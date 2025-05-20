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Индексная книга (каталог) CNews*
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PPL Protected Process Light Технология защиты процессов


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Найден хитрый трюк, заставляющий Windows отключить встроенный антивирус Defender 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

PPL и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - Avast Software 176 2
Intuit 79 1
Jumpshot 5 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1491 1
Microsoft Corporation 24836 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
SafeBreach Labs 14 1
McKinsey & Company Int 253 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Google LLC 11938 1
The Home Depot Inc 64 1
Keurig 2 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Expedia Group 134 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
L’Oreal 57 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6393 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7527 2
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4051 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4617 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2151 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 110 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 154 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1512 1
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 2
Microsoft Windows System32 27 2
Gen Digital - Avast Business 5 1
Microsoft Windows 15892 1
Gen Digital - Avira Software Updater 1 1
Gen Digital - Avira ServiceHost 1 1
Gen Digital - Avira System Speedup 1 1
Gen Digital - Avira Optimizer 2 1
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 1
Google Chrome - браузер 1592 1
Google YouTube - Видеохостинг 2808 1
Google Android 14241 1
Apple macOS 2108 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4678 1
Mozilla Firefox - браузер 1896 1
Adblock 33 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Yelp 44 1
Палант Владимир 1 1
Зайцев Михаил 282 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 515 1
PC Magazine - PCMag 91 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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