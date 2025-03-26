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Яковлева Анастасия


26.03.2025 МТС внедрила искусстве­нный интеллект для создания уникальных описаний к спектаклям билетной витрины 1
26.08.2024 КАО «Азот» создает единую среду для сервисного обслуживания и проектной работы на базе решений Naumen 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яковлева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 83 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
Naumen - Наумен 630 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 152 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2926 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 477 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 286 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1188 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1755 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1237 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11748 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 213 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1146 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3989 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 76 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 17 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Naumen Project Ruler 10 1
Пономаренко Сергей 12 1
Кардашин Никита 19 1
Суханова Мария 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4009 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 627 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 504 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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