Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Петр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Федоров Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 2
|НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 83 1
|Старшенбаум Ирина 2 1
|Акиньшина Оксана 11 1
|Климова Татьяна 1 1
|Тарасова Аглая 2 1
|Бондарчук Федор 16 1
|Меньшиков Олег 7 1
|Белей Татьяна 8 1
|Булгаков Михаил 27 1
|Бардин Павел 1 1
|Лебедева Юлия 4 1
|Крыжовников Жора 1 1
|Мухаметов Риналь 1 1
|Rand Ayn - Рэнд Айн 12 1
|Тюльбашева Светлана 4 1
|Аксенова Любовь 3 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Петров Александр 28 1
|Вешняков Владимир 1 1
|Васильев Антон 11 1
|AV-Comparatives 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.