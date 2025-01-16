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Naumen Project Ruler



16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
27.11.2024 Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP 1
26.08.2024 КАО «Азот» создает единую среду для сервисного обслуживания и проектной работы на базе решений Naumen 1
25.06.2024 Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года» 1
03.06.2024 Naumen запускает LLM-лабораторию 1
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 1
13.09.2023 Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса 1
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian 1
11.10.2022 «Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Naumen Project Ruler и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 625 9
Atlassian 118 2
LifeRay 12 1
Zendesk 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Microsoft Corporation 24624 1
8213 1
Directum - Директум 1089 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 1
Прогноз 1650 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Почта России ПАО 2112 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Основа Холдинг ГК 25 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 3
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 6
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 3
Naumen BSM - Naumen Business Service Monitoring 2 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Atlassian - Confluence 113 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 2
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 7 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 2
Naumen ITSM365 40 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Notion Labs - Notion 26 1
XWiki 6 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation - NSMIA 5 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Naumen CEC - Naumen Сustomer Engagement Center 1 1
Naumen ESM - Naumen Enterprise Service Management 1 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Naumen CI - Naumen Conversation Intelligence - Naumen Conversational Intelligence 4 1
Naumen GPT AssistTool 1 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 27 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ProjectLibre 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 3 1
Directum Projects 19 1
Кардашин Никита 17 5
Попов Сергей 135 3
Рубин Дмитрий 51 1
Суханова Мария 1 1
Яковлева Анастасия 1 1
Кириченко Игорь 49 1
Дмитриев Алексей 45 1
Осипов Юрий 42 1
Налепов Роман 21 1
Власов Кирилл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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