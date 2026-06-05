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Мазепин Никита

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Инвестиционная компания «Группа УКМ» планирует приобрести долю в российском ИТ-стартапе «АрхиТех ИИ» 1
20.07.2022 «Транстелеком» обеспечил интернетом и защитой от DDoS финальный этап ралли «Шелковый путь» 1
10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Мазепин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

SWsoft - Standard & Western Software 49 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
АрхиТех ИИ 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
Acronis - Акронис 480 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2122 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Ferrari NV 158 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
КамАЗ Мастер 13 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3752 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 1
Архитех ИИ - Kodik 14 1
Протасов Станислав 36 1
Карякин Сергей 6 1
Сотников Дмитрий 5 1
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Цыплаев Максим 3 1
Путин Владимир 3439 1
Белоусов Сергей 253 1
Николаев Эдуард 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 458 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 226 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 197 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 490 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1223 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Бразилия - Федеративная Республика 2495 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1168 1
Турция - Турецкая республика 2575 1
Украина 7895 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6620 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5669 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5938 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3905 1
Шелковый Путь 22 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1177 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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