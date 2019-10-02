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Омникомм Omnicomm

Омникомм - Omnicomm

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 1 135 110 331 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 1 135 110 331 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 963 302 363 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 3 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области

ля экологического оператора разработала калужская компания «Омникомм системс», локальный интегратор Omnicomm. Была сформирована база из 8 тыс. геозон – контейнерных площадок. В результате регио
23.04.2019 Исследование Omnicomm: рынок транспортной телематики в России растет на 8% в год

инга транспорта, объем накопленной абонентской базы вырос на 6,6% по сравнению с 2017 г. (1,95 млн объектов). Прирост абонентской базы у основных разработчиков ПО для мониторинга транспорта составил: Omnicomm – 27%, Gurtam – 14%, «Техноком» – 7%. Согласно данным «Автостат», на начало 2019 г. доля грузового и легкого коммерческого транспорта в структуре российского автопарка, который преимущ
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей

й Калужского кластера, Московской и Самарской областей. Технологическим партнером выступила команда Omnicomm, российский разработчик IoT-решений, и локальный интегратор – «Омникомм Системс». До
19.12.2018 Orange Business Services заключает партнерство с российским разработчиком Omnicomm

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о начале сотрудничества с компанией Omnicomm, российским производителем оборудования и программного обеспечения в области мониторинга транспорта. В рамках партнерства продукты Omnicomm по мониторингу транспорта и контролю

17.09.2018 «ДСК-177» снизила топливные расходы на 25% с помощью Omnicomm

нодобывающих предприятий в Тверской области, оснастило автопарк спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. В результате компании удалось снизить топливные издержки, избежать расходов

27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный»

Торговая сеть «Верный» завершила проект внедрения системы спутникового мониторинга Omnicomm Online. В результате сеть универмагов сократила расходы топлива 250 единиц техники а
01.08.2018 «Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm

шении первого этапа проекта по переоснащению автопарка системой спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online. В результате внедрения компания уже успела снизить топливные издержки на 11%
20.02.2018 Omnicomm представил бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи

ребителям комплексное решение для мониторинга автопарков, которое позволило бы повысить уровень безопасности грузоперевозок и качества выполнения работ», - отметил Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm.«OKO» собирает информацию о работе транспорта и передает данные на сервер по GSM-каналу. Это позволяет владельцам техники в режиме онлайн отслеживать ключевые параметры работы парка, о
11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия»

Omnicomm завершила третий этап внедрения системы контроля транспорта Omnicomm Online на парк техники компании ООО «Свет Энергия». На сегодняшний день оснащено 84 единицы специализированного и легкового автотранспорта, задействованного в оказании комплексных инжи
22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online

» объявила о завершении года стопроцентным оснащением автопарка спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online, на треть сократив издержки. «Сахалин-Инжиниринг» - проектно-строительная ком
24.10.2017 «Омникомм-Сервис» обеспечит безопасность пассажиров на ЧМ 2018

«Омникомм-Сервис», партнер Omnicomm, сообщила о том, что навигационные терминалы Omnicomm Optim 2 и Omnicomm

10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро

Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расх
26.09.2017 Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта

«СТ-Техника» объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в свою инфраструктуру. Ввиду специфики деятельности предприятия львиная доля

19.09.2017 Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП»

Якутская дорожная компания «Oбъединение СРП» с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online оптимизировала работу транспорта и сократила расходы на 30 процентов. «Oбъеди
17.05.2017 Оборудованием Omnicomm оснащено порядка 400 единиц техники «Мосавтодора»

Компания Omnicomm («Омникомм») представила итоги внедрения спутникового мониторинга транспорта Omni
08.02.2017 Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6

Российский производитель систем мониторинга транспорта и контроля расхода топлива обновил облачный сервис Omnicomm Online до версии 3.6. Разработчики в новой версии решения уделили особое внимание как интерфейсу, в последней версии его полностью обновили, так и функционалу — появились отчеты по раб
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи

й специального назначения для нужд министерства здравоохранения, МВД, минобразования завершила выпуск полуторатысячной кареты скорой медицинской помощи, оснащенной спутниковым мониторингом транспорта Omnicomm Online. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Комментируя событие, руководитель отдела качества компании «Автодом» Андрей Каленов заявил: «В 2013 году мы приняли решение о
19.01.2017 Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online

ся строительством и ремонтом дорожного полотна Иркутской области с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online сократила расход горючего на 30%.Внедрению мониторинга транспорта Omnicomm
07.12.2016 Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва

шеской школы олимпийского резерва по хоккею. Как рассказали CNews в компании, мониторинг транспорта Omnicomm Online собирает всю информацию о работе автобуса – скорость передвижения, маршрут, о
22.11.2016 Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области

лесовозы и топливозаправщики.«Решение оснастить спецтехнику нашей компании мониторингом транспорта Omnicomm Online было принято в 2012 году. На тот момент мы поняли, что нам необходимо перевод
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm

В Курганской области завершился последний этап внедрения системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online на школьных автобусах Министерства образования. В ходе проекта весь школьный транспорт Зауралья, а именно — более чем 500 автобусов, был оборудован навигационными терминалами

20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online

Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партне
07.10.2016 «Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online

Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online и последующая оптимизация рабочих процессов позволили дорожно-строительной ко
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом»

Компания «Омникомм-Сервис», партнёр «1С-Раруса» по внедрению решений мониторинга транспорта Omnicomm, завершила процесс интеграции программного обеспечения Omnicomm Online c сист
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online

Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online на аэродромную спецтехнику. На данный момент оснащено порядка 70 % парка тран
17.08.2016 СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online

Сельскохозяйственный комплекс «Хлеборобный» за счет внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расход топлива на 30%. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в Алтайском крае, компания «Телеком Мониторинг». Внедрение мониторинга транспорта Omnico
22.06.2016 Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30%

Внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на парк техники «Сусуманзолото» позволило сократить расход топлива предприяти
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере

26 мая в городе Певек мониторинг транспорта Omnicomm Online зафиксировал заключительный пройденный километр научно-исследовательской полярной экспедиции Русского Географического Общества «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организо
11.05.2016 На производстве Omnicomm запущен дополнительный этап контроля качества продукции

На производстве Omnicomm запущен дополнительный этап контроля качества продукции. Департамент технического контроля компании разработал специализированный стенд, позволяющий в автоматическом режиме и под макси
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online

Завершился первый этап внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online на аэродромную технику международного аэропорта Иркутска. На сегодняшний день
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт

Российский производитель решений для мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm интегрировал в облачный сервис данные мирового лидера процессинга топливных карт компании FleetCor. Интеграция системы мониторинга транспорта с топливными картами компании ППР («Передо
12.04.2016 Omnicomm Online внесен в реестр российского ПО

Министерство связи и массовых коммуникаций включило мониторинг транспорта Omnicomm Online в единый реестр российского программного обеспечения, указ об этом подписал глава ведомства Николай Никифиров. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – решение позволяющее
23.03.2016 «Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн

ализированная строительная компания «Газрегион» за первый месяц эксплуатации мониторинга транспорта Omnicomm Online сократила расход топлива на 50 тонн. Внедрение решение проходит в два этапа,

14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо

во»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяю
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере

4 марта в городе Новый Уренгой на колесных вездеходах «Арктика-М», оснащенных мониторингом транспорта Omnicomm Online, стартовала научно-исследовательская полярная экспедиция «Загадки Российской Арктики». Мероприятие организовано руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского географич
04.02.2016 Транспорт Группы «Разгуляй» под контролем Omnicomm

Завершился первый этап внедрения мониторинга транспорта Omnicomm Online на предприятия Группы «Разгуляй». За первые 4 месяца работ оснащено порядка 4
09.12.2015 Omnicomm разработал для команды «КАМАЗ-мастер» датчик уровня воды

В преддверии международного ралли-рейда Дакар 2016 конструкторский отдел компании Omnicomm по спецзаказу раллийной команды «КАМАЗ-мастер» разработал датчик уровня воды. На данный момент высокоточный измерительный прибор прошел технические испытания и уже установлен на все гр
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС

В калужском Обнинске завершился проект по оснащению коммунальной техники города мониторингом транспорта Omnicomm Online. С этого момента любой желающий может отследить работу спецтранспорта в режиме реального времени. Мониторинг транспорта Omnicomm Online – российская разработка в сфере ИТ
24.11.2015 Omnicomm расширила функционал индикатора объема топлива Omnicomm LLD

Компания Omnicomm запустила в серийное производство индикатор объема топлива Omnicomm LLD с расширенным функционалом. Об этом CNews сообщили в Omnicomm. По словам разработчиков, индикатор

13.11.2015 Экскаваторы «РМ-Терекс» оснащаются мониторингом транспорта Omnicomm Online прямо на конвейере

Мониторинг транспорта Omnicomm Online внедрен на конвейер по сборке экскаваторов корпорации «РМ-Терекс». С ноября 2015 г. на конвейере производственной площадки «Тверского экскаватора» внедрен мониторинг транспорта


Публикаций - 172, упоминаний - 274

Омникомм и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 10
SAP SE 5601 8
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 17 7
Google LLC 12690 6
1С-Рарус 982 6
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Глосав 17 4
ТехноКом ГК 14 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
СКАУТ 81 4
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 4
МегаФон 10742 4
Крок - Croc 1964 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
М2М телематика - НИС М2М 236 3
Antor - Антор Бизнес Решения 13 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
McKinsey & Company Int 293 3
Ramax - Рамакс 138 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Эшелон НПО 150 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Jumpshot 6 2
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Applied Materials 305 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Steel Connect - CMGI 142 2
Технотон СП - ТехнотонТрейд 3 2
Vepamon OU 2 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
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РЖД - Российские железные дороги 2096 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
Транснефть 335 5
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Верный - торговая сеть 326 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 4
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 4
Газпром ПАО 1493 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпром нефть 725 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Деловые Линии ГК 93 3
Uber 357 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 3
Разгуляй 40 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
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L’Oreal 58 2
Keurig 2 2
Цезарь Сателлит 43 2
Prudential Securities 68 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
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Гранит-навигатор ГЛОНАСС 10 2
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Роскосмос - Лавочкина НПО - Арктика-М - гидрометеорологический спутник 3 2
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Паньков Борис 16 15
Журавлев Дмитрий 13 5
Чуков Владимир 4 4
Селиванов Александр 5 3
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 3
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Баранников Петр 3 3
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Филимонов Сергей 46 2
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Горохов Сергей 11 2
Водянов Владимир 36 2
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Косенко Алексей 2 2
Пименов Вячеслав 2 2
Елсуков Игорь 2 2
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Киселёв Алексей 90 1
Гольцов Александр 84 1
Бурметьев Данила 14 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Старовойт Роман 22 1
Тауриньш Айварс 4 1
Танцюра Кристина 9 1
Соколов Максим 27 1
Чайка Юрий 43 1
Шапша Владислав 8 1
Олейник Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
Европа 24964 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Казахстан - Республика 6048 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
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Африка - Африканский регион 3641 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Индия - Bharat 5870 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Украина 7928 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
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Россия - Крайний Север 350 4
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ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 26
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Экономический эффект 1342 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 10
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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