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Яндекс Agnitum
Агнитум
Яндекс Agnitum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1962 2
|USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 15 1
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
|Шаров Борис 65 5
|Чачава Александр 72 3
|Гудилин Олег 28 3
|Зенкин Денис 258 2
|Демидов Михаил 132 2
|Гостев Александр 75 2
|Комаров Константин 16 1
|Бородкин Алексей 4 1
|Мучник Феликс 60 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Лобанов Денис 37 1
|Ашманов Игорь 35 1
|Васильев Григорий 36 1
|Румянцев Дмитрий 2 1
|Федоров Петр 3 1
|Терещенко Николай 2 1
|Касперская Наталья 224 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Каталов Александр 8 1
|Александрович Максим 2 1
|Ерофеев Александр 9 1
|Раевский Алексей 72 1
|Устюжанин Дмитрий 49 1
|Голованов Сергей 37 1
|Бобров Сергей 9 1
|Ильин Алексей 22 1
|Артамонова Анна 176 1
|Касперский Евгений 285 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 9
|Virus Bulletin 32 4
|IDC - International Data Corporation 4414 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 1
|Gartner 3095 1
|AV-Test Institute 28 1
|AV-Comparatives 21 1
|Академия АйТи 47 2
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
|МГПУ - Московский городской педагогический университет 13 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 249 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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