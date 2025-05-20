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PPL Protected Process Light Технология защиты процессов
УПОМИНАНИЯ
PPL и организации, системы, технологии, персоны:
|The Home Depot Inc 64 1
|Keurig 2 1
|Microsoft - LinkedIn 660 1
|LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
|Conde Nast - Конде Наст 23 1
|Expedia Group 134 1
|PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
|L’Oreal 57 1
|Палант Владимир 1 1
|Зайцев Михаил 282 1
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