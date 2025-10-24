Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184870
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3520
Системы 26314
Персоны 79538
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

ВТБ Галс-Девелопмент Центральный Детский Магазин на Лубянке


«Центральный Детский Магазин на Лубянке» (входит в ГК «Галс-Девелопмент») – это  специализированный детский торговый комплекс в России. В ЦДМ на Лубянке представлено более 140 магазинов, услуг и форматов семейного досуга в концепции «обучающее развлечение». В торговом комплексе открыт магазин «ЦДМ Игрушки», город профессий «Кидбург», киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», сайкл-студия Rock the Cycle, «Музей детства» и многое другое. На последнем этаже расположена смотровая площадка с панорамным видом на центр столицы. В ЦДМ на Лубянке представлено более 20 кафе и ресторанов, на цокольном этаже открыта гастрогалерея, объединившая многие популярные кухни мира. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.10.2025 Security Vision запускает «Осенний КиберФест» в КидБурге 1
28.12.2024 Качество мобильного интернета в торговых центрах Москвы 1
02.09.2024 «КидБург» и Security Vision запускают проект по обучению детей цифровой безопасности 1
28.05.2024 В «КидБурге» открывается игротека Security Vision 1
29.12.2023 Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
17.05.2016 IaaS в ритейле: опыт сети магазинов Hamleys 1
20.04.2016 В детских банках «КидБурга» запущена система электронной очереди от «Лета Инжиниринг» 1
24.07.2015 Petit Bateau в России изучает поведение посетителей с помощью решения «НПО Аналитика» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 241 3
МегаФон 9750 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13953 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 2
Ростелеком 10243 1
Microsoft Corporation 25173 1
Cisco Systems 5213 1
НПО Аналитика 24 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
Palo Alto Networks 166 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9138 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 24 1
КидБург ГК 11 4
Zеленопарк ТРЦ 3 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 2
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 68 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Петровский пассаж ТЦ 2 1
Никольский пассаж ТЦ 2 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 30 1
Саларис ТРЦ 7 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 10 1
Ярославский вернисаж ТРК 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3215 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 415 1
Парк Зарядье 42 1
Музеон - парк искусств 19 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2684 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1022 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16927 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31063 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71919 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28800 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12880 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9123 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9577 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13488 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56256 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4454 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5776 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17726 2
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 50 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3028 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4317 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16926 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8852 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11417 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1252 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2329 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8568 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6613 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 730 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12111 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5291 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6675 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7152 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8417 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1599 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3080 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 361 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2276 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31637 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2617 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3954 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6221 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 500 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5568 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3697 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1233 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 67 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 1
AMD CCX - процессорный или ядерный комплекс 12 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 9 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Google YouTube - Видеохостинг 2861 1
Крылова Эльвира 4 2
Рахметов Руслан 60 2
Чельцова Анна 1 1
Могилевский Михаил 33 1
Бугров Алексей 12 1
Малевич Казимир 10 1
Бутман Евгений 29 1
Сергунина Наталья 371 1
Россия - РФ - Российская федерация 154939 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45335 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18404 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 47 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 29 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Украина 7762 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53239 1
Эстония - Эстонская Республика 756 1
Франция - Французская Республика 7961 1
Польша - Республика 1997 1
Латвия - Латвийская Республика 822 1
Литва - Литовская Республика 659 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 78 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 148 1
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 1
Тихий океан - Океания 81 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 986 1
Россия - СФО - Новосибирск 4604 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3328 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2070 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2169 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1606 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 770 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 910 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 308 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 52 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3135 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1796 2
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50769 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14878 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 938 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20103 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6873 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6303 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1177 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1043 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1482 1
Juniper Research 549 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1623 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 597 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395207, в очереди разбора - 732192.
Создано именных указателей - 184870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще