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SafeBreach Labs

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.11.2024 Отрицательное обновление: В Windows можно вернуть любые уязвимости 1
22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы 1
24.11.2023 Облачная инфраструктура на Microsoft Azure может быть заражена «полностью необнаруживаемым майнером» 1
17.02.2023 Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает 1
30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows 1
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха 1
12.12.2022 Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы 2
23.11.2022 Хакеры захватывают ПК безработных ИТ-шников 1
21.09.2021 В игровых ПК найдена брешь, открывающая хакерам доступ к ядру ОС 1
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 1
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 1
25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows 2
27.08.2019 Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников 1
02.07.2019 Сотни миллионов ПК под ударом: Их можно взломать софтом, который призван их «лечить» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

SafeBreach Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Bitdefender 171 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Gen Digital - Avast Software 184 5
Defender 159 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Trend Micro 651 3
Cylance 16 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
CrowdStrike Holdings 62 3
SentinelOne 28 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
Tobii Technology 23 1
PC-Doctor 2 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
SentinelLabs 11 1
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
Dell Alienware Corp 149 1
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Cisco Systems 5372 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Autodesk 639 1
ESET - ESET Software 1161 1
Fujitsu 2105 1
Red Hat 1378 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Microsoft - LinkedIn 699 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 7
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 217 4
Кибербезопасность - TOCTOU - Time-of-check Time-of-use - один из видов состояния гонки 8 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 145 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 3
Кибербезопасность - DLL Hijacking - DLL Side-Loading - Reflective DLL Loading - боковая загрузка DLL - DLL-подмена - Уязвимости захвата DLL 26 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 2
Printdemon - уязвимость 1 1
PCAP - Projective Capacity Touch - Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны 17 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 1
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 3 1
Downgrade - Даунгрейд - Использование старого аппаратного или программного обеспечения 50 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 169 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 330 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 186 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 360 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 61 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 401 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Microsoft Windows 16882 10
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 4
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 4
SentinelOne EDR 4 3
Microsoft Windows PowerShell 250 3
Microsoft Windows 11 827 2
Palo Alto Networks - Cortex XDR - Cortex XSOAR - Cortex Xpanse - Cortex XSIAM 7 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Google Android 15244 2
Microsoft Azure 1526 2
Google VirusTotal 108 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 2
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 2
Microsoft Windows System32 29 2
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 1
Corsair Diagnostics 1 1
Microsoft Windows CFA - Controlled Folder Access - Контролируемый доступ к папкам 22 1
Microsoft MPE - Microsoft Malware Protection Engine 6 1
Autodesk Desktop Application 1 1
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 1
Microsoft Publisher 35 1
FreePik 1841 1
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 1
Gen Digital - Avira Optimizer 2 1
Gen Digital - Avira System Speedup 1 1
Gen Digital - Avira ServiceHost 1 1
Gen Digital - Avira Software Updater 1 1
Trend Micro Antivirus - Trend Micro Titanium - Trend Micro Maximum Security 13 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Google - Gmail 1021 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Мельникова Анастасия 440 3
Зайцев Михаил 345 3
Павлов Никита 146 2
Hadar Peleg - Хадар Пелег 4 2
Пешков Дмитрий 45 1
Shafir Yarden - Шафир Ярден 1 1
Leviev Alon - Левиев Алон 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Япония 13807 1
Израиль 2856 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 4
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
White list - Белый список 162 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Hacker News 92 1
AV-Test Institute 41 1
HFS Research 49 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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