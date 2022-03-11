Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Jumpshot

Jumpshot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.03.2022 Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам 1
11.08.2021 Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд 1
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Jumpshot и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Google LLC 12690 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Gen Digital - Avast Software 184 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Intuit 82 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
ESET - ESET Software 1161 2
McKinsey & Company Int 293 2
Trend Micro 651 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Accenture plc 719 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Bitdefender 171 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Keurig 2 2
The Home Depot Inc 66 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
Expedia Group 136 2
L’Oreal 58 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 3 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple macOS 2419 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Statista 263 2
Yelp 45 2
Gen Digital - Avast Business 7 2
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 28 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Crypto 2 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Apple iOS 8583 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Adblock 35 1
Microsoft Windows System32 29 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 2
McAfee John - МакАфи Джон 31 2
Baudis Pavel - Баудиш Павел 1 1
Derse Natalie - Дерс Натали 1 1
Палант Владимир 1 1
Шаров Борис 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Украина 7928 1
Чехия - Прага 207 1
США - Аризона 549 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
PC Magazine - PCMag 104 3
Dow Jones - MarketWatch 334 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Yahoo! Finance 122 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще