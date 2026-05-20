Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView

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- GIGA CODE способен по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Разработчикам также доступен многофункциональный чат, обладающий широкими возможностями инструктивной кодогенерации. GIGA CODE развивается в синергии с сервисом GIGA CHAT с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GIGA CODE находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определённых задачах разработки.
- GIGA IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду AI-ассистент GIGA CODE анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код в среднем на 25% быстрее.
- GIGA IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инструментов для облегчения задач разработки, автоматизации тестирования и администрирования приложений.
- GIGA IDE Cloud позволит вести разработку в облаке, расширив возможности устройства дополнительными облачными ресурсами. Кроме того, среда даст пользователям возможность подключения как из веб-интерфейса в браузере, так и в виде локального нативного приложения для удалённой разработки на любом устройстве. Доступ к облачной версии среды разработки первыми получат участники раннего тестирования, зарегистрировавшиеся на странице платформы.
- GigaView позволяет разработчикам оптимизировать ресурсы команд, увеличить их продуктивность, выявить потенциальные дефекты на этапе разработки и сократить сроки создания и внедрения программного обеспечения (ПО). Инструмент оснащен AI-функциями, которые включают в себя оценку продуктивности и качества разработки, а также аналитические модули для автоматического код-ревью и отслеживания полноты реализации требований по задачам в бэклоге.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.05.2026
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GigaCode расширил возможности разработки за счет интеграции с цифровой средой AI Factory от Cloud.ru
ИИ-ассистент GigaCode от Сбербанка через плагин GigaIDE получил интеграцию с Evolution AI Factory — цифров
|19.05.2026
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Сбербанк представил обновленную GigaIDE Pro c локальным маркетплейсом плагинов
Сбербанк анонсировал крупное обновление GigaIDE Pro — профессиональной среды разработки для корпоративных пользователей. В релизе сод
|15.05.2026
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Андрей Слекеничс, «Сбертех»: Среды разработки становятся интеллектуальными платформами
unity, будут совместимы с GigaIDE. Следующий ключевой инструмент в линейке уже продуктов GIGA — это GigaCode. Это многофункциональный ИИ-помощник с чатом и агентским режимом. Далее, набор специ
|21.11.2025
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Агентный режим: GigaCode от Сбербанка научился автономно выполнять задания разработчиков с помощью ИИ
В ассистенте разработчика GigaCode появился агентный режим. Он предназначен для автоматизации рутинных задач пользовате
|20.11.2025
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«Сбер» представил новую версию интегрированной среды разработки GigaIDE Community Edition
а Java и Kotlin. Теперь в Community Edition полноценно интегрирована мультиагентная система на базе GigaCode и предиктивных моделей, а также запущен собственный маркетплейс плагинов, все из кот
|26.06.2025
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Сбербанк представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0
Сбербанк представил GigaCode 2.0 — обновленного ИИ-ассистента, предназначенного для ускорения процесса разработки программного обеспечения. Новая версия предлагает улучшенные алгоритмы, повышенную производительнос
|04.06.2025
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Сбербанк представил GigaIDE Pro — российскую корпоративную альтернативу JetBrains
Сбербанк представил новую версию интегрированной среды разработки GigaIDE Pro, которая заменяет зарубежные аналоги и подходит для использования в закрытых конт
|04.06.2025
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У разработчиков появился новый виртуальный помощник для проверки кода на платформе GitVerse от «Сбера»
Пользователям GitVerse стал доступен GigaCode-агент — автономный сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который может стат
|04.04.2025
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Среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка поможет «РТК ИТ» ускорить создание программных решений
на новое решение без дополнительного обучения. GigaIDE интегрировано с ИИ-ассистентом разработчика GigaCode, который автоматизирует рутинные задачи, анализирует контекст и качество кода, что п
|20.02.2025
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Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом
а для разработки веб-приложений. Кроме того, в GigaIDE Cloud интегрирован ИИ-ассистент разработчика GigaCode. Он автоматизирует рутинные процессы и помогает программистам писать код в среднем н
|13.12.2024
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Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление
дительности. Их функционал станет доступен пользователям при подключении ИИ-ассистента разработчика GigaCode. В результате разработчикам будет еще проще ориентироваться в проекте и находить нео
|12.12.2024
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У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд
Российским разработчикам стал доступен GigaView – новый инструмент на базе ИИ-ассистента GigaCode, который повышает эффективность командной работы над программными проектами. Об этом
|08.10.2024
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ИИ-ассистент разработчика GigaCode теперь доступен бизнесу для внедрения в собственную ИТ-инфраструктуру
Приобретая локальную версию ИИ-ассистента разработчика GigaCode, бизнес теперь сможет развернуть её внутри собственной ИТ-инфраструктуры, обеспечива
|27.06.2024
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Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом
востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду ИИ-ассистент GigaCode анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элемент
|27.06.2024
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ИИ-ассистент Giga Code поможет разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут
Теперь разработчикам доступен уникальный функционал ИИ-ассистента Giga Code, позволяющий провести аналитику кода (ИИ Code Review) и оценку трудоз
|27.12.2023
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ИИ-ассистент Сбербанка для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам
Сбербанк открыл ранний доступ к персональному ИИ-ассистенту разработчика — сервису GigaCode. GigaCode поможет в режиме реального времени по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки. Об этом CNews сообщили предст
|21.09.2023
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«Сбер» представил GigaCode — инструмент для разработки и автодополнения программного кода на основе искусственного интеллекта GigaChat
«Сбер» представил GigaCode — платформу на основе больших языковых моделей, которая помогает ИТ-специалистам повысить эффективность процесса разработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В GigaCo
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 230 1
|Белевцев Андрей 113 22
|Тятюшев Максим 208 12
|Сазонов Федор 7 2
|Змитрович Дмитрий 3 2
|Шадаев Максут 1209 2
|Греф Герман 484 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Глащенко Андрей 7 2
|Харитонов Дмитрий 78 2
|Халитов Дарий 42 2
|Тарнавский Виктор 7 2
|Кузякина Анна 28 1
|Сипачев Антон 2 1
|Толокнов Андрей 39 1
|Соловьева Светлана 16 1
|Петросян Александр 1 1
|Артюхов Сергей 65 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Обломский Глеб 6 1
|Рогозин Антон 1 1
|Фогельсон Виктор 50 1
|Клюев Иван 1 1
|Головко Юрий 6 1
|Садрисламов Роман 2 1
|Бобрусь Александр 1 1
|Пшинник Кирилл 4 1
|Кобик Михаил 10 1
|Зюба Иван 2 1
|Батурин Савелий 3 1
|Слекеничс Андрей 1 1
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|Лобоцкий Михаил 41 1
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