAI 508 4
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 426 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 286 2
Экономический эффект 1327 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6480 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3556 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4788 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7488 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8778 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8871 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6700 2
Экзамены 511 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1322 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11239 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1543 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1390 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12244 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 674 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2365 3
Ведомости 1449 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 61 2
TAdviser - Центр выбора технологий 464 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
TechRadar 97 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3937 3
Gartner - Гартнер 3653 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 845 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Зерокодер 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1202 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 458 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Школа цифровых технологий 24 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1275 1
CNews FORUM Кейсы 310 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 395 1
Сбер - Sber500 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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