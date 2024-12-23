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СудАкт Sudact.ru База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации

СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации


23.12.2024 В МТУСИ предложили новый метод анализа юридических текстов с помощью дерева решений и технологии TF-IDF 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
30.06.2017 В России пресекли воровство ресурсов ЖКХ пылесосами, заблокировав 110 сайтов 1
12.01.2017 В России начались блокировки VPN 1
27.12.2016 Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров 1
29.11.2016 Власти открыли охоту на сайты доставки цветов и продуктов 1
31.10.2016 В России запретили качать рефераты из интернета 1
10.10.2016 В России идет зачистка «модных» интернет-магазинов 1
16.08.2016 Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете 1
29.07.2016 Власти ведут «ковровые» блокировки зарубежного интернета из-за старинного решения суда 1
26.07.2016 Россиянам запретили читать в интернете, как уходить от налогов 1
27.06.2016 В России запретили сайты об электроудочках 1
31.05.2016 Власти заблокировали интернет-торговлю огнестрельным оружием 1
16.03.2016 Власти заблокировали продажу детализаций «Билайна», МТС и «Мегафона» 1
01.02.2016 В России заблокировали антифашистский фильм за экстремизм 1
22.01.2016 Роскомнадзор начал блокировать сайты с запрещенной колбасой 1
14.01.2016 Россиянам запретили покупать табачную продукцию в интернете 1
29.05.2015 Власти России заблокировали продажу магнитов в интернете 1
24.11.2014 Власти объявили войну ночным продажам алкоголя в интернете 1
14.05.2014 Власти закрыли сайт, помогающий «косить» от армии 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

СудАкт и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Ростелеком 9701 2
МегаФон 8805 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Cloudflare 104 1
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Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
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DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
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Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
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Лента - Утконос 177 1
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UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
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