Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВТБ Галс-Девелопмент Центральный Детский Магазин на Лубянке
«Центральный Детский Магазин на Лубянке» (входит в ГК «Галс-Девелопмент») – это специализированный детский торговый комплекс в России. В ЦДМ на Лубянке представлено более 140 магазинов, услуг и форматов семейного досуга в концепции «обучающее развлечение». В торговом комплексе открыт магазин «ЦДМ Игрушки», город профессий «Кидбург», киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», сайкл-студия Rock the Cycle, «Музей детства» и многое другое. На последнем этаже расположена смотровая площадка с панорамным видом на центр столицы. В ЦДМ на Лубянке представлено более 20 кафе и ресторанов, на цокольном этаже открыта гастрогалерея, объединившая многие популярные кухни мира.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Крылова Эльвира 4 2
|Рахметов Руслан 60 2
|Чельцова Анна 1 1
|Могилевский Михаил 33 1
|Бугров Алексей 12 1
|Малевич Казимир 10 1
|Бутман Евгений 29 1
|Сергунина Наталья 371 1
|Juniper Research 549 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1623 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 597 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395207, в очереди разбора - 732192.
Создано именных указателей - 184870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.