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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204308
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Федоров Петр

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Татарстанцы провели лето за чтением Булгакова и просмотром современной киноадаптации «Графа Монте-Кристо» 1
30.01.2020 Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука 1
01.02.2016 В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм 1
07.04.2010 Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федоров Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Defender 165 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Microsoft Corporation 25933 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5144 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 83 1
Районные суды РФ 198 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 795 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18472 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 759 1
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 53 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3843 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13937 1
On-demand - "по требованию" 195 1
Эмулятор - Emulation 308 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1011 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10328 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9714 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 508 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24662 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36485 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27366 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2519 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22935 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8036 1
Оцифровка - Digitization 5314 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2480 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3452 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10602 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28751 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1846 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8078 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14556 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12023 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5472 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2553 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 129 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Microsoft MSRT - Microsoft Malicious Software Removal Tool 27 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 357 1
Microsoft Windows 3.x 83 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 78 1
Google YouTube - Видеохостинг 3027 1
Microsoft Windows 7 2011 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Microsoft Windows 17101 1
Microsoft Windows XP 2434 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2593 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 411 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 308 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Security Essentials - MSE 148 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Старшенбаум Ирина 2 1
Акиньшина Оксана 11 1
Климова Татьяна 1 1
Тарасова Аглая 2 1
Бондарчук Федор 16 1
Меньшиков Олег 7 1
Белей Татьяна 8 1
Булгаков Михаил 27 1
Бардин Павел 1 1
Лебедева Юлия 4 1
Крыжовников Жора 1 1
Мухаметов Риналь 1 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 12 1
Тюльбашева Светлана 4 1
Аксенова Любовь 3 1
Ампелонский Вадим 31 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Петров Александр 28 1
Вешняков Владимир 1 1
Васильев Антон 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 169770 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19503 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55247 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3556 1
Земля - планета Солнечной системы 10937 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3182 1
Израиль 2881 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3088 1
Бразилия - Федеративная Республика 2539 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3420 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5184 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 771 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58870 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11820 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11050 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1380 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3095 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1918 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1568 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3243 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1848 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5082 1
AV-Comparatives 29 1
Ника - национальная кинематографическая премия 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
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