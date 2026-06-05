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Мазепин Никита
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Мазепин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
|Ferrari NV 158 1
|Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
|Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
|КамАЗ Мастер 13 1
|Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
|Протасов Станислав 36 1
|Карякин Сергей 6 1
|Сотников Дмитрий 5 1
|Васильев Владимир 40 1
|Зубарев Илья 27 1
|Касперский Евгений 334 1
|Мазепин Дмитрий 2 1
|Соколов Виктор 2 1
|Вязович Сергей 1 1
|Лопрайс Алеш 1 1
|Шибалов Антон 1 1
|Каргинов Андрей 1 1
|Нифонтова Анастасия 2 1
|Мардеев Айрат 1 1
|Татевосов Марат 5 1
|Цыплаев Максим 3 1
|Путин Владимир 3439 1
|Белоусов Сергей 253 1
|Николаев Эдуард 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.