СудАкт Sudact.ru База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации
СудАкт и организации, системы, технологии, персоны:
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
|Ампелонский Вадим 31 2
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|Шадаев Максут 1008 1
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|Путин Владимир 3171 1
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