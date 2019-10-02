Омникомм - Omnicomm

Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области ля экологического оператора разработала калужская компания «Омникомм системс», локальный интегратор Omnicomm. Была сформирована база из 8 тыс. геозон – контейнерных площадок. В результате регио

Исследование Omnicomm: рынок транспортной телематики в России растет на 8% в год инга транспорта, объем накопленной абонентской базы вырос на 6,6% по сравнению с 2017 г. (1,95 млн объектов). Прирост абонентской базы у основных разработчиков ПО для мониторинга транспорта составил: Omnicomm – 27%, Gurtam – 14%, «Техноком» – 7%. Согласно данным «Автостат», на начало 2019 г. доля грузового и легкого коммерческого транспорта в структуре российского автопарка, который преимущ

DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей й Калужского кластера, Московской и Самарской областей. Технологическим партнером выступила команда Omnicomm, российский разработчик IoT-решений, и локальный интегратор – «Омникомм Системс». До

Orange Business Services заключает партнерство с российским разработчиком Omnicomm Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о начале сотрудничества с компанией Omnicomm, российским производителем оборудования и программного обеспечения в области мониторинга транспорта. В рамках партнерства продукты Omnicomm по мониторингу транспорта и контролю

«ДСК-177» снизила топливные расходы на 25% с помощью Omnicomm нодобывающих предприятий в Тверской области, оснастило автопарк спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. В результате компании удалось снизить топливные издержки, избежать расходов

Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный» Торговая сеть «Верный» завершила проект внедрения системы спутникового мониторинга Omnicomm Online. В результате сеть универмагов сократила расходы топлива 250 единиц техники а

«Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm шении первого этапа проекта по переоснащению автопарка системой спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online. В результате внедрения компания уже успела снизить топливные издержки на 11%

Omnicomm представил бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи ребителям комплексное решение для мониторинга автопарков, которое позволило бы повысить уровень безопасности грузоперевозок и качества выполнения работ», - отметил Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm.«OKO» собирает информацию о работе транспорта и передает данные на сервер по GSM-каналу. Это позволяет владельцам техники в режиме онлайн отслеживать ключевые параметры работы парка, о

Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия» Omnicomm завершила третий этап внедрения системы контроля транспорта Omnicomm Online на парк техники компании ООО «Свет Энергия». На сегодняшний день оснащено 84 единицы специализированного и легкового автотранспорта, задействованного в оказании комплексных инжи

«Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online » объявила о завершении года стопроцентным оснащением автопарка спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online, на треть сократив издержки. «Сахалин-Инжиниринг» - проектно-строительная ком

«Омникомм-Сервис» обеспечит безопасность пассажиров на ЧМ 2018 «Омникомм-Сервис», партнер Omnicomm, сообщила о том, что навигационные терминалы Omnicomm Optim 2 и Omnicomm

Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расх

Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта «СТ-Техника» объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в свою инфраструктуру. Ввиду специфики деятельности предприятия львиная доля

Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП» Якутская дорожная компания «Oбъединение СРП» с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online оптимизировала работу транспорта и сократила расходы на 30 процентов. «Oбъеди

Оборудованием Omnicomm оснащено порядка 400 единиц техники «Мосавтодора» Компания Omnicomm («Омникомм») представила итоги внедрения спутникового мониторинга транспорта Omni

Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6 Российский производитель систем мониторинга транспорта и контроля расхода топлива обновил облачный сервис Omnicomm Online до версии 3.6. Разработчики в новой версии решения уделили особое внимание как интерфейсу, в последней версии его полностью обновили, так и функционалу — появились отчеты по раб

Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи й специального назначения для нужд министерства здравоохранения, МВД, минобразования завершила выпуск полуторатысячной кареты скорой медицинской помощи, оснащенной спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Комментируя событие, руководитель отдела качества компании «Автодом» Андрей Каленов заявил: «В 2013 году мы приняли решение о

Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online ся строительством и ремонтом дорожного полотна Иркутской области с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online сократила расход горючего на 30%.Внедрению мониторинга транспорта Omnicomm

Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва шеской школы олимпийского резерва по хоккею. Как рассказали CNews в компании, мониторинг транспорта Omnicomm Online собирает всю информацию о работе автобуса – скорость передвижения, маршрут, о

Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области лесовозы и топливозаправщики.«Решение оснастить спецтехнику нашей компании мониторингом транспорта Omnicomm Online было принято в 2012 году. На тот момент мы поняли, что нам необходимо перевод

Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm В Курганской области завершился последний этап внедрения системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online на школьных автобусах Министерства образования. В ходе проекта весь школьный транспорт Зауралья, а именно — более чем 500 автобусов, был оборудован навигационными терминалами

«Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партне

«Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online и последующая оптимизация рабочих процессов позволили дорожно-строительной ко

В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом» Компания «Омникомм-Сервис», партнёр «1С-Раруса» по внедрению решений мониторинга транспорта Omnicomm, завершила процесс интеграции программного обеспечения Omnicomm Online c сист

Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online на аэродромную спецтехнику. На данный момент оснащено порядка 70 % парка тран

СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online Сельскохозяйственный комплекс «Хлеборобный» за счет внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расход топлива на 30%. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в Алтайском крае, компания «Телеком Мониторинг». Внедрение мониторинга транспорта Omnico

Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30% Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на парк техники «Сусуманзолото» позволило сократить расход топлива предприяти

Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере 26 мая в городе Певек мониторинг транспорта Omnicomm Online зафиксировал заключительный пройденный километр научно-исследовательской полярной экспедиции Русского Географического Общества «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организо

На производстве Omnicomm запущен дополнительный этап контроля качества продукции На производстве Omnicomm запущен дополнительный этап контроля качества продукции. Департамент технического контроля компании разработал специализированный стенд, позволяющий в автоматическом режиме и под макси

В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online Завершился первый этап внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online на аэродромную технику международного аэропорта Иркутска. На сегодняшний день

В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт Российский производитель решений для мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm интегрировал в облачный сервис данные мирового лидера процессинга топливных карт компании FleetCor. Интеграция системы мониторинга транспорта с топливными картами компании ППР («Передо

Omnicomm Online внесен в реестр российского ПО Министерство связи и массовых коммуникаций включило мониторинг транспорта Omnicomm Online в единый реестр российского программного обеспечения, указ об этом подписал глава ведомства Николай Никифиров. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – решение позволяющее

«Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн ализированная строительная компания «Газрегион» за первый месяц эксплуатации мониторинга транспорта Omnicomm Online сократила расход топлива на 50 тонн. Внедрение решение проходит в два этапа,

«Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо во»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяю

Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 4 марта в городе Новый Уренгой на колесных вездеходах «Арктика-М», оснащенных мониторингом транспорта Omnicomm Online, стартовала научно-исследовательская полярная экспедиция «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского географич

Транспорт Группы «Разгуляй» под контролем Omnicomm Завершился первый этап внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online на предприятия Группы «Разгуляй». За первые 4 месяца работ оснащено порядка 4

Omnicomm разработал для команды «КАМАЗ-мастер» датчик уровня воды В преддверии международного ралли-рейда Дакар 2016 конструкторский отдел компании Omnicomm по спецзаказу раллийной команды «КАМАЗ-мастер» разработал датчик уровня воды. На данный момент высокоточный измерительный прибор прошел технические испытания и уже установлен на все гр

Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС В калужском Обнинске завершился проект по оснащению коммунальной техники города мониторингом транспорта Omnicomm Online. С этого момента любой желающий может отследить работу спецтранспорта в режиме реального времени. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – российская разработка в сфере ИТ

Omnicomm расширила функционал индикатора объема топлива Omnicomm LLD Компания Omnicomm запустила в серийное производство индикатор объема топлива Omnicomm LLD с расширенным функционалом. Об этом CNews сообщили в Omnicomm. По словам разработчиков, индикатор