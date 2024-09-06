Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|06.09.2024
|
Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini
и на деньги своей же компании купил два автомобиля Lamborghini для личного пользования. Также деньгами компании он оплачивал ипотеку, приобретал билеты на самолет в первый класс и транжирил деньги на автогонки, утверждается в иске Росс. Toni Zaat / Unsplash План Китса по покупке итальянского суперкара был с изъяном В суд она обратилась с просьбой предоставить ей доступ к финансовой и бухгал
|25.02.2010
|
"Советский автоспорт Racing Show" скоро в продаже
Компании "ГлавМоторСофт" и "Новый Диск" сообщают о грядущем издании игры "Советский автоспорт Racing Show".Лучшие автомобили советской эпохи вступают в борьбу за лидерство. В новом аркадном гоночном симуляторе вам предстоит не только промчаться по уникальным трассам и победить
|21.12.2006
|
"RACE. Автогонки WTCC" в продаже
обилей можно будет увидеть более 60 лицензированных моделей знаменитых марок: Альфа Ромео, БМВ, Пежо, Шевроле, Сеат, Хонда. В игре присутствуют реально существующие трассы чемпионата WTCC, знаменитые гонщики и... возможность стать одним из них. Специально для фанатов автоспорта в игре реализован и классический чемпионат WTCC 87-го года с его легендарными Alfa Romeo 75 Turbo и BMW E30 M3, а
|22.11.2006
|
"RACE. Автогонки WTCC" скоро в России
|16.10.2002
|
Sportvision представила систему получения информации об автомобилях во время гонок
Компания Sportvision начала предоставлять полную информацию о машинах во время гонок NASCAR при помощи беспроводной связи и операционной системы реального времени LynxOS от LynuxWorks. Новая система RACEf/x позволит увидеть информацию об ускорении машины, торможе
