Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яковлева Анастасия
|26.03.2025
|МТС внедрила искусственный интеллект для создания уникальных описаний к спектаклям билетной витрины 1
|26.08.2024
|КАО «Азот» создает единую среду для сервисного обслуживания и проектной работы на базе решений Naumen 1
Яковлева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 83 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
|Naumen - Наумен 630 1
|СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
|Пономаренко Сергей 12 1
|Кардашин Никита 19 1
|Суханова Мария 1 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3027 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4009 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.