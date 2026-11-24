С Microsoft навеки

Аэрокосмическая корпорация Airbus не сможет полностью отказаться от пакета офисных приложений Microsoft Office в пользу облачного продукта Google Workspace. По сообщению The Register, примерно 22% штата сотрудников европейской компании продолжат использовать применять инструменты Microsoft для обработки конфиденциальных данных, которые не должны покидать ее внутреннюю инфраструктуру.

Airbus является одним из двух крупнейших и известнейших мировых производителей самолетов наряду с Boeing. Согласно финансовому отчету компании за I квартал 2026 г., ее штат насчитывает 166,9 тыс. сотрудников по всему миру. Выручка Airbus составила 12,7 млрд евро, чистая прибыль – 586 млн евро. В период с января по конец марта 2026 г. компания поставила клиентам 114 новых коммерческих воздушных судов. Основной конкурент Airbus – Boeing за этот же временной отрезок отгрузил 143 самолета.

Амбициозная инициатива

Избавиться от Office технологический гигант пытается по крайней мере с 2018 г. Именно тогда Airbus заключила соглашение с Google о переводе рабочих мест сотрудников – на тот момент 130 тыс. – на облачный Google Workspace. Процесс пошел, однако к осени 2025 г. компании так и не удалось решить некоторые проблемы совместимости – Microsoft Excel в Airbus по-прежнему являлся незаменимым инструментом в ряде сценариев использования.

Изображение сгенерировано ИИ Airbus постепенно отказывается от Microsoft Office и переходит на облачный Google Workspace

CNews писал, что сотрудникам финансового отдела Airbus не удавалось научиться обходиться без Excel, поскольку «Google Таблицы» просто были не способны работать с по-настоящему большими электронными таблицами. Некоторые табличные документы Airbus насчитывали до 20 млн ячеек.

Актуальной проблема совместимости и наличия необходимой функциональности остается и в 2026 г. Как заявила в разговоре с The Register Катрин Жестен (Catherine Jestin), исполнительный вице-президент Aribus по цифровым технологиям, корпорация Google все еще занимается устранением конфликтов программных интерфейсов разных подразделений компании и доработкой отдельных функций.

В 2025 г. Google реализовала поддержку гигантских таблиц – лимит ячеек в фирменном табличном редакторе был увеличен втрое, что, по словам Жестен, позволило пересадить значительное количество сотрудников с Office на Workspace.

В 2026 г. Google улучшила совместимость табличного редактора с Excel в части работы с водяными знаками в документах. Это, в свою очередь, позволило упростить процесс обмена документами между отделами компании. К примеру, договора в Airbus нередко экспортируются из Excel в «Google Таблицы» для внесения правок представителями другого отдела и обратного импорта в Excel.

Жестен также отметила, что в компании время от времени сталкивались с проблемами переноса комментариев к документам из Excel в «Таблицы» и обратно: пометки могли просто потеряться на одном из этапов конвертации. Недавно эта проблема была решена Google, а взаимодействие между отделами, работающими с договорами, – юристам, продажникам и закупщикам –значительно упростилось. Проще стало и руководителям, курирующим миграцию на Google Workspace.

Проект далек от завершения

Airbus вместе с Google разработали дорожную карту проекта миграции с Microsoft Office на Google Workspace. По словам Жестен, если все пойдет по плану, проект будет завершен в течение следующих двух-трех лет.

Полностью же избавиться от технологий Microsoft в обозримом будущем, вероятно, не удастся. Во всяком случае в настоящее время переводить рабочие места на Workspace в своем оборонном подразделении Airbus не планирует. Около 36 тыс. человек продолжат использовать классическую локальную версию Office с бессрочной лицензией.

«Мы не сможем на 100% уйти от применения технологий Microsoft, потому что, опять же, сотрудники [Airbus], занятые в оборонной промышленности, не могут [использовать] Microsoft Office 365 или Google Workspace, они должны работать локально, а единственное локальное решение – это Microsoft. Поэтому Microsoft Office останется для коллег, которые работают над оборонными или космическими проектами», – поясняет Катрин Жестен.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Airbus, при участии европейского гиганта были разработаны и/или выпускаются многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon, тяжелый четырехдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолет Airbus A400M, A330 MRTT – многоцелевой самолет-заправщик и транспортник на базе пассажирского лайнера A330, легкие и средние турбовинтовые транспортные самолеты C295 и N235, а также БПЛА Eurodrone и Sirtap.

Переход в суверенное облако

В июле 2026 г. CNews сообщил о том, что Airbus намерена разместить критически важные ИТ-системы в суверенном облаке французского провайдера Scaleway из группы Iliad. 70 критичных систем постараются перенести до конца 2028 г. В перспективе следующих 5-6 лет аэрокосмический гигант рассчитывает довести число таких систем до 900.

Провальные попытки отказаться от технологий Microsoft

В октябре 2026 г. CNews сообщил, что Дания отказалась от планов по замене офисного пакета Microsoft Office на Collabora. Инициативу свернули по итогам пилотного проекта, результаты которого, видимо, оказались неудовлетворительными.

В 2021 г. в Германии провалилась попытка отказаться от продукции Microsoft в пользу альтернативного решения. Власти земли Гессен не смогли выбрать замену мессенджеру Teams для школ из-за бюрократических проволочек.