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Microsoft Disk Operating System MS-DOS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.04.2025 Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей

Обновилась FreeDOS После трех лет разработки состоялся стабильный релиз свободной операционной системы FreeDOS, одной из преемниц легендарной MS-DOS корпорации Microsoft. Наиболее значительные изменения в рамках версии 1.4 затронули FreeCOM, инсталлятор и справочную систему ОС. FreeDOS – это операционная система семейства DOS (Disk o
26.04.2024 Microsoft раскрыла код MS-DOS 4.00, в которой впервые появились мышь и графический интерфейс

Microsoft продолжает открывать DOS Microsoft и IBM открыли исходный код классической операционной системы MS-DOS 4.00. Об этом говорится в сообщении, опубликованном блоге Microsoft Open Source Blog на официальном сайте корпорации. Код ОС написан на языке ассемблера процессора Intel 8086 и распростр
30.01.2024 Самой передовой стране Европы срочно требуются спецы по MS-DOS и Windows 3.11. На них работает железнодорожная сеть

десятка лет Немецкая железнодорожная компания разместила на своем сайте кадровой компании GULP вакансию системного администратора, от которого требуется знание операционных систем Windows 3.11 и даже MS-DOS, пишет Tom's Hardware. Первая – это одна из ранних версий Windows, предшественница Windows 95, а MS-DOS и вовсе является самой первой операционной системой Microsoft. На вакансию

08.12.2016 Из Windows 10 вычистили остатки MS DOS, просуществовавшие 36 лет

ым производителям ПК – привела к расцвету Microsoft и обеспечила повсеместное использование сначала MS-DOS, а позднее и Windows.MS-DOS по сути является гибридом уже существовавших на тот
26.03.2014 Microsoft открыла код MS-DOS

Microsoft, это было сделано для того, чтобы «помочь будущим поколениям компьютерных специалистов лучше понять корни персональных компютеров». Музей компьютерной истории получил исходники двух версий MS-DOS: MS-DOS 1.1 (1982 г.) и MS-DOS 2.0 (1983 г). Кроме того, компания передала музею код первой версии Microsoft Word - Word for Windows 1.1a. Председатель совета музея Лен Шус
02.04.2013 "Малиновое" ретро MS-DOS

Программист, фигурирующий в сети под ником Pate, создал эмулятор MS-DOS для микрокомпьютера Raspberry Pi. Как известно, Raspberry Pi – это микрокомпьютер с подключением по HDMI на основе ARM-процессора с частотой ядра 700 мегагерц. Эмулятор rpix86 (Raspberry
16.01.2012 Неторопливая альтернатива MS-DOS

Спустя 6 лет после релиза финальной версии 1.0 вышло обновление 1.1 бесплатной операционной системы FreeDOS, являющейся аналогом MS-DOS. Сам проект FreeDOS берёт своё начало в 1994 году, когда корпорация Microsoft выпустила последнюю отдельно устанавливаемую версию MS-DOS 6.22. В дальнейшем операционная система во
18.11.2011 BlackBerry под управлением MS-DOS

тного компьютера BlackBerry PlayBook компании RIM пополнился необычной разработкой – в среду операционной системы QNX был портирован знаменитый эмулятор DosBox, включающий в себя операционные систему MS-DOS 6.22 и графическую оболочку Windows 3.1.  Эмулятор показывает сво
04.09.2007 Microsoft расплатится за дорогие MS-DOS и Windows

Окружной судья графства Полк штата Айова Скотт Розенберг (Scott Rosenberg) одобрил мировое соглашение, предложенное Microsoft в апреле 2007 г., о выдаче покупателям MS-DOS, Windows и Office в период с 18 мая 1994 г. по 30 июня 2006 г. компенсаций на сумму $179,95 млн. Обычные пользователи получат денежные компенсации по чекам, а компаниям и госорганам необ
13.12.2001 "Физтех-софт" выпустила новую версию DOS

Компания "Физтех-софт" объявила о выпуске нового продукта - MS-DOS-совместимой операционной системы PTS-DOS 32. Операционная система PTS-DOS 32, построенная на базе PTS-DOS 2000, поддерживает файловую систему FAT-32, жёсткие диски большого объёма (более
22.02.1999 Выпущена новая бета-версия Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2

Компания "ДиалогНаука" сообщила о выходе 18 февраля новой бета-версии 4.04 антивирусной программы Doctor Web 32 для Windows 95/98/NT, MS-DOS и OS/2. В комплект включена новая программа - резидентный сторож Spider Guard для Win95/98, увеличена скорость проверки файлов. Кроме того, в ПО добавлена проверка основных типов архивов

Публикаций - 140, упоминаний - 162

Microsoft Disk Operating System и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Intel Corporation 12811 22
Apple Inc 13156 19
HP Inc. 5883 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
OpenText - Micro Focus - Novell 880 7
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Google LLC 12690 6
9594 6
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 5
Samsung Electronics 11065 5
Lenovo Group 2447 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Nvidia Corp 4002 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
Oracle Corporation 7074 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Dell EMC 5180 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Red Hat 1378 3
Sony 6739 3
AT&T Inc 1726 2
Lenovo Motorola 3566 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Yahoo! 3726 2
АйТи 1519 2
F-Secure 216 2
ДиалогНаука 271 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 2
Freecom 8 2
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
Seattle Computer Products 2 2
1С:Франчайзинг 27 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 4
Computer History Museum - Калифорнийскому музей компьютерной истории 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Enron - Enrongate 122 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Родник 91 1
Резонанс НПП 407 1
Солидарность 0 1
AutoZone 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 10 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Атроник НПК - Атроник Русс 10 1
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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