Спорт автомобильный Автоспорт Мотоспорт Автомотоспорт Motorsport Водно-моторный спорт ралли, автогонки

Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки

«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год. «Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.
Ралли, автогонки. Плакат посвящен развитию автотранспорта в СССР. В 1960-х гг. были популярны соревнования "Ралли Монте-Карло", где советские Волга-21, Москвич-403 противостали Fiat Amazon, Ford Falcon Sprint и др. По итогам соревнований отечественные машины заняли третье место, достояно проявив себя в гонке. Автор неизвестен, 1981г. Ралли, автогонки. Плакат посвящен развитию автотранспорта в СССР. В 1960-х гг. были популярны соревнования "Ралли Монте-Карло", где советские Волга-21, Москвич-403 противостали Fiat Amazon, Ford Falcon Sprint и др. По итогам соревнований отечественные машины заняли третье место, достояно проявив себя в гонке. Автор неизвестен, 1981г.
«Автогонщики» 1966 г. Хухров Юрий Дмитриевич (1932-2003) «Автогонщики» 1966 г. Хухров Юрий Дмитриевич (1932-2003)
"Мотогонки" 1968г Петряшов Виктор Иванович "Мотогонки" 1968г Петряшов Виктор Иванович
"Спорт для смелых. Гонки на мотоциклах" 1970-е гг. Щипачев Лев Степанович (1926 - 2001) "Спорт для смелых. Гонки на мотоциклах" 1970-е гг. Щипачев Лев Степанович (1926 - 2001)
Шоссейно-кольцевой микромотоцикл «Рига-19С». Выпускался небольшим тиражем на рижском мотозаводе «Sarkana zvaigzne» (в переводе с латышского «Красная звезда»). 1979 год. Шоссейно-кольцевой микромотоцикл «Рига-19С». Выпускался небольшим тиражем на рижском мотозаводе «Sarkana zvaigzne» (в переводе с латышского «Красная звезда»). 1979 год.
«Овладевайте техническими видами спорта» Плакат, прививающий любовь к спорту. Кузгинов К., 1964 год.

06.09.2024 Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini

и на деньги своей же компании купил два автомобиля Lamborghini для личного пользования. Также деньгами компании он оплачивал ипотеку, приобретал билеты на самолет в первый класс и транжирил деньги на автогонки, утверждается в иске Росс. Toni Zaat / Unsplash План Китса по покупке итальянского суперкара был с изъяном В суд она обратилась с просьбой предоставить ей доступ к финансовой и бухгал
25.02.2010 "Советский автоспорт Racing Show" скоро в продаже

Компании "ГлавМоторСофт" и "Новый Диск" сообщают о грядущем издании игры "Советский автоспорт Racing Show".Лучшие автомобили советской эпохи вступают в борьбу за лидерство. В новом аркадном гоночном симуляторе вам предстоит не только промчаться по уникальным трассам и победить
21.12.2006 "RACE. Автогонки WTCC" в продаже

обилей можно будет увидеть более 60 лицензированных моделей знаменитых марок: Альфа Ромео, БМВ, Пежо, Шевроле, Сеат, Хонда. В игре присутствуют реально существующие трассы чемпионата WTCC, знаменитые гонщики и... возможность стать одним из них. Специально для фанатов автоспорта в игре реализован и классический чемпионат WTCC 87-го года с его легендарными Alfa Romeo 75 Turbo и BMW E30 M3, а

22.11.2006 "RACE. Автогонки WTCC" скоро в России

обилей можно будет увидеть более 60 лицензированных моделей знаменитых марок: Альфа Ромео, БМВ, Пежо, Шевроле, Сеат, Хонда. В игре присутствуют реально существующие трассы чемпионата WTCC, знаменитые гонщики и... возможность стать одним из них. Специально для фанатов автоспорта в игре реализован и классический чемпионат WTCC 87-го года с его легендарными Alfa Romeo 75 Turbo и BMW E30 M3, а

16.10.2002 Sportvision представила систему получения информации об автомобилях во время гонок

Компания Sportvision начала предоставлять полную информацию о машинах во время гонок NASCAR при помощи беспроводной связи и операционной системы реального времени LynxOS от LynuxWorks. Новая система RACEf/x позволит увидеть информацию об ускорении машины, торможе

Спорт автомобильный и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 452 6
8703 6
Samsung Electronics 10483 5
Intel Corporation 12414 4
Ростелеком 10092 4
EA - Electronic Arts 1288 4
Новый диск 957 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 254 3
Бука - Buka Entertaiment 482 3
Болид НВП - Bolid 91 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 226 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5125 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
Microsoft Corporation 25031 2
Sony 6592 2
Seagate Technology 748 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Шахты 0 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
Xbow Software 4 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
Virgin Group 140 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
ГлавМоторСофт 1 1
AMD Graphics Product Group - ATI 959 1
PowerColor 13 1
Defender 142 1
МегаФон 9563 1
Apple Inc 12404 1
Sharp Corporation 1043 1
Цифра ГК 2509 1
Nintendo 790 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 339 1
Microsoft - Activision Blizzard 482 1
Oculus VR 75 1
Adobe Macromedia 218 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 257 1
Лента - Сеть розничной торговли 2210 127
Renault Groupe 162 3
КамАЗ Мастер 13 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 3
Boeing 1014 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 2
Ferrari NV 157 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
Charlotte Motor Speedway 3 2
Stellantis PSA - Opel 33 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Chevrolet 39 2
Saab AB - Saab Automobile AB 41 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 102 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2932 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 95 1
НМГ - Медиа Альянс 3 1
Porsche Team Project 1 1 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 47 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Газпром ПАО 1384 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 215 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Honda Motor Company - HND 237 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 1
Sahara Force India - Сахара Форс Индия 2 1
Dyson 129 1
Renault Sport Racing 1 1
Белый Ветер 361 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 1
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 1
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 1
Brammo 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4697 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1011 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6334 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17591 149
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 136
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21530 134
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13180 132
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1445 132
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1894 131
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1961 131
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1732 131
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 173 131
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1049 131
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 798 131
Фоторедактор - Photo Editor 241 131
Аксессуары 4042 128
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6760 125
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16739 79
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10431 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12775 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16518 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28574 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4735 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22345 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11051 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31232 4
Game engine - Игровой движок 67 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14187 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7603 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9446 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5734 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21466 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3053 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5594 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4074 135
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 132
Adobe Photoshop 784 131
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 131
Nintendo Wii - игровая консоль 760 131
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 131
Nintendo DS - игровая консоль 340 131
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5078 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 4
Stellantis - Alfa Romeo Automobiles 9 4
Google Android 14457 3
EA Need for Speed - компьютерная игра 290 3
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 2
Apple iOS 8102 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 2
Intel Itanium 630 2
Intel Pentium III 781 2
Honda Asimo 39 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 77 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
Xbow GM Rally - компьютерная игра (автосимулятор) 3 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 273 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - DS Automobiles 3 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 273 1
Microsoft Windows 16112 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1866 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Stafory - робот Вера 347 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 366 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 83 1
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 1
Apple iPhone 14 139 1
Руссобит-М - Nitro Stunt Racing 2 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Белоусов Сергей 245 3
Квят Даниил 4 3
Касперский Евгений 326 2
Мазепин Никита 2 2
Нифонтова Анастасия 2 2
Пулинец Сергей 11 2
Havens Dan - Хейвенс Дэн 2 2
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 2
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 8 2
Емельянов Станислав 67 2
Путин Владимир 3292 1
Зубарев Илья 25 1
Моисеев Александр 23 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
Коровин Алексей 15 1
Васильев Владимир 38 1
Сотников Дмитрий 5 1
Карякин Сергей 6 1
Магдануров Гайдар 23 1
Prost Alain - Ален Прост 1 1
Протасов Станислав 36 1
Мазепин Дмитрий 2 1
Соколов Виктор 2 1
Вязович Сергей 1 1
Николаев Эдуард 1 1
Лопрайс Алеш 1 1
Шибалов Антон 1 1
Каргинов Андрей 1 1
Поляков Сергей 74 1
Горбунов Анатолий 18 1
Устюгов Сергей 3 1
Шубенков Сергей 1 1
Лавров Григорий 1 1
Шарапова Мария 16 1
Ласицкене Мария 1 1
Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 6 1
Selwyn Richard - Селвин Ричард 1 1
Буров Олег 25 1
Гречко Олег 7 1
Леонов Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 142
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 7
Европа 24498 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3010 4
США - Нью-Йорк 3138 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1653 4
Германия - Федеративная Республика 12851 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1945 4
Франция - Французская Республика 7939 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 3
Великобритания - Сильверстоун 7 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2515 2
Италия - Итальянская Республика 4406 2
Бразилия - Федеративная Республика 2424 2
Украина 7725 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3288 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1304 2
США - Флорида - Себринг 2 2
США - Мохаве (пустыня) 52 2
Япония 13430 2
Испания - Королевство 3746 2
Испания - Каталония - Барселона 746 2
Средиземное море - Средиземноморье 202 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1118 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1077 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 168 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 194 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 425 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Австрия - Австрийская Республика 1325 1
Монако Княжество 104 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2368 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6207 152
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 134
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 134
Английский язык 6813 132
Спорт - Хоккей 263 132
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 131
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2871 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 113 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5892 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5281 2
Ergonomics - Эргономика 1651 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5180 2
Шелковый Путь 22 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5851 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1282 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2402 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2860 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 484 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3627 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 2
Спорт - Футбол 749 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6674 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7752 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3609 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3240 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6966 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3520 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6771 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 168 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5763 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
CNews Журнал 166 110
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 5
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Acronis Motorsport 1 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 1
9to5Google 54 1
allNetDevices 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 131
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 78 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 23
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 3
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
FIA WEC - FIA World Endurance Championship - Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Байкальская миля 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
