Герасимов Роман
Герасимов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
|Naumen Project Ruler 10 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne SDLC - SimpleOne Systems development life cycl 3 1
|Чуканов Сергей 64 1
|Шкуров Валерий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
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