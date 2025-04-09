Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Disk Operating System MS-DOS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.04.2025
|
Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей
Обновилась FreeDOS После трех лет разработки состоялся стабильный релиз свободной операционной системы FreeDOS, одной из преемниц легендарной MS-DOS корпорации Microsoft. Наиболее значительные изменения в рамках версии 1.4 затронули FreeCOM, инсталлятор и справочную систему ОС. FreeDOS – это операционная система семейства DOS (Disk o
|26.04.2024
|
Microsoft раскрыла код MS-DOS 4.00, в которой впервые появились мышь и графический интерфейс
Microsoft продолжает открывать DOS Microsoft и IBM открыли исходный код классической операционной системы MS-DOS 4.00. Об этом говорится в сообщении, опубликованном блоге Microsoft Open Source Blog на официальном сайте корпорации. Код ОС написан на языке ассемблера процессора Intel 8086 и распростр
|30.01.2024
|
Самой передовой стране Европы срочно требуются спецы по MS-DOS и Windows 3.11. На них работает железнодорожная сеть
десятка лет Немецкая железнодорожная компания разместила на своем сайте кадровой компании GULP вакансию системного администратора, от которого требуется знание операционных систем Windows 3.11 и даже MS-DOS, пишет Tom's Hardware. Первая – это одна из ранних версий Windows, предшественница Windows 95, а MS-DOS и вовсе является самой первой операционной системой Microsoft. На вакансию
|08.12.2016
|
Из Windows 10 вычистили остатки MS DOS, просуществовавшие 36 лет
ым производителям ПК – привела к расцвету Microsoft и обеспечила повсеместное использование сначала MS-DOS, а позднее и Windows.MS-DOS по сути является гибридом уже существовавших на тот
|26.03.2014
|
Microsoft открыла код MS-DOS
Microsoft, это было сделано для того, чтобы «помочь будущим поколениям компьютерных специалистов лучше понять корни персональных компютеров». Музей компьютерной истории получил исходники двух версий MS-DOS: MS-DOS 1.1 (1982 г.) и MS-DOS 2.0 (1983 г). Кроме того, компания передала музею код первой версии Microsoft Word - Word for Windows 1.1a. Председатель совета музея Лен Шус
|02.04.2013
|
"Малиновое" ретро MS-DOS
Программист, фигурирующий в сети под ником Pate, создал эмулятор MS-DOS для микрокомпьютера Raspberry Pi. Как известно, Raspberry Pi – это микрокомпьютер с подключением по HDMI на основе ARM-процессора с частотой ядра 700 мегагерц. Эмулятор rpix86 (Raspberry
|16.01.2012
|
Неторопливая альтернатива MS-DOS
Спустя 6 лет после релиза финальной версии 1.0 вышло обновление 1.1 бесплатной операционной системы FreeDOS, являющейся аналогом MS-DOS. Сам проект FreeDOS берёт своё начало в 1994 году, когда корпорация Microsoft выпустила последнюю отдельно устанавливаемую версию MS-DOS 6.22. В дальнейшем операционная система во
|18.11.2011
|
BlackBerry под управлением MS-DOS
тного компьютера BlackBerry PlayBook компании RIM пополнился необычной разработкой – в среду операционной системы QNX был портирован знаменитый эмулятор DosBox, включающий в себя операционные систему MS-DOS 6.22 и графическую оболочку Windows 3.1. Эмулятор показывает сво
|04.09.2007
|
Microsoft расплатится за дорогие MS-DOS и Windows
Окружной судья графства Полк штата Айова Скотт Розенберг (Scott Rosenberg) одобрил мировое соглашение, предложенное Microsoft в апреле 2007 г., о выдаче покупателям MS-DOS, Windows и Office в период с 18 мая 1994 г. по 30 июня 2006 г. компенсаций на сумму $179,95 млн. Обычные пользователи получат денежные компенсации по чекам, а компаниям и госорганам необ
|13.12.2001
|
"Физтех-софт" выпустила новую версию DOS
Компания "Физтех-софт" объявила о выпуске нового продукта - MS-DOS-совместимой операционной системы PTS-DOS 32. Операционная система PTS-DOS 32, построенная на базе PTS-DOS 2000, поддерживает файловую систему FAT-32, жёсткие диски большого объёма (более
|22.02.1999
|
Выпущена новая бета-версия Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2
Компания "ДиалогНаука" сообщила о выходе 18 февраля новой бета-версии 4.04 антивирусной программы Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2. В комплект включена новая программа - резидентный сторож Spider Guard для Win95/98, увеличена скорость проверки файлов. Кроме того, в ПО добавлена проверка основных типов архивов
Microsoft Disk Operating System и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|TechSpot 188 4
|Ars Technica 450 2
|Hacker News 92 2
|AppleInsider 400 2
|Times 661 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|Reddit 398 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Bloomberg 1627 2
|Tom’s Hardware 600 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Wired - Издание 276 1
|Liliputing 76 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Windows Central 36 1
|Известия ИД 770 1
|Virus Bulletin 33 1
|Blocks & Files 14 1
|CNews TV 747 1
|MacWorld 134 1
|Silicon 494 1
|Инфобизнес 24 1
|Washington Times 22 1
|Eesti Paevaleht 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|The Verge - Издание 619 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.