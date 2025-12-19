Разделы

ЖК РФ Жилищный кодекс Российской Федерации

ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации

СОБЫТИЯ


19.12.2025 Строительная группа «Пик» признана виновной в создании монополии на доступ в интернет 1
17.10.2025 Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома 1
01.07.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2025 года 1
25.03.2025 Жильцы новостроек ПИК остались без интернета: атакован «карманный» интернет-провайдер 1
25.09.2024 Получение субсидий на ЖКХ можно будет оформить на «Госуслугах» 1
13.08.2024 Российским интернет-провайдерам создали прозрачные условия для доступа в жилые дома 1
26.03.2024 Операторов связи пустят в многоквартирные дома, но заставят компенсировать возможный ущерб 1
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома 1
30.06.2023 После многих лет в России отменяют издевательские запретительные правила доступа операторов в многоквартирные дома 2
29.05.2023 Как решать проблемы собственников квартир с помощью сервиса из реестра Минцифры 2
23.03.2021 К платформе «Электронный дом» подключились жители более 27 тысяч московских домов 3
24.12.2018 Авторы закона о полностью автономном Рунете хотят больше провайдеров в многоквартирных домах 2
21.03.2018 В Москве создан сервис жилищного самоуправления «Электронный дом» 1
04.01.2018 Смена правил: В новых жилых домах теперь должно быть не менее двух интернет-провайдеров 1
15.06.2017 Депутаты обязали «Яндекс.Маркет» возвращать деньги за недоставленный товар 1
28.03.2016 Минкомсвязи России упростит операторам связи доступ к многоквартирным жилым домам 1
29.02.2016 В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России 1
12.02.2016 16 апреля стартует международная экспедиция «Startup-Сабантуй» по поиску и поддержке стартап-проектов 1
28.10.2015 Интернет-отрасль просит Путина, чтобы строители уважали провайдеров 1
27.10.2015 Решение «Экоматик» компании «Эттон» обеспечит управляющим компаниям снижение ОДН 1
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео 1
22.06.2015 «Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области систему управления программами капремонта 1
29.05.2015 «Эттон» разработала программный комплекс «Строительный контроль» 1
29.05.2015 Власти России заблокировали продажу магнитов в интернете 1
25.03.2015 Замминистра связи: ГИС ЖКХ готова на 80% 1
24.03.2015 Система расчетов капитального ремонта компании «Эттон» работает более чем в 10 субъектах РФ 1
04.02.2015 «Ростелеком» на Сахалине завершил внедрение единой информационно-аналитической системы ЖКХ 1
13.11.2014 Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО начал работу в СЭД «Этлас» 2
13.10.2014 В Челябинской области управлять региональной программой капитального ремонта будут с помощью решения «БАРС Груп» 1
17.09.2014 В Забайкальском крае началась информатизация жилищно-коммунального комплекса 1
19.08.2014 Проект «БАРС.ЖКХ» в Смоленской области получил дальнейшее развитие 1
23.11.2012 PayU предложил управляющим компаниям новый сервис по приему платежей 1
24.04.2012 Министерство ЖКХ Московской области представило новый интернет-портал об управляющих компаниях 2
07.12.2011 Как уберечь ПДн: рецепты для энергосбыта 1
04.08.2010 Новые правила ЖКХ поставят горожан «на счетчик» 1
31.05.2010 Медведев ограничил операторов в приеме платежей 1
03.11.2006 ИТ в ЖКХ: эксперты спорят о подходах 2
26.04.2005 Биллинговая система "Радей" для ЖКХ получила развитие 1

Ростелеком 10325 5
МКД 73 5
Эттон Груп - Etton 58 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 3
МегаФон 9937 2
БАРС Груп 560 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 2
Системы электросвязи 9 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 1
Lovit - Ловител 10 1
Broadcom - VMware 2495 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Код Безопасности 704 1
Этлас Софт - Atlas Soft 132 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Microsoft Corporation 25253 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Специальные технологии 68 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Yandex - Яндекс 8471 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 17 1
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 39 1
Quorum - Кворум - 130 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Почта России ПАО 2251 4
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
NanduQ - Qiwi 1005 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 3
Фонд капитального ремонта 21 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 18 1
ЕРКЦ Саратова МУП 3 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Правительство Челябинской области 74 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 396 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 13 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4564 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1663 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 911 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2632 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 2
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 82 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3520 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 8
FreePik 1453 4
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 3
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 30 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 2
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
Код Безопасности - SSEP - Security Studio Endpoint Protection 19 1
БАРС.Региональный оператор 3 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 1
Apple - App Store 3011 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 157 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 158 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 104 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1427 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 79 1
Код Безопасности - vGate 83 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
Правительство Московской области - ЕИАС ЖКХ Московской области - Единая информационно-аналитическая система ЖКХ Подмосковья 4 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 1
Путин Владимир 3356 4
Евраев Михаил 264 3
Пугаев Григорий 3 2
Клишас Андрей 59 2
Бокова Людмила 82 2
Авербах Владимир 127 2
Хинштейн Александр 146 2
Горбачев Владимир 17 1
Орлова Елена 19 1
Грачев Антон 8 1
Исаев Владимир 15 1
Горбунов Василий 14 1
Сидоренко Сергей 8 1
Герасимов Роман 3 1
Скорлыгин Владимир 4 1
Кругликов Артем 4 1
Шкуров Валерий 1 1
Жданов Владимир 5 1
Кирсанова Евгения 1 1
Тусунян Гарегин 1 1
Сайко Ирина 1 1
Алябьева Татьяна 1 1
Файзуллин Ирек 6 1
Муллахметов Рушан 1 1
Хованская Галина 1 1
Ромащенко Александр 1 1
Стуров Алексей 1 1
Подберецкая Татьяна 3 1
Митрик Георгий 1 1
Низамов Искандер 2 1
Зацаринная Елена 1 1
Лугов Андрей 32 1
Сергунина Наталья 372 1
Ким Борис 75 1
Миронов Сергей 62 1
Быковский Михаил 3 1
Пищелко Александр 12 1
Климов Андрей 88 1
Мезенцев Дмитрий 20 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 2
Россия - УФО - Челябинская область 1393 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 989 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1699 1
Россия - СФО - Омская область 732 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 664 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 335 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 391 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 892 1
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 1
Нидерланды 3635 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Франция - Французская Республика 7980 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 18
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1342 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 6
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 539 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 2
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 46 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Аренда 2584 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 2
Ведомости 1249 1
Парламентская газета 28 1
Известия ИД 710 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
