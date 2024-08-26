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Zoho DESK Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus Zoho ManageEngine Desktop Central Zoho ManageEngine ADSelfService Plus

Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2024 КАО «Азот» создает единую среду для сервисного обслуживания и проектной работы на базе решений Naumen 1
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия 2
27.03.2020 Китай развернул самую масштабную кибершпионскую кампанию последних лет 1
03.07.2019 Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 1
17.05.2016 IaaS в ритейле: опыт сети магазинов Hamleys 1
20.12.2013 Андрей Тимошкин - Планируемый рост выручки на 30% в год требует значительной ИТ-поддержки 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Zoho DESK и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 2
Cisco Systems 5356 2
Microsoft Corporation 25723 2
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 50 1
9534 1
Oracle Corporation 7063 1
Citrix Systems 868 1
Directum - Директум 1256 1
Naumen - Наумен 748 1
Salesforce 491 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
Trellix - FireEye 63 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Palo Alto Networks 206 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 1
APT41 - Double Dragon - Winnti - Хакерская группировка 11 1
RetailCRM - РитейлДрайвер 44 1
Zendesk 39 1
1С - Мегаплан 103 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
CrowdStrike Holdings 60 1
Zoho Corporation 24 1
Инфософт ВЦ 26 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
Аэрокомпозит 3 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14182 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27252 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34573 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17905 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8674 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7142 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2346 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1206 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24241 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1300 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13149 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7529 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4538 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12114 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3664 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2347 1
W3C - WebSocket 68 1
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 51 1
HTTP POST 40 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1850 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18012 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4159 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6622 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12788 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8184 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1051 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3185 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2437 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3389 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2956 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 378 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5664 2
Naumen Project Ruler 23 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 119 1
Oracle Java - язык программирования 3457 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 752 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1668 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1842 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2539 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN - Citrix CloudBridge Virtual WAN 20 1
Citrix Gateway 10 1
Qsoft - amoCRM 152 1
Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM 14 1
Oracle Hyperion 259 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Siemens Teamcenter 73 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Cisco RV - серия маршрутизаторов 2 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
AMD CCX - процессорный или ядерный комплекс 12 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Pixabay 253 1
Infor Barcode 2 1
Суханова Мария 1 1
Яковлева Анастасия 2 1
Зайцев Михаил 342 1
Залманов Дмитрий 22 1
Бутман Евгений 29 1
Тимошкин Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19012 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54557 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13776 1
Япония 13774 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2600 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Саудовская Аравия - Королевство 664 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 222 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21487 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6131 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15937 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 490 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7038 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1377 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1760 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10252 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2300 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2200 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3555 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 986 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6146 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 597 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3448 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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