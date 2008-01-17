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SWsoft Standard & Western Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.01.2008
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Бывший архитектор Microsoft будет работать в SWsoft
Компания SWsoft объявила о том, что Марк Збиковски, бывший архитектор Microsoft и пионер в области разработки ПО, будет работать в компании в качестве старшего технического консультанта. В этой должност
|16.01.2008
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SWsoft Plesk: теперь с поддержкой Windows Server 2008 и IIS7
Компания SWsoft, мировой поставщик ПО для виртуализации, сообщила о том, что провайдеры услуг теперь м
|24.12.2007
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SGI и SWsoft оптимизируют работу с базами данных Oracle
Компания SGI объединила свой опыт с компанией SWsoft, специализирующейся в области программ виртуализации и автоматизации, обеспечивая, так
|21.12.2007
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SWsoft пополнит линейку контрольных панелей: покупка WebHost
под Windows, клиентская база которого достигает 1,5 млн. конечных пользователей по всему миру. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Интерес к WebHost Automation объясняется возможностью для SWsoft увеличить свою глобальную клиентскую базу, расширить партнерские сети, отвечающие за продвижение программных продуктов, и укрепить позиции компании на рынках Великобритании и Южной Амери
|13.12.2007
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Вышел первый «кандидатский релиз» Virtuozzo 4.0 от SWsoft
Компания SWsoft, специализирующаяся в области программ виртуализации и автоматизации, предоставила для
|13.12.2007
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SWsoft меняет свое имя на Parallels
Компания SWsoft, специализирующаяся в области программ виртуализации и автоматизации, сегодня объявила о том, что в начале 2008 г. название компании будет изменено на Parallels. Изменение названия связа
|06.12.2007
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SWsoft выпустила Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac
Компания SWsoft объявила о выпуске Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac – комплексной системы виртуализации для пользователей Intel Mac, в состав которой входит Parallels Desktop 3.0 для Mac, а
|14.06.2007
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«Караван» создал единую телефонную сеть для SWsoft
Компания SWsoft выбрала телекоммуникационную компанию «Караван» для реализации задачи по созданию единого телефонного пространства. Этот масштабный проект объединил офисы в разных странах мира в единую
|11.06.2003
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SWsoft приобретает Plesk и Confixx для создания глобальной хостинговой группы
мающийся автоматизацией хостинга и технологией виртуализации, объявил о приобретении двух крупнейших производителей ПО для хостинга - компаний Plesk и Yippi-Yeah! E-Business GmbH (ПО Confixx). Теперь SWsoft владеет почти 30 тысячами серверов, на которых поддерживаются три миллиона сайтов различных компаний, использующие продукты ныне объединенных компаний для управления корпоративными веб-с
|12.03.2003
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SWsoft представил решение для автоматизации хостинга HSPcomplete 2.1
Компания SWsoft, разработчик средств автоматизации хостинга и ПО для создания виртуальных выделенных серверов (VPS), объявила о выпуске решения HSPcomplete 2.1, усовершенствованном, надежном и эффективн
|17.10.2002
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SWsoft выпустила наиболее производительную технологию виртуализации серверов на базе Xeon
на машине класса х86, она обладает наибольшей масштабируемостью, обеспечивает до 64Гб RAM и 16 CPU в одной "виртуальной среде" (Virtual Enviroment-VE) и поддерживает технологию Intel Hyper-Threading. SWsoft провела тестирование под нагрузкой на аппаратных средствах IBM и Dell, в ходе которых, благодаря Virtuozzo 2.5 был использован весь потенциал серверов на базе Xeon, запускалось до 2500 V
|27.02.2002
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SWsoft выпустит ПО Virtuozzo 2.1 во втором квартале 2002 года
Компания SWsoft объявила о том, что во время тестирования новой версии ПО Virtuozzo 2.1 поддерживала более 2.000 копий операционной системы Linux на одном 8-процессорном Intel-сервере Dell 8450. В разны
SWsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1326 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
|The Verge - Издание 622 1
|Bloomberg 1660 1
|РИА Новости 1048 1
|IDC - International Data Corporation 5004 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
|Gartner - Гартнер 3679 2
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
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