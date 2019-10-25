Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Gen Digital Avira Avira Operations GmbH & Co. KG

Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows

Неверным путем В бесплатных антивирусах Avast, AVG и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вредоносного DLL-файла повышать свои привилегии в системе. Эксперты компании SafeBreach Labs обнаружили, что
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных

Zecurion, один из крупнейших российских разработчиков решений для защиты информации от внутренних угроз, и немецкая антивирусная компания Avira, выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных Zecurion-Avira Endpoint Security. В результате интеграции пользователи нового продукта получат возможнос
10.02.2016 TeamViewer интегрирован в панель управления Avira Online Essentials

Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, совместно с компанией Avira предоставила пользователям панели управления Avira Online Essentials возможность удаленно управлять своими устройствами. Интеграция TeamViewer в панель управления Avira Onli
05.11.2014 Avira запустила линейку антивирусов 2015

Компания Avira, мировой разработчик антивирусных решений для дома и офиса, выпустила линейку продуктов Avira 2015, которая включает в себя передовой механизм обнаружения угроз, а также оптимизиро
09.10.2013 Вышел UserGate Proxy & Firewall 6.2 с новым антивирусным модулем и поддержкой ГОСТ-шифрования

разработчик программных решений в области интернет-безопасности, сообщила о выходе UserGate Proxy & Firewall 6.2 с новым модулем антивирусной проверки трафика, основанного на ядре SAVAPI от компании Avira. В новую версию также добавлена поддержка ГОСТ-шифрования и доработана система обнаружения вторжений (СОВ), рассказали CNews в Entensys. UserGate Proxy & Firewall представляет собой интер
20.08.2013 Entensys и Avira договорились о технологическом сотрудничестве

Компании Entensys и Avira объявили о начале технологического сотрудничества. Как ожидается, заключение партнерства позволит разработчикам объединить свои усилия с целью предоставления пользователям UserGate Mail S
22.11.2007 Avira оснастила антивирусы поддержкой Windows Home Server

Немецкая ИБ-компания Avira объявила о поддержке в своих антивирусных продуктах операционной системы Microsoft Wind
10.09.2007 Антивирус Avira «парализовал» Windows XP и Vista

Обновление некоторых компонентов ядра антивируса компании Avira, присланное автоматически, привело к появлению «синего экрана смерти» на некоторых версиях Windows. Компания уже выпустила патч, который также распространяется автоматически. Для устранен
15.09.2005 В антивирусе Avira найдена уязвимость

В антивирусе для рабочих станций Avira Desktop for Windows найдена уязвимость, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость проявляется при обработке имен файлов в ACE-арх

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 27
Gen Digital - Avast Software 184 24
Microsoft Corporation 25775 21
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 20
ESET - ESET Software 1161 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 18
Bitdefender 171 17
Dr.Web - Доктор Веб 1294 15
Sophos - SophosLabs 436 14
Trend Micro 651 14
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 14
F-Secure 216 10
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 6
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 5
ArcaBit 4 4
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 3
Google LLC 12690 3
Malwarebytes Labs 40 3
Emsisoft 11 3
Apple Inc 13156 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
TP-Link - ТП-Линк 231 3
Coalition Against Stalkerware 9 2
Webroot Software 32 2
SafeBreach Labs 15 2
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 2
IBM Global Technology Services 40 2
ВирусБлокАда 17 2
Defender 159 2
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4677 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Fortinet 452 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
NNEDV - National Network to End Domestic Violence 2 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Резонанс НПП 407 1
101Hotels.com 456 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Walt Disney Company 647 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 51
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 11
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 11
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 7
Оцифровка - Digitization 5185 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 6
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
WSL - Windows Subsystem for Linux 61 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 3
Microsoft Windows 16882 22
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 19
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 11
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 11
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 10
Kaspersky Internet Security 497 8
Microsoft Security Essentials - MSE 146 8
Яндекс Agnitum Outpost 49 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows 10 1938 7
Microsoft Windows 7 2007 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 6
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 5
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 4
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 17 4
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 4
Google Android 15244 4
Apple macOS 2419 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
UserGate Proxy & Firewall ПАК 33 3
Panda Antivirus 58 3
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 33 3
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 3
ВирусБлокАда - VBA32 11 3
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 3
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 3
Check Point - ZoneAlarm Internet Security Suite - ZoneAlarm ForceField - ZoneAlarm DataLock - ZoneAlarm Mobile Security - ZoneAlarm Firewall 27 3
Gen Digital - Avira Premium Security Suite - Avira Internet Security 7 3
Trend Micro Antivirus - Trend Micro Titanium - Trend Micro Maximum Security 13 3
Apple iOS 8583 3
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
Google VirusTotal 108 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 68 2
Шабанов Илья 60 8
Гудилин Олег 30 4
Шаров Борис 73 4
Ильин Сергей 15 4
Александрова Анна 23 3
Гребенников Николай 33 2
Гостев Александр 84 2
Янко Виталий 12 2
Clementi Andreas - Клементи Андреас 4 2
Jackson Vernon - Джексон Вернон 2 2
Гвоздев Дмитрий 145 1
Раевский Алексей 77 1
Крохин Валентин 32 1
Уздемир Сергей 8 1
Васильев Григорий 44 1
МакКензи Анна 1 1
Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
Закоржевский Вячеслав 94 1
McKenzie Anna - МакКензи Анна 1 1
Курашев Дмитрий 59 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 4 1
Зенкин Денис 263 1
Кондрашин Михаил 22 1
Албитов Андрей 32 1
Данилов Игорь 24 1
Никитский Олег 10 1
Архипов Константин 21 1
Краснов Виталий 8 1
Кухтин Сергей 2 1
Шингарёва Кристина 2 1
Marx Andreas - Маркс Андреас 5 1
Quintero Bernardo - Квинтеро Бернардо 2 1
Белкин Алексей 4 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 440 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Зайцев Михаил 345 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Германия - Федеративная Республика 13221 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Испания - Королевство 3840 3
Словакия - Словацкая Республика 482 2
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 40 1
Канада - Оттава 65 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Венгрия 855 1
Украина 7928 1
США - Нью-Джерси 307 1
Нидерланды 3746 1
Румыния 753 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Английский язык 7030 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Blacklist - Чёрный список 713 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 9
Ars Technica 450 2
Virus Bulletin 33 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
AP - Associated Press 2007 1
TechRadar 97 1
Neowin 217 1
InformationWeek 241 1
heise online - heise security 122 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
The Verge - Издание 619 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
BleepingComputer - Издание 458 1
AV-Test Institute 41 5
AV-Comparatives 28 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще