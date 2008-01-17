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SWsoft Standard & Western Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.01.2008 Бывший архитектор Microsoft будет работать в SWsoft

Компания SWsoft объявила о том, что Марк Збиковски, бывший архитектор Microsoft и пионер в области разработки ПО, будет работать в компании в качестве старшего технического консультанта. В этой должност
16.01.2008 SWsoft Plesk: теперь с поддержкой Windows Server 2008 и IIS7

Компания SWsoft, мировой поставщик ПО для виртуализации, сообщила о том, что провайдеры услуг теперь м
24.12.2007 SGI и SWsoft оптимизируют работу с базами данных Oracle

Компания SGI объединила свой опыт с компанией SWsoft, специализирующейся в области программ виртуализации и автоматизации, обеспечивая, так
21.12.2007 SWsoft пополнит линейку контрольных панелей: покупка WebHost

под Windows, клиентская база которого достигает 1,5 млн. конечных пользователей по всему миру. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Интерес к WebHost Automation объясняется возможностью для SWsoft увеличить свою глобальную клиентскую базу, расширить партнерские сети, отвечающие за продвижение программных продуктов, и укрепить позиции компании на рынках Великобритании и Южной Амери
13.12.2007 Вышел первый «кандидатский релиз» Virtuozzo 4.0 от SWsoft

Компания SWsoft, специализирующаяся в области программ виртуализации и автоматизации, предоставила для
13.12.2007 SWsoft меняет свое имя на Parallels

Компания SWsoft, специализирующаяся в области программ виртуализации и автоматизации, сегодня объявила о том, что в начале 2008 г. название компании будет изменено на Parallels. Изменение названия связа
06.12.2007 SWsoft выпустила Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac

Компания SWsoft объявила о выпуске Parallels Desktop 3.0 Premium Edition для Mac – комплексной системы виртуализации для пользователей Intel Mac, в состав которой входит Parallels Desktop 3.0 для Mac, а
14.06.2007 «Караван» создал единую телефонную сеть для SWsoft

Компания SWsoft выбрала телекоммуникационную компанию «Караван» для реализации задачи по созданию единого телефонного пространства. Этот масштабный проект объединил офисы в разных странах мира в единую

11.06.2003 SWsoft приобретает Plesk и Confixx для создания глобальной хостинговой группы

мающийся автоматизацией хостинга и технологией виртуализации, объявил о приобретении двух крупнейших производителей ПО для хостинга - компаний Plesk и Yippi-Yeah! E-Business GmbH (ПО Confixx). Теперь SWsoft владеет почти 30 тысячами серверов, на которых поддерживаются три миллиона сайтов различных компаний, использующие продукты ныне объединенных компаний для управления корпоративными веб-с
12.03.2003 SWsoft представил решение для автоматизации хостинга HSPcomplete 2.1

Компания SWsoft, разработчик средств автоматизации хостинга и ПО для создания виртуальных выделенных серверов (VPS), объявила о выпуске решения HSPcomplete 2.1, усовершенствованном, надежном и эффективн
17.10.2002 SWsoft выпустила наиболее производительную технологию виртуализации серверов на базе Xeon

на машине класса х86, она обладает наибольшей масштабируемостью, обеспечивает до 64Гб RAM и 16 CPU в одной "виртуальной среде" (Virtual Enviroment-VE) и поддерживает технологию Intel Hyper-Threading. SWsoft провела тестирование под нагрузкой на аппаратных средствах IBM и Dell, в ходе которых, благодаря Virtuozzo 2.5 был использован весь потенциал серверов на базе Xeon, запускалось до 2500 V
27.02.2002 SWsoft выпустит ПО Virtuozzo 2.1 во втором квартале 2002 года

Компания SWsoft объявила о том, что во время тестирования новой версии ПО Virtuozzo 2.1 поддерживала более 2.000 копий операционной системы Linux на одном 8-процессорном Intel-сервере Dell 8450. В разны

Публикаций - 50, упоминаний - 59

SWsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 24
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 17
Microsoft Corporation 25917 13
Acronis - Акронис 492 12
Intel Corporation 12900 10
IBM - International Business Machines Corp 9723 10
Broadcom - VMware 2636 8
Corel Corporation 341 8
ModernGigabyte 8 7
Dell EMC 5212 7
Oracle Corporation 7126 7
Red Hat 1385 7
HP Inc. 5914 6
Apple Inc 13343 5
Sphere 30 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 4
Cisco Systems 5387 4
Odin 33 3
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Ingram Micro 64 3
Google LLC 12847 3
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 2
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 2
BCC - Lynx BCC Company- Линкс BCC компани 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 2
Dell Technologies - Dell Computer 2227 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 2
AMD - Advanced Micro Devices 4717 2
HPE SGI - Silicon Graphics 391 2
Крок - Croc 1972 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн - Офисные компьютерные системы 571 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 585 2
Открытые технологии 733 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Intel Capital 151 3
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Toro Rosso - команда Формула-1 2 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Vontier - Teletrac - Teletrac Navman - Trafficmaster - Vector Capital 23 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 450 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
Ferrari NV 159 1
Reebok 14 1
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1865 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 443 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 600 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
BlackRock 43 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 84 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 22
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3290 20
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3334 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 8
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12449 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1366 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 6
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 6
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 5
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2076 4
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APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 461 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6948 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10583 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5971 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2213 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4968 3
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Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 471 3
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8073 3
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 32 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 3
Microsoft Windows приложения 229 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4639 2
Microsoft Windows 17086 25
Linux OS 11744 22
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 12
Parallels Desktop 93 12
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 11
SWsoft HSPcomplete 8 8
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 6
Parallels Access 26 6
Apple macOS 2487 5
Intel x86 - архитектура процессора 2192 5
Parallels Toolbox 33 5
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 5
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 4
Red Hat Linux 205 4
Parallels Management 14 4
Microsoft Windows 2000 8675 4
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 3
Google Android 15414 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 3
Microsoft Office 4255 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1818 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 3
Apple iPhone 6 4859 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 308 3
Microsoft Windows Server 2008 484 3
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 42 2
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 2
Microsoft Virtual Server 14 2
Virtuozzo Containers 31 2
Oracle - Sun Fire 113 2
Acronis OS Selector - Acronis Operating System Selector 10 2
Parallels Open Platform 6 2
Белоусов Сергей 256 24
Зубарев Илья 28 10
Ясиновская Юлия 16 3
Цыплаев Максим 4 3
Протасов Станислав 37 3
Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 2
Bell Serg - Белл Серж 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 938 2
Галицкий Александр 123 2
Цыпляев Максим 44 2
Добровольский Николай 14 2
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 6 1
Туркот Александр 39 1
Заединов Руслан 47 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Тарасов Сергей 48 1
Ливинский Владимир 6 1
Маланин Василий 14 1
Колпачев Георгий 13 1
Рамендик Михаил 19 1
Внедорожный Петр 20 1
Федосеев Виктор 2 1
Гавриков Николай 1 1
Машкин Илья 1 1
Золотухин Дмитрий 3 1
Симоненко Дмитрий 2 1
Мазепин Дмитрий 2 1
Мазепин Никита 3 1
Сомс Леонид 9 1
Островская Анна 3 1
Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
Zbikowski Mark - Збиковски Марк 1 1
Ламинин Роман 2 1
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 1
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 4 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 1
Турцева Екатерина 1 1
Зворыкин Владимир 4 1
Волынский Петр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 13
Сингапур - Республика 1974 10
Канада 5099 9
Германия - Федеративная Республика 13325 9
Европа 25062 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 6
Украина 7984 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 3
Израиль 2879 3
Италия - Итальянская Республика 4528 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 2
Бразилия - Федеративная Республика 2538 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1471 2
Украина - Львовская область - Львов 107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 101 1
США - Кентукки - Луисвилл 9 1
США - Кентукки 83 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
Земля - планета Солнечной системы 10933 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
Япония 13874 1
Беларусь - Белоруссия 6391 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Швеция - Королевство 3804 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8730 1
Индия - Bharat 5930 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 1
Америка Южная 886 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1732 1
Африка - Африканский регион 3658 1
Ближний Восток 3173 1
Франция - Французская Республика 8219 1
Россия - СФО - Новосибирск 4976 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5893 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2163 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11811 3
Английский язык 7097 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1100 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5192 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2546 2
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Информатика - computer science - informatique 1217 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1326 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
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