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Индексная книга (каталог) CNews*
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Герасимов Роман



21.01.2025 «К2Тех» и Naumen объединяют усилия для оптимизации проектного менеджмента на базе отечественного решения 1
20.11.2024 «К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий 1
24.04.2012 Министерство ЖКХ Московской области представило новый интернет-портал об управляющих компаниях 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Герасимов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 1
К2Тех 131 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Naumen Project Ruler 10 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne SDLC - SimpleOne Systems development life cycl 3 1
Чуканов Сергей 64 1
Шкуров Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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