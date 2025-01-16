Naumen Project Ruler
Naumen Project Ruler и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Кардашин Никита 17 5
|Попов Сергей 135 3
|Рубин Дмитрий 51 1
|Суханова Мария 1 1
|Яковлева Анастасия 1 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Осипов Юрий 42 1
|Налепов Роман 21 1
|Власов Кирилл 7 1
|Ведомости 996 1
|Мобильные системы 115 1
|CNews FORUM Кейсы 225 1
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