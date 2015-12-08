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Яндекс Agnitum
Агнитум



08.12.2015 «Яндекс» поглотил разработчиков знаменитого российского антивируса 1
24.12.2013 Agnitum выпустила продукты Outpost 9 с поддержкой Windows 8 3
22.11.2013 Symantec: Мы хотим открыть R&D-центр в России 1
07.08.2013 Абонентам ТТК в Западной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке доступна подписка на антивирусы Outpost 2
20.12.2012 Agnitum выпустила новую продуктовую линейку Outpost 8 2
16.08.2012 Россияне купили антивирусного разработчика-банкрота из Европы 4
25.07.2012 Хакер, обвиняемый в атаках на Amazon и eBay, оказался сотрудником «Ашманов и партнеры» 1
19.07.2012 «Лаборатория Касперского» разрабатывает собственную ОС 2
08.02.2012 Вышла версия 7.5 антивирусов по подписке Outpost AV Service 3
27.01.2012 Россиянин, обвиненный в создании ботнета, бежал из США и написал открытое письмо 1
25.01.2012 Microsoft обвинила сотрудника известных ИТ-компаний России в создании мощного ботнета 2
08.07.2011 В России любят платить за антивирусы и не разбираются в компьютерной безопасности 1
12.04.2011 Microsoft Security Essentials: как обеспечить правильную организацию ИБ? 1
15.12.2010 Security Studio Endpoint Protection – совместная разработка «Кода Безопасности» и Agnitum 3
29.11.2010 «Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт» 1
23.11.2010 Россияне выпустили первый в мире бесплатный пакет Internet Security 4
12.11.2010 Абоненты «Акадо» получили возможность оформить подписку на антивирусы и игры 1
25.10.2010 «Код Безопасности» начал продажи Security Studio Endpoint Protection для защиты персональных данных 1
01.09.2010 В социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» появился антивирус 1
07.04.2010 Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно? 2
28.12.2009 Создаем сертифицированное приложение для Windows 7 2
17.11.2009 Антивирус от ИТ-провайдера: краткосрочная лицензия или SaaS-модель? 1
28.09.2009 Agnitum выпустила Outpost 2009 6.7.1 1
21.09.2009 Антивирус по подписке Outpost AV Service запущен в сетях «Цифра» и Anthill 4
31.08.2009 Опыт: «Доктор Веб» взломал песочницу «Касперского» 2
15.06.2009 Рынок антивирусов в России вырастет на треть 1
24.04.2009 Названы лучшие антивирусы для ядра Windows 1
19.01.2009 Антивирусы сравнили по самозащите 2
19.11.2008 Microsoft «завяжет» с платными антивирусами 1
28.10.2008 Названы самые активные антивирусы 2
20.10.2008 Антивирус BitDefender в России не прижился 1
02.10.2008 Тестировщики «прокатили» «Касперского» 1
19.09.2008 Розничный оборот «Аксофт» составил $3,2 млн. 1
08.09.2008 Названы лучшие и худшие антивирусы года 1
04.09.2008 Определены самые быстрые антивирусы 1
04.08.2008 «Доктор Веб» восстал против VirusBulletin 1
01.08.2008 "Аксофт" приглашает друзей и партнеров на InfoSecurity Russia 2008 1
22.07.2008 Поддельные антивирусы наступают 1
11.07.2008 «Касперский» и Eset поспорили о размере 1
02.07.2008 Agnitum выпустил Outpost Pro 2009 1

Публикаций - 61, упоминаний - 90

Яндекс Agnitum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 29
Microsoft Corporation 20359 18
ESET 1051 18
Dr.Web - Доктор Веб 1134 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1566 12
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 480 11
Bitdefender 131 8
Trend Micro 552 7
Sophos 386 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 749 7
Avira 49 5
Avast Software 124 5
Abbyy 1029 4
Promt - Промт 253 3
F-Secure 200 3
IBM 8299 3
Perimetrix 272 3
Webmoney 472 3
Softkey - Софткей 140 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 561 2
Infosecurity - Инфосекьюрити 55 2
Micro Focus - Novell 842 2
Код Безопасности 376 2
Kerio Technologies 56 2
Adobe Systems 1268 2
Alawar - Алавар 32 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
1С-Битрикс 386 2
Leta IT-company 121 2
Google LLC 8987 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 2
VK - Mail.ru Group 2784 2
Cisco Systems 4573 2
Kaspersky Lab EEMEA 5 1
Leta Group 216 1
Ansoft - Ансофт 38 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 71 1
Comodo 29 1
Paragon Software Group - PSG 320 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
LinkedIn 544 2
Intel Capital 146 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
HeadHunter Group - HH Group 372 1
eBay Inc 1520 1
CyberPlat - КиберПлат 326 1
Leta Capital 43 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Assist - Ассист 159 1
АвтоВАЗ 153 1
Deutsche Bank 288 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
Цифроград 137 1
Priceline.com - online travel agency 133 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1962 2
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 15 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 242 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 134 4
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 40 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1048 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3849 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1762 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 877 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 342 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 571 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 95 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 85 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 116 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 228 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 163 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 85 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 74 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 729 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 600 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1607 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 904 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 56 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 228 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 521 1
3G - Стандарт мобильной связи 4911 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1333 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 323 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 446 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 268 1
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 1
Microsoft Windows 10 9823 14
ESET NOD32 - Антивирусная программа 383 10
Яндекс Agnitum Outpost 10 6
Microsoft Windows XP 2173 5
Kaspersky Internet Security 346 5
Microsoft Windows 7 1667 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 4
Linux OS 7015 3
Microsoft Windows 1318 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 385 3
Microsoft Outlook 1191 2
Microsoft Security Essentials - MSE 87 2
Microsoft Windows Update 109 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 127 2
Microsoft Windows 8 1229 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 76 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 114 2
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 2
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 1
Microsoft UAC - user account control 38 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 967 1
Microsoft Windows 2000 939 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 15 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 482 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 17 1
Kyocera SmartScan 9 1
Avast Antivirus 7 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 244 1
Dr.Web Security Space 51 1
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 11 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
СПАРК-Интерфакс 112 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2406 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
AWS - Amazon Web Services 589 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 309 1
Microsoft Edge - браузер 1748 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 563 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 180 1
Шаров Борис 65 5
Чачава Александр 72 3
Гудилин Олег 28 3
Зенкин Денис 258 2
Демидов Михаил 132 2
Гостев Александр 75 2
Комаров Константин 16 1
Бородкин Алексей 4 1
Мучник Феликс 60 1
Юсупов Ренат 108 1
Керценбаум Кирилл 20 1
Лобанов Денис 37 1
Ашманов Игорь 35 1
Васильев Григорий 36 1
Румянцев Дмитрий 2 1
Федоров Петр 3 1
Терещенко Николай 2 1
Касперская Наталья 224 1
Вышлов Андрей 23 1
Каталов Александр 8 1
Александрович Максим 2 1
Ерофеев Александр 9 1
Раевский Алексей 72 1
Устюжанин Дмитрий 49 1
Голованов Сергей 37 1
Бобров Сергей 9 1
Ильин Алексей 22 1
Артамонова Анна 176 1
Касперский Евгений 285 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 5
Украина 5174 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 3
Венгрия 554 3
Бразилия - Федеративная Республика 1720 2
Израиль 1293 2
Россия - СФО - Новосибирск 2799 2
Нидерланды 1714 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 2
Франция - Французская Республика 4080 2
Ближний Восток 2316 2
Европа Западная 1197 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 2
Япония 6710 2
Европа Восточная 2698 2
Казахстан - Республика 3768 2
США - Вирджиния - Виргиния 122 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 2
Индия - Республика 3441 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 2
Польша - Республика 1292 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1687 1
США - Вашингтон - Сиэтл 341 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 895 1
Эстония - Эстонская Республика 625 1
Румыния 486 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 960 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 834 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 435 1
Иран - Исламская Республика Иран 585 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 925 1
Кипр - Республика 321 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 726 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 361 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2199 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 527 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 196 1
Торговля розничная 81 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 1
Русский язык 1413 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 9
Virus Bulletin 32 4
IDC - International Data Corporation 4414 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 1
Gartner 3095 1
AV-Test Institute 28 1
AV-Comparatives 21 1
Академия АйТи 47 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 13 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 249 1
Softool 59 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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