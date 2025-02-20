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ВирусБлокАда

ВирусБлокАда


20.02.2025 Positive Technologies выходит на рынок антивирусов 1
05.10.2012 В Skype идет массовая вирусная рассылка 2
02.02.2010 Антивирусы протестировали на быстродействие 1
02.03.2009 «Касперский»: рост хороший, но кризисный 1
19.01.2009 Антивирусы сравнили по самозащите 1
19.12.2008 Белорусский антивирус собрался подвинуть «Касперского» и Eset 2
19.11.2008 Заветный госзаказ: Eset бьется за пропуск 1
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 1
28.10.2008 Названы самые активные антивирусы 1
11.07.2008 «Касперский» и Eset поспорили о размере 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

ВирусБлокАда и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 8
Dr.Web - Доктор Веб 1256 7
ESET - ESET Software 1134 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 4
Perimetrix - Периметрикс 273 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 4
Bitdefender 156 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 3
F-Secure 211 3
Gen Digital - Avast Software 174 3
Trend Micro 604 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
Microsoft Corporation 24667 2
Sophos - SophosLabs 416 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
Алатус 5 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
Arbor Networks 57 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
Информзащита 765 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1204 1
X Corp - Twitter 2848 1
Cisco Systems 5122 1
Check Point Software Technologies 761 1
Kerio Technologies 64 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ДиалогНаука 252 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
HID Global 117 1
Ланит - SafeLine 40 1
Senetsy - Сенетси-интеграция 2 1
Leta IT-company 133 1
Qualys 62 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 35 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3954 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2953 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4033 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 846 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2077 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7325 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4798 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3125 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2723 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13853 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6730 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6190 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1932 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3849 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9391 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10567 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2179 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 376 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 5
ВирусБлокАда - VBA32 11 4
Microsoft Windows XP 2402 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 3
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 3
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 16 2
Kaspersky Internet Security 458 2
Microsoft Windows 15722 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 75 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 347 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Google Gmail 947 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 291 1
Linux OS 10017 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Skype 2067 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Office Word 777 1
Adobe Photoshop 764 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
Dr.Web Security Space 64 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
BitDefender Internet Security 12 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Apple iPhone 6 4862 1
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 1
Panda Antivirus 54 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
Intel Security McAfee VirusScan 52 1
Шабанов Илья 60 4
Ильин Сергей 14 4
Зенкин Денис 262 2
Земков Сергей 158 2
Гудилин Олег 30 2
Янко Виталий 12 1
Архипов Константин 16 1
Шаров Борис 73 1
Резников Геннадий 3 1
Кондаков Гарри 35 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Семенова Анастасия 2 1
Краснов Сергей 5 1
Васильев Григорий 40 1
Терещенко Николай 2 1
Федотова Валентина 6 1
Гостев Александр 82 1
Мякишева Марина 84 1
Доля Алексей 67 1
Албитов Андрей 31 1
Александрова Анна 23 1
Федотов Валентин 7 1
Багмет Александр 1 1
Коледа Вячеслав 1 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Белкин Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 4
Беларусь - Белоруссия 5706 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
Германия - Федеративная Республика 12706 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
Румыния 729 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Испания - Королевство 3716 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2436 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Украина 7627 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2956 1
Латвия - Латвийская Республика 817 1
Польша - Республика 1964 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Болгария - Республика 776 1
Беларусь - Минск 636 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 1
Словакия - Словацкая Республика 472 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4682 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4996 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2199 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2271 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4385 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3499 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
Пропаганда и агитация 192 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 642 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 839 1
Металлы - Золото - Gold 1142 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2401 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 6
РБК ТВ - телеканал 81 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Gartner - Гартнер 3561 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2441 1
Infosecurity - выставка 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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