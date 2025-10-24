«Центральный Детский Магазин на Лубянке» (входит в ГК «Галс-Девелопмент») – это специализированный детский торговый комплекс в России. В ЦДМ на Лубянке представлено более 140 магазинов, услуг и форматов семейного досуга в концепции «обучающее развлечение». В торговом комплексе открыт магазин «ЦДМ Игрушки», город профессий «Кидбург», киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», сайкл-студия Rock the Cycle, «Музей детства» и многое другое. На последнем этаже расположена смотровая площадка с панорамным видом на центр столицы. В ЦДМ на Лубянке представлено более 20 кафе и ресторанов, на цокольном этаже открыта гастрогалерея, объединившая многие популярные кухни мира.