Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64815
ИКТ 5855
Организации 3893
Ведомства 1385
Ассоциации 450
Технологии 2304
Системы 13878
Персоны 23468
География 1140
Статьи 766
Пресса 667
ИАА 468
НИИ, ВУЗы и библиотеки 860
Мероприятия 692

Омникомм
Omnicomm



02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области
23.04.2019 Исследование Omnicomm: рынок транспортной телематики в России растет на 8% в год
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей
19.12.2018 Orange Business Services заключает партнерство с российским разработчиком Omnicomm
17.09.2018 «ДСК-177» снизила топливные расходы на 25% с помощью Omnicomm
27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный»
01.08.2018 «Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm
20.02.2018 Omnicomm представил бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи
11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия»
22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online
24.10.2017 «Омникомм-Сервис» обеспечит безопасность пассажиров на ЧМ 2018
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро
26.09.2017 Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта
19.09.2017 Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП»
17.05.2017 Оборудованием Omnicomm оснащено порядка 400 единиц техники «Мосавтодора»
08.02.2017 Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи
19.01.2017 Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online
07.12.2016 Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва
22.11.2016 Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online
07.10.2016 «Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом»
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online
17.08.2016 СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online
22.06.2016 Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30%
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере
11.05.2016 На производстве Omnicomm запущен дополнительный этап контроля качества продукции
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт
12.04.2016 Omnicomm Online внесен в реестр российского ПО
23.03.2016 «Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере
04.02.2016 Транспорт Группы «Разгуляй» под контролем Omnicomm
09.12.2015 Omnicomm разработал для команды «КАМАЗ-мастер» датчик уровня воды
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС
24.11.2015 Omnicomm расширила функционал индикатора объема топлива Omnicomm LLD
13.11.2015 Экскаваторы «РМ-Терекс» оснащаются мониторингом транспорта Omnicomm Online прямо на конвейере

Публикаций - 154, упоминаний - 304

Омникомм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Омникомм Сервис 28 25
SAP SE 4372 8
Microsoft Corporation 21090 7
5052 7
1С-Рарус 700 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 4
Google LLC 9494 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 4
Крок - Croc 1577 4
McKinsey & Company 155 3
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 35 3
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 10 3
Глосав 17 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1019 3
Техноком 8 3
Yandex - Яндекс 4563 3
Intel Corporation 10799 2
Jumpshot 3 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 283 2
AMD - Advanced Micro Devices 3503 2
Hitachi 1286 2
СКАУТ 70 2
Navitel - Навител Навигатор 272 2
Lenovo Motorola 3321 2
ГЛОНАСС АО 85 2
Juniper Networks 404 2
Emulex 59 2
AMT Group - АМТ-Груп 243 2
Автограф 13 2
Orange S.A. 891 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 556 2
Luxoft - Люксофт 265 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 2
Avast Software 131 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 504 2
PayPal 625 2
Intuit 74 2
Эшелон НПО 66 2
Ramax - Рамакс 74 2
IBM - International Business Machines Corp 8707 2
Аэрофлот 618 9
Норникель - Норильский никель 259 7
РЖД - Российские железные дороги 1338 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 227 5
Транснефть 213 5
Роснефть НК 419 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 42 4
Uber 275 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 3
Газпром ПАО 796 3
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 10 2
Home Depot - сеть магазинов 55 2
Procter&Gamble - P&G 197 2
МТЗ Трансмаш 15 2
Conde Nast - Конде Наст 22 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 438 2
Деловые Линии ГК 39 2
Expedia Group 131 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 41 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 110 2
L’Oreal 51 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 490 2
Газпром нефть 403 2
Keurig 2 2
Prudential Securities 67 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 2
CMGI 124 2
PepsiCo - Пепсико 145 2
Volvo Cars 213 2
LinkedIn 550 2
Decathlon - Декатлон 26 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
Башнефть ПАО АНК 112 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 22 1
Цезарь Сателлит 31 1
Bayer AG - Байер 56 1
Верный - Торговая сеть 19 1
Liebherr Group 40 1
Media Direction Group 3 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 380 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 833 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 3
Правительство и губернатор Курганской области - Департамент образования и науки Курганской области - Главное управление образования Курганской области 2 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 2
Мосгортранс ГУП 84 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 373 2
ММТП - Московская межрегиональная транспортная прокуратура - Северная транспортная прокуратура 2 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2219 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 522 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 165 1
Роснано 619 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 887 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 951 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 953 1
Правительство РФ 3100 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 935 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1779 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7441 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
Правительство Москвы 970 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 7
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2473 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 367 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10159 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2283 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14032 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 465 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2593 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1661 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 819 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 670 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 169 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 702 2
Big Data - Большие данные 1587 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 74 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 104 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 53 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 143 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 327 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 1
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 2 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 322 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1050 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 413 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 568 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 1076 1
Сервер - Серверные платформы 460 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 116 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 205 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 48 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 13 1
Мобильное приложение - Mobile app 1220 1
ИТ-аутсорсинг 863 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 13 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 271 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 6 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 11 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 20 1
Omnicomm Online 56 55
Omnicomm LLS 27 26
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2059 18
Google Android 11577 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 6
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 22 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 111 3
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 45 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 415 3
Microsoft Office 3015 3
SAP Business One - SAP B1 94 3
Microsoft Dynamics 271 2
Яндекс.Карты и Транспорт 313 2
Microsoft Dynamics CRM 519 2
Google Maps - Карты Google 609 2
Yelp 43 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 6 2
Apple iOS 6251 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 2
Gurtam Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 14 2
Avast Business 4 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 2
СКАУТ Безопасное вождение 18 2
Google YouTube - Видеохостинг 2179 2
Microsoft Windows 10 10127 2
Apple macOS 1239 2
SAP App Center 9 1
Росавтодор - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 3 1
Sony 3LCD BrightEra 1 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
Liebherr LTM - стреловой автомобильный кран 1 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 38 1
Yamaha WR - серия мотоциклов 1 1
Uber Cargo 1 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 677 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 17 1
Microsoft SharePoint Server 523 1
Xperi TiVo 81 1
Емельянов Станислав 67 65
Паньков Борис 15 15
Журавлев Дмитрий 10 4
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 3
Селиванов Александр 4 3
Купча Дмитрий 2 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Дорохина Юлия 42 2
Филимонов Сергей 45 2
Пантелеев Илья 22 2
Пономарев Сергей 5 2
Самойлов Дмитрий 10 2
Горохов Сергей 11 2
Шатиров Георгий 7 2
Водянов Владимир 35 2
Парахин Виктор 8 2
Аксельрод Илья 16 2
Буленков Дмитрий 15 2
Баранников Петр 3 2
Бойко Александр 22 1
Старостин Алексей 2 1
Тютин Алексей 14 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Яковлев Евгений 1 1
Поздняков Александр 7 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
Кувшинов Александр 3 1
Айбашева Анна 97 1
Фонов Александр 1 1
Спиркин Александр 1 1
Александров Николай 2 1
Касаркин Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Постников Роман 9 1
Гаськов Владимир 5 1
Емельянов Дмитрий 4 1
Сахаров Артем 1 1
Лаврентьев Дмитрий 9 1
Курочкин Алексей 10 1
Толмачев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 85290 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27338 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34521 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11651 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11661 8
Казахстан - Республика 4151 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1896 5
Европа 7360 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3976 4
Арктика 327 4
Россия - Крайний Север 149 4
Африка - Африканский регион 2671 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 98 4
Индия - Республика 4106 4
Беларусь - Белоруссия 3217 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11050 4
Америка Латинская 1380 3
Россия - ДФО - Магаданская область 299 3
Эстония - Эстонская Республика 681 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1758 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 3
Украина 5539 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12060 3
Россия - УФО - Курганская область 355 3
Ближний Восток 2496 3
Финляндия - Финляндская Республика 1651 2
Россия - СФО - Республика Алтай 889 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2004 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 2
Россия - УФО - Свердловская область 1036 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 513 2
Канада 3060 2
Россия - Сибирь 1365 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 545 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 163 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 478 2
Америка Северная 2602 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 44 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4487 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1863 3
Экономический эффект 173 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 2
Русский язык 1783 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 178 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 72 2
Градус Цельсия 222 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 924 1
Сельское хозяйство 48 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 10 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 1
Человеческий фактор 250 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 350 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 15 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 103 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2756 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
CNET - Издание 1557 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
PC Magazine - PCMag 72 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Thomson Reuters - Рейтер 5686 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
CNews - Auto.CNews 50 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2707 3
Frost & Sullivan 177 2
Internet Stock Report 992 2
Berg Insight 19 2
IDC - International Data Corporation 4539 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 906 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
Автостат 10 1
eMarketer 195 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 411 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 2
Microsoft Dynamics AX Forum 24 2
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 62 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022