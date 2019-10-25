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Gen Digital Avira Avira Operations GmbH & Co. KG
СОБЫТИЯ
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|25.10.2019
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С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows
Неверным путем В бесплатных антивирусах Avast, AVG и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вредоносного DLL-файла повышать свои привилегии в системе. Эксперты компании SafeBreach Labs обнаружили, что
|05.07.2018
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Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных
Zecurion, один из крупнейших российских разработчиков решений для защиты информации от внутренних угроз, и немецкая антивирусная компания Avira, выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных Zecurion-Avira Endpoint Security. В результате интеграции пользователи нового продукта получат возможнос
|10.02.2016
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TeamViewer интегрирован в панель управления Avira Online Essentials
Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, совместно с компанией Avira предоставила пользователям панели управления Avira Online Essentials возможность удаленно управлять своими устройствами. Интеграция TeamViewer в панель управления Avira Onli
|05.11.2014
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Avira запустила линейку антивирусов 2015
Компания Avira, мировой разработчик антивирусных решений для дома и офиса, выпустила линейку продуктов Avira 2015, которая включает в себя передовой механизм обнаружения угроз, а также оптимизиро
|09.10.2013
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Вышел UserGate Proxy & Firewall 6.2 с новым антивирусным модулем и поддержкой ГОСТ-шифрования
разработчик программных решений в области интернет-безопасности, сообщила о выходе UserGate Proxy & Firewall 6.2 с новым модулем антивирусной проверки трафика, основанного на ядре SAVAPI от компании Avira. В новую версию также добавлена поддержка ГОСТ-шифрования и доработана система обнаружения вторжений (СОВ), рассказали CNews в Entensys. UserGate Proxy & Firewall представляет собой интер
|20.08.2013
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Entensys и Avira договорились о технологическом сотрудничестве
Компании Entensys и Avira объявили о начале технологического сотрудничества. Как ожидается, заключение партнерства позволит разработчикам объединить свои усилия с целью предоставления пользователям UserGate Mail S
|22.11.2007
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Avira оснастила антивирусы поддержкой Windows Home Server
Немецкая ИБ-компания Avira объявила о поддержке в своих антивирусных продуктах операционной системы Microsoft Wind
|10.09.2007
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Антивирус Avira «парализовал» Windows XP и Vista
Обновление некоторых компонентов ядра антивируса компании Avira, присланное автоматически, привело к появлению «синего экрана смерти» на некоторых версиях Windows. Компания уже выпустила патч, который также распространяется автоматически. Для устранен
|15.09.2005
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В антивирусе Avira найдена уязвимость
В антивирусе для рабочих станций Avira Desktop for Windows найдена уязвимость, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость проявляется при обработке имен файлов в ACE-арх
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